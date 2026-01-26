清純なお顔をして…ソン・ナウン、スポブラ姿で見せた意外なボリューム感！ギャップで魅了【PHOTO】

ガールズグループApink出身の女優ソン・ナウンが、唯一無二のスタイルで近況を伝えた。

去る1月24日、ソン・ナウンは自身のインスタグラムを更新。

【写真】ソン・ナウン、溢れ出そうなボリューム感

キャプションには、「日々のウェルネスのために」という文章とともに、運動中に撮ったと思われる複数枚の写真を投稿した。

公開された写真のなかのソン・ナウンは、さまざまな“アスレジャー”ルックを完璧に着こなし、“元祖レギンス女神”らしい姿を見せている。

（写真＝ソン・ナウンInstagram）

特に、グレーのクロップド丈のパーカーとショートパンツ、レッグウォーマーを合わせた写真で、彼女は鏡で自撮りをして、スリムな横顔とくびれたウエストを披露し、感嘆を誘った。

また、ピンク色のセットアップを着て、ヨガマットの上で携帯を持つ姿では、彼女ならではの清純でありながらもラブリーな雰囲気を醸し出した。地道な自己管理で完成した彼女の完璧なスタイルは、人々を驚かせている。

なお、ソン・ナウンはMBC every1のバラエティ番組『ホテルトッケビ』（原題）に出演中だ。

◇ソン・ナウン プロフィール

1994年2月10日生まれ。2011年4月にガールズグループApinkのメンバーとしてデビュー。端正な顔立ちとスタイルの良さでグループではビジュアルメンバーであり、ガールズグループ全体でもビジュアルメンバーとしてよく名前が挙がった。ウエストの細さも話題になり、「アリの腰」とも呼ばれている。アイドルとしても絶好調だった2021年4月、女優活動のためYGエンターテインメントに移籍。翌年の2022年4月、11年間活動したApinkから脱退した。