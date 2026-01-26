Áí¹ç¾¦¼Ò¤Î³×Ì¿»ù¡¦²¬Æ£Àµ¹¤µ¤ó¤Î¡Ö¶â¸À¡×¤È¤Ï¡£¡Ú·ª»³±Ñ¼ù¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Û
Áí¹ç¾¦¼Ò¤Î³×Ì¿»ù¡¦²¬Æ£Àµ¹¤µ¤ó¤Ë¡¢·ª»³±Ñ¼ù¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿·ª»³±Ñ¼ù¤µ¤ó¤¬¡¢Ìø°æÀµ¤µ¤ó¡¢»°ÌÚÃ«¹À»Ë¤µ¤ó¤é¥È¥Ã¥×·Ð±Ä¼Ô¤ËÂÐÖµ¤·¡¢¤¤¤«¤ËµÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¶¯¤¤ÁÈ¿¥¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¤«¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¡¢NHK¡Ö·ª»³±Ñ¼ù ¥¶¡¦¥È¥Ã¥×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡×¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¤½¤Î½ñÀÒ²½ºîÉÊ¡Ø·ª»³±Ñ¼ù¤¬¥È¥Ã¥×·Ð±Ä¼Ô¤«¤é°ú¤½Ð¤·¤¿ µÕ¶¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶â¸À¡Ù¤¬È¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÏÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢ËÜ½ñÂèÆó¾Ï¡Ö½àÈ÷¤Ë½àÈ÷¤ò½Å¤Í¤Æ ³×Ì¿¤òµ¯¤³¤»¡×¤è¤ê¡¢°ËÆ£Ãé¾¦»ö³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹CEO¡¦²¬Æ£Àµ¹¤µ¤ó¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò°ìÉô¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø·ª»³±Ñ¼ù¤¬¥È¥Ã¥×·Ð±Ä¼Ô¤«¤é°ú¤½Ð¤·¤¿ µÕ¶¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶â¸À¡Ù½ñ±Æ
¾ï¼±¤ä´·½¬¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤ÇËÅ·¹Ó¤Ê»ÑÀª¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¼Ò°÷¤ÎÆ¯¤Êý¤òº¬ËÜ¤«¤é²þ³×¡£¼ÒÄ¹½¢Ç¤Åö½é¤«¤éºÇ½ªÍø±×¤ò¤ª¤è¤½5ÇÜ¤Ë¤·¡¢ËüÇ¯¶È³¦4°Ì¤À¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤ò¥È¥Ã¥×¤òÁè¤¦¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿²¬Æ£¤µ¤ó¤Î¡Ö¶â¸À¡×¤È¤Ï¨¡¨¡²¬Æ£Àµ¹
°ËÆ£Ãé¾¦»ö³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹CEO¡£2010Ç¯¡¢¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£2018Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£Çä¤ê¾å¤²14Ãû8000²¯±ß¡¢¥°¥ëー¥×½¾¶È°÷11¡¦5Ëü¿Í¤òÂ«¤Í¤ëÌ¾·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£Å´¹ÛÀÐ¤Ê¤É¤Î»ñ¸»¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë²Ã¤¨¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¶á¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÂçÉý¤Ë¶¯²½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä«·¿¶ÐÌ³¤ÎÆ³Æþ¡¢Ìë8»þ°Ê¹ß¤Î¸¶Â§»Ä¶È¶Ø»ß¡¢²ñµÄ¤Î6³äºï¸º¤Ê¤É¡¢¼Ò°÷¤ÎÆ¯¤Êý¤ò´Þ¤à¿ô¡¹¤Î²þ³×¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢¶ÈÀÓ¤ò¿¤Ð¤¹¡£
°ËÆ£Ãé¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò
À¤³¦62¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ËµòÅÀ¤ò»ý¤ÄÂç¼êÁí¹ç¾¦¼Ò¡£Á¡°Ý¡¢µ¡³£¡¢¶âÂ°¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢²½³ØÉÊ¡¢¿©ÎÁ¡¢½»À¸³è¡¢¾ðÊó¡¢¶âÍ»¤Î³ÆÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉý¹¤¯Å¸³«¡£
¡¦ÀßÎ©¡§1858Ç¯
¡¦¼Ò°÷¿ô¡§4215Ì¾
¡¦´ë¶ÈÍýÇ°¡§»°Êý¤è¤·
È¿ÂÐ°Õ¸«¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡©
·ª»³¡¡º£Æü¤Ï¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢WBC¤Î¤È¤¡¢¼Ò°÷¤ÎÊý¤¬¤ß¤ó¤Ê½¸¤Þ¤Ã¤ÆÃæ·Ñ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¬Æ£¡¡Á°Æü¤¬½ËÆü¤Ç¡¢ËÍ¤Ï²È¤Ç½à·è¾¡¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤â¤¦Èó¾ï¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é·è¾¡¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤â¸«¤¿¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤°¤ËÃ´ÅöÌò°÷¤ËÅÅÏÃ¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢ÌÀÆü¤Ï»Å»öÃæ¤Ç¤â´ÑÀïOK¤À¤È¡£»Å»ö¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡¢¤Ç¤â¤¢¤Î´ÑÀï¤À¤±¤Ï¡¢¤¢¤ÎÆü¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡£
