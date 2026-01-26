¡Ö¥¥à¥¿¥¯¡×¤Î°¦¼Ö¡È1000Ëü±ßÄ¶¤¨¡É¡Ö¹âµéSUV¡×¤Ë¡ÈÂçÀä»¿¡É¤ÎÀ¼Â¿¿ô¡ª ¡Ö½Â¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¡©¡×¡Ö¤³¤À¤ï¤êÀ¨¤¤¡ª¡× ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë»÷¹ç¤¦°Õ³°¤Ê¡ÖÆü»º¼Ö¡×¤È¤Ï
°Õ³°²á¤®¤ë¡Ö¥Ä¥¦¤ÊÁªÂò¡×¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼
¡¡ÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤Î¾è¤ë¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡ÖQX80¡×¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡2025Ç¯7·î¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¡¢°¦¸¤¤È¤ÎÇã¤¤ÊªÉ÷·Ê¤È¤È¤â¤Ë¼ÖÆâ¤Î°ìÉô¤¬±Ç¤ê¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î°¦¼Ö¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Ê¤É¤«¤éÂ¿¤¯¤Î´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¹âµéSUV¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ëSNS¥æ¡¼¥¶¡¼¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¤Ï¡¢Æü»º¤¬ËÌÊÆ¤äÃæÅì¤Ê¤É¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡¡QX80¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¡ÊºÇ¹âÊö¡ËSUV¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÆü»º¤Î¥á¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¶å½£¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÆü»ºÈÎÇäÅ¹¤Ç¤ÏÀµµ¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢ËÌÊÆ¤È¤ÎÆÈ¼«»ÅÆþ¤ì¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò»ý¤Ä¤´¤¯°ìÉô¤ÎÀìÌçