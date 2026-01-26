¡ÚF1¡Û¥Û¥ó¥À¡ÖÂè£µ´ü¡×»ÏÆ°¡¡¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó»ÅÍÍ¤Î¼¡À¤Âå¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÇºÆ¤Ó¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò³Í¤ë¡×
¥Û¥ó¥À£µÇ¯¤Ö¤ê¡ÖF1Éüµ¢¡×¤Î·è°Õ¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¡¡2026Ç¯¡¢¥Û¥ó¥À¤¬"Àµ¼°¤Ë"F1¤ÎÉñÂæ¤Ø¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï2021Ç¯¤òºÇ¸å¤ËF1¤«¤éµî¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¡¢¡Ö¿·¹ü³Ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ºÇ¶¯¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òËá¤Â³¤±¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¥º¤Ø¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢³«È¯¡¦±¿±Ä¤òÎ¢Â¦¤«¤é»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¼ÖÂÎ¤â¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÊPU¡Ë¤âÂç¤¤¯µ¬Äê¤¬ÊÑ¤ï¤ê¿·»þÂå¤ò·Þ¤¨¤ë2026Ç¯¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢Àµ¼°¤ËF1¤Ø¤È»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥Û¥ó¥À¤Î»°ÉôÉÒ¹¨¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¤³¤ì¤¬À¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥Û¥ó¥À¡×¤À¡¡photo by HONDA
¡ÖF1¤Ï¡ØÅÅÆ°µ»½Ñ¡Ù¤È¡ØÃ¦ÃºÁÇ¡Ù¤ÎÎ¾Êý¤ËÄ©¤à¼¡À¤Âå¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¥ó¥À¤ÏF1¤ò¡ØÄ©Àï¤ÈÀè¿ÊÀ¤Î¾ÝÄ§¡Ù¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ø¥³¥¹¥È¥¥ã¥Ã¥×¡Ù¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤À©Ìó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤Ï¡¢ÁÏ°Õ¹©É×¤ò½Å¤Í¡¢¾ï¼±¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¡¢¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ëÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ï¥Û¥ó¥À¤Îµ»½Ñ¼Ô¤Î¿¿²Á¤¬»î¤µ¤ì¤ëÉñÂæ¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ÎÆñ¤·¤¤ÉñÂæ¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢À¤³¦°ì¤Î¾Î¹æ¤¬¸÷¤ë¡£
¡¡¥Û¥ó¥ÀF1¤ÎÂè4´ü¤ÏÇ³¾Æµ»½Ñ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼µ»½Ñ¤Ç¤âÍ¥°ÌÀ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡2015Ç¯¤«¤é¿É»À¤ò¤Ê¤á¤Ê¤¬¤é¤âÄºÅÀ¤Þ¤ÇÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤½¤ÎÂè4´ü¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ºÆ¤ÓÀ¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢¥Û¥ó¥À¤Îµ»½Ñ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤À¡£
¡ÖÅÅÆ°²½»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÀ¤³¦ºÇ¶¯¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òºî¤ê¤¿¤¤¡£ÅÅÆ°²½¤Î»þÂå¤Ë¤â¥Û¥ó¥À¤Îµ»½Ñ¤¬À¤³¦¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤¹°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¥Û¥ó¥À¤ÎÍ¥°ÌÀ¤òÀ¤¤ËÌä¤¦¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»×¤¤¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òËá¤¡¢ÃÃ¤¨¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤È¤â¤Ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê»°Éô¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¶¡µë¤ò¼õ¤±¡¢À©Ìó¤Î²¼¤Ç¥Þ¥·¥ó³«È¯¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Û¥ó¥À¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¨¡¨¡¤Ä¤Þ¤ê¥ï¡¼¥¯¥¹¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¿Ê²½¤Ï¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤òÄÉµá¤¹¤ë¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Èá´ê¤È¤â¸À¤¨¤ë¥ï¡¼¥¯¥¹ÂÎÀ©¤À¡£¡Ú¾¡Íø¤ÎÉ¬¿Ü¾ò·ï¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÂ·¤Ã¤¿¡Û
¡Ö¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¥Û¥ó¥À¤ÏÆ±¤¸²ÁÃÍ´Ñ¤òÂ¿¤¯¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£F1¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¡¢³Î¿®¡¢¤½¤·¤ÆÀ®¸ù¤Ë¤«¤±¤ë¿®Ç°¤Î¶¯¤µ¤À¡£Î¾¼Ô¤È¤â¤ËÀöÎý¤µ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¾¡Íø¡¢¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡¡2026Ç¯¤«¤é¥Û¥ó¥À¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÁÈ¤ß¡¢½é¤á¤Æ¿¿¤Î¥ï¡¼¥¯¥¹¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê½Ö´Ö¤À¡£¤³¤Î¿·¾Ï¤Ï²æ¡¹¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥¤¥µ¥¤¥É¤Ç¤È¤â¤ËÀï¤¨¤ëÁê¼ê¤È¤·¤Æ¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ê¥¹¥È¥í¡¼¥ë¡Ë