·ª»³¡¡µÞî±²ñµÄ¼¼¤ò²ñ¾ì¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È¡£²¬Æ£¤µ¤ó¤Ï¾ï¼±¤ä½¬´·¤ËÂª¤ï¤ì¤Ê¤¤»ÑÀª¤Î·Ð±Ä¼Ô¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼Ò°÷¤Î¶ÐÌ³»þ´Ö¤òÄ«·¿¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²¬Æ£¡¡ÆüËÜ¤Î´ë¶È¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥àÀ©¤òºÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£10»þ¤«¤é15»þ¤Þ¤Ç¤¬¥³¥¢¥¿¥¤¥à¤Ç¤½¤Î»þ´Ö¤ÏÉ¬¤º½Ð¶Ð¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏÁá¤¯¤Æ¤âÃÙ¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤È¡£¤Ç¤â¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡¢10»þ½Ð¶Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï8»þ¡¢9»þ¤Ë½Ð¼Ò¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¦¤Á¤Ï¤Þ¤À¤Ç¤¹¡×¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²ñ¼Ò¤ËµÞ¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤â¤Þ¤À¼Ò°÷¤¬½Ð¶Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÇÑ»ß¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Í¼ÒÆâ¤«¤éÁêÅö¤ÊÄñ¹³¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
·ª»³¡¡³¤³°¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤ÏÄ«ÃÙ¤¯Íè¤ÆÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç»Ä¶È¤¹¤ëÆ¯¤Êý¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
²¬Æ£¡¡¤½¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÏÌµÍý¤ä¤ê¤½¤ì¤ò²¡¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»¿Æ±¼Ô¤ò°ì¿Í°ì¿ÍÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£È¾Ç¯¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì±þ¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¤ä¤á¤ÆÄ«·¿¶ÐÌ³¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2¤ÄÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì¤Ä¤ÏÄ«Áá¤¤¤È¿©»ö¤¬º¤¤ë¤È¡£²ÈÄí¤Ç¤Ï»Ò¤É¤âÍ¥Àè¤Ç¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¸å¤ä¤È¡£¤½¤ì¤ÈÃÙ¤¯¤Þ¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤È»Ä¶ÈÂå¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£»Ä¶ÈÂå¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤¦À¸³èµë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¾®¸¯¤¤¤À¤«¤éÌµ¤¯¤Ê¤ë¤Èº¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤Î2¤Ä¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ä«8»þ¤Þ¤Ç¤ËÍè¤¿¤éÄ«¿©¤ò3¤Ä¥µー¥Ó¥¹¤·¤Þ¤¹¡¢»Ä¶ÈÂå¤ÏÄ«Áá¤¯Íè¤¿¤é¤½¤ÎÊ¬¤ÏÌë¤Î»Ä¶È¤è¤ê¤â1¡¦5ÇÜ¤Ë¤·¤Þ¤¹¤È¡£Ìë¤Î3»þ´Ö¤¬Ä«¤Î2»þ´Ö¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢µëÎÁ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çµ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£6»þÈ¾¤«¤éÄ«¿©¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤Ë¤ÏÊÂ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¤â¤¦ÄêÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ª»³¡¡¡Ö¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ð¤Ï¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤Æ¤âÄ«Áá¤¯Íè¤ë¤ÎÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï·¡¤ê²¼¤²¤Æ¹©É×¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²¬Æ£¡¡¡Ö¤Ê¤¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡©¡×¡Ö¤Ê¤¼·ù¤Ê¤ó¤À¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌµÍý¤ä¤ê²¡¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÎÈ¿ÂÐ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌäÂêÅÀ¤ò²ò·è¤·¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£·ë²Ì¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é½é¤á¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Ö¤·¤Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤ì¤Ð¤ß¤ó¤Ê¡Ä¡Ä¤¤¤Þ¤Ï¤â¤¦Ã¯¤âÊ¸¶ç¸À¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤¤¤¤Ä«·¿¶ÐÌ³¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
·ª»³¡¡º£Æü¤³¤Á¤é¤Ë»Ç¤¦¤È¤¤Ë¡¢Ä«ÄÌ¶Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¼Ò°÷¤Î³§¤µ¤ó¤ò¤ª¸«¤«¤±¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤óÄ«¤«¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸µµ¤¤Ê´é¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Äó°Æ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼Ò°÷¤Î³§¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤ò·Á¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿Í¤òÀ¸¤«¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
