¡Ú¥×¥íÌîµå¡¦¥¤¥Ã¥×¥¹¤Î¿¼ÁØ¡ÛÀèÇÚ¤ÎÀåÂÇ¤Á¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¬¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ©¸æÉÔÇ½
¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ð¤Î²áµî¤Î¿Íµ¤µ»ö¤ò¤´¾Ò²ð¡ª¡¡ËÜÆü¤Ï¥¤¥Ã¥×¥¹¤ËÇº¤ó¤ÀÌîµåÁª¼ê¤¿¤Á¤òÄÉ¤Ã¤¿Ï¢ºÜ¤Ç¤¹¡£
Âè£±²ó¡¡¥¤¥Ã¥×¥¹¤Î¿¼ÁØ¡Á¶²ÉÝ¤Î¥¤¥Ã¥×¥¹¤Ë¹³¤¤Â³¤±¤¿ÃË¤¿¤Á
¾Ú¸À¼Ô¡¦´äËÜÊÙ¡Ê£±¡Ë
¡¡¥¤¥Ã¥×¥¹¨¡¨¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÉáÄÌ¤Ë¤ä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÆÍÁ³¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ìîµå³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÅê¤²Êý¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦"Á÷µå¥¤¥Ã¥×¥¹"¤Ë¶ì¤·¤àÁª¼ê¤ÏÂ¿¤¤¡£¤¢¤ë¼Ô¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÄÉ¤ï¤ì¡¢¤¢¤ë¼Ô¤ÏÁª¼êÀ¸Ì¿¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤¿¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËÌîµåÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ"¥¤¥Ã¥×¥¹"¤ÏÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î"ÃÏ¹ö¤Î¥¤¥Ã¥×¥¹"¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤«¤é¡¢¿¼¹ï¤Ê¾É¾õ¤òÃÎ¤ê¡¢²þÁ±ºö¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Âè£±²ó¤«¤é¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿´äËÜÊÙ»á¤Î¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
