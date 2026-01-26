¡ÖÊÖ»ö¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ï¤É¤¦Ìõ¤¹¡©¡ÚËÌÂ¼°ì¿¿¡¡·îÍËÆü¤Î¡Ö±Ñ¼ÚÊ¸¡×¡Û#27
ËÌÂ¼°ì¿¿¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë±ÑºîÊ¸¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡ª #27
¡¡±Ñ¸ì³Ø½¬¼Ô¤«¤éÂç¤¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë±Ñ¸ì³Ø¼Ô¡¢ËÌÂ¼°ì¿¿¤µ¤ó¡£±ÑÊ¸ÆÉ²ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃøºî¤ÎÂ¿¤¤ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«¿È¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤Î´ðÁÃ¤Ï¡¢±ÑºîÊ¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿¿¤Î±Ñ²ñÏÃÎÏ¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö±Ñ¼ÚÊ¸¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç±ÑºîÊ¸¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¡£¿ô¡¹¤Î±Ñ¸ì³Ø½¬¼Ô¤ò¡Ö¾åµé¡×¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¿ËÌÂ¼°ì¿¿¤µ¤ó¤Î»ØÆ³¤Ç¡¢Ëè½µ±Ñ¼ÚÊ¸¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡ÚÎãÂê¡Û¤ÎÏÂÊ¸±ÑÌõÌäÂê¤ËÆÈÎÏ¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï½Ö»þ¤ËÌõ¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤Þ¤º±ÑÊ¸¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢[²òÅú¡¦²òÀâ]¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ëÉ½¸½¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²òÀâ¤ò°ìÄÌ¤êÍý²ò¤·¤¿¤é¡¢¡ÚÎý½¬ÌäÂê¡Û¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÎãÂê¡Û¼¡¤ÎÏÂÊ¸¤ò±Ñ¸ì¤ËÌõ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Èà¤Ë²¿²ó¤â¥áー¥ë¤·¤¿¤¬°ìÅÙ¤âÊÖ»ö¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Î²òÅú¡¦²òÀâ¡Ï
I emailed him many times but never heard back.
¡ÖÊÖ»ö¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¸ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢I didn¡Çt get any response¤ähe hasn¡Çt replied¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÊÖ»ö¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤òÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤é¤Ç¤â°ÕÌ£¤ÏÄÌ¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ê»æ¡¢ÅÅÏÃ¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÊÖ»ö¤ò¤â¤é¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïhear back¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¸À¤¤É½¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ã¯¤«¤é¤ÎÊÖ»ö¤Ê¤Î¤«¤òÌÀ¼¨¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢hear back from¡Ä¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤â¤â¤Á¤í¤ó²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£AI¤ÎÂæÆ¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ã¼Ô¤Î½¢¿¦¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿BBC World Service¤ÎÊóÆ»¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê1Ê¸¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê²¼¤ÎURL¡¢Æó¼¡¸µ¥³ー¥É¤Ç¤½¤ÎÉôÊ¬¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
They¡Çve been putting in loads of applications and never hearing back.
¡ÖÈà¤é¡Ê½¢¿¦´õË¾¼Ô¤¿¤Á¡Ë¤Ï¤º¤Ã¤È±þÊç¤·¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Á´Á³ÊÖ»ö¤¬¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
É¬»à¤Î±þÊç¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ´¤¯È¿±þ¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¤¢¤ê¤¢¤ê¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ÚÎý½¬ÌäÂê¡Û
Èà¤éÎ¾Êý¤È¤â¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¡£A¤«¤é¤ÏÊÖ»ö¤¬¤¤¿¤¬¡¢B¤«¤é¤Ï¤Þ¤À¤À¡£
[²òÅú]
I contacted both of them. I¡Çve heard back from A but not from B yet.
¥Ý¥¤¥ó¥È¡§¤³¤³¤Ï2¿Í¤ÎÁê¼ê¤ÇÊÖ»ö¤ÎÍÌµ¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ ¡ÖÃ¯¤«¤é¡×¤òÌÀ¼¨¤¹¤ëfrom¡Ä¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á°È¾¤ÇI¡Çve heard back from A¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¸åÈ¾¤ÏB¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤ì¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ëI¡Çve¤Èheard¤ÎÉôÊ¬¤Ï¾ÊÎ¬¤·¡¢not from B yet¤È¸À¤¦¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
ËÌÂ¼°ì¿¿¡Ê¤¤¿¤à¤é¡¦¤«¤º¤Þ¡Ë
1982Ç¯À¸¤ì¡£2010Ç¯·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡¸å´üÇî»Î²ÝÄøÃ±°Ì¼èÆÀËþ´üÂà³Ø¡£³ØÉôÀ¸¡¢Âç³Ø±¡À¸»þÂå¤Ë´ØÀ¾¤ÎÂç³Ø¼õ¸³½Î¡¢Î´À¹¥¼¥ß¥Êー¥ë¤ÇÆñ´ØÂç³Ø¼õ¸³ÂÐºö¤Î±Ñ¸ì¹ÖºÂ¤òÃ´Åö¡£¼¢²ìÂç³Ø¡¢½çÅ·Æ²Âç³Ø¤ÎÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤ò·Ð¤Æ¡¢09Ç¯°ÉÎÓÂç³Ø³°¹ñ¸ì³ØÉô½õ¶µ¡¢15Ç¯¤è¤êÆ±Âç³Ø½Ú¶µ¼ø¡£Ãø½ñ¡Ø±ÑÊ¸²òÂÎ¿·½ñ¡Ù¡Ø±ÑÊ¸²òÂÎ¿·½ñ£²¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¸¦µæ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø±Ñ¸ì¤ÎÆÉ¤ßÊý¡Ù¡Ø±Ñ¸ì¤ÎÆÉ¤ßÊý¡¡¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÊÓ¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÃæ¸ø¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø±ÑÊ¸ÆÉ²ò¤ò¶Ë¤á¤ë¡Ù(NHK½ÐÈÇ¿·½ñ)¡¢¡ØÊ¸Ë¡ÃÎ¼±¤ÈÆÉ²òÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¾åµé±ÑÊ¸²ò¼á¥¯¥¤¥º60¡Ù¡Êº¸±¦¼Ò¡Ë¡£¶¦Ãø¡Ø¾åµé±ÑÃ±¸ì LOGOPHILIA¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥¯¡Ë¤Ê¤É¡£