¡¡¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥º¡¢¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ç²«¶â»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿µ´ºÍ¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¤òµ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô¤Ë·Þ¤¨¡¢¥Á¡¼¥àÂÎÀ©¤È»ÜÀß¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¶¯²½¤·¡¢¾¡¤Æ¤ë¥Þ¥·¥óºî¤ê¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥Èºî¤ê¤«¤é¥Û¥ó¥À¤ÈÄó·È¤·¡¢¥Þ¥·¥ó¤È¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤½¤Î¤â¤Î¤ò¥¼¥í¤«¤éºî¤ê¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥¯¥¹¥Á¡¼¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀß·×¼«Í³ÅÙ¤¬¡¢¾¡Íø¤ÎÉ¬¿Ü¾ò·ï¤À¡£
¡Ö¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥È¥ó¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤¬´°À®¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²æ¡¹¤ÎÁÈ¿¥¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯¶¯²½¤µ¤ì¤¿¡£2026Ç¯¤«¤é¤Ï¥Û¥ó¥À¤È¤Î¿¿¤Î¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¡¢¼ÖÂÎ¤È¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò°ìÂÎ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤·¤Æ³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢·ç¤«¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤À¡£À®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¶¯¤¯³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¿¤Á¤â¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Èµ»½Ñ¼Ô¤¿¤Á¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¥¹¥È¥í¡¼¥ë¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÀÇ½¤ÈPU³«È¯¤Ë¤âÄ¾·ë¤¹¤ë100¡ó¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÇ³ÎÁ¤ò³«È¯¤¹¤ë¥¢¥é¥à¥³¡¢¥ª¥¤¥ëÎà¤ò³«È¯¤¹¤ë¥Ð¥ë¥Ü¥ê¥ó¤È¤ÎÏ¢·È¤â¡¢·ç¤«¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ï¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG¤Î2014Ç¯·¿¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÇÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥³¡¼¥¦¥§¥ë¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥Á¡¼¥Õ¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¡¼¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡¿ºÇ¹âÀïÎ¬ÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤¬Ã´¤¤¡¢Ï¢·È¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¿¡£¥ê¥â¡¼¥È²ñµÄ¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢HRC Sakura¡ÊÆÊÌÚ¸©¤µ¤¯¤é»Ô¡Ë¤Ë¤â¥³¡¼¥¦¥§¥ë¤é¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Îµ»½Ñ¼Ô¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓË¬¤ì¡¢¥Û¥ó¥À¤«¤é¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ø¤âÆ±ÍÍ¤Ë¹Ô¤Íè¤¬½Å¤Í¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¿Í¤È²ñ¤¤¡¢¼ÂºÝ¤Ë´é¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÀ³Ê¤ä¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤Î´¶³Ð¤Þ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤¦¤Þ¤¯¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ3¥«·î¤Ë1²ó¤¯¤é¤¤¤ÏÂÐÌÌ¤Ç²ñ¤¤¡¢¿Í¤È¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÊÝ¤Ä¤Î¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï»þ¡¹¡¢Îä¤¿¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é»þ¤Ë¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ²ñ¤¦¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ê¤ó¤À¡£ÃÏÍý¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï·è°Õ¤À¡£
¡¡¥Û¥ó¥À¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ì¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿°ÎÂç¤ÊÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¤Þ¤ÀÀ®Ä¹ÅÓÃæ¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤¬¡¢¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤Ìî¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¥ó¥À¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¢¥¢¥é¥à¥³¡¢¥Ð¥ë¥Ü¥ê¥ó¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥ì¡¼¥¹¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò³Í¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÀäÂÐÅª¤Ê·è°Õ¤À¡×¡Ê¥³¡¼¥¦¥§¥ë¡Ë