²¬Æ£¡¡¤½¤ì¤ò¤·¤Æ¤ä¤ë¤È¤Í¡¢²ñ¼Ò¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²æ¡¹¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤È¡£¤À¤«¤é¥®¥Ö¥¢¥ó¥É¥Æ¥¤¥¯¤Î¡¢¤Þ¤º¤Ï¥®¥Ö¤Ç¤¹¡£Í×µá¤À¤±¤ò¸À¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÁê¼ê¤Î°Õ¸«¤äÍ×Ë¾¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤À¤«¤é¤³¤ì¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÁÐÊý¸þ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æ¯¤Êý¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¤Î»Ä¶È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÅöÁ³ÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Àª¤¤¤è¤¯²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥Þ¤â¡¢¤ä¤¬¤Æ¤Ï¼ºÂ®¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£°ì¤Ä¤Î¥ëー¥ë¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¾ï¤Ë¿Ê²½¤ò¤¹¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¾ï¤Ë¿·¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÅØÎÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£Âç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤ÈÃ¦Íî¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢½ù¡¹¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È»ä¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£·ª»³¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤Þ¤È¤á¤ëÁê¼ê¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥ó¤À¤«¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¼«²æ¤Î¶¯¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
·ª»³¡¡WBC¤Î¤È¤¤Ï¡¢ËÜÅö¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ìー¥äー¤¬30¿Í½¸¤Þ¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤¹¤«¤é¤â¤¦ºÇ½é¤«¤é¤Þ¤È¤á¤è¤¦¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²¿¤ò¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Í×¤¹¤ë¤ËÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁª¼ê¤ÈÂÐÅù¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤¬¾å¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤ËËÜ²»¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£¤½¤ì¤ÇÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤¢¤Î¤È¤¤Ï¤¿¤Ö¤óÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢ËÍ¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍê¤ê¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡Ä´èÄ¥¤í¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
²¬Æ£¡¡Íê¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤¤¤ª·»¤µ¤ó¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤ª·»¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÊý¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÉ÷·Ê¤è¤ê·ª»³±Ñ¼ù¡Ê¤¯¤ê¤ä¤Þ¡¦¤Ò¤Ç¤¡Ë
ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥ºCBO¡£1961Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Åìµþ³Ø·ÝÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢84Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È³°¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥íー¥º¤ËÆþÃÄ¡£89Ç¯¤Ë¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£90Ç¯¤Ë°úÂà¤·¡¢²òÀâ¼Ô¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢Çò鷗Âç³Ø¶µ¼ø¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë¡£2011Ç¯11·î¤ËËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢´ÆÆÄ1Ç¯ÌÜ¤Ç¥êー¥°À©ÇÆ¡£16Ç¯¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î¥êー¥°À©ÇÆ¤ÈÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¡¢ÀµÎÏ¾¾ÂÀÏº¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£21Ç¯11·î¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤·¡¢12·î¤ËÌîµåÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£23Ç¯3·î¤ËWBCÍ¥¾¡¡¢5·î¤ËÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¡£
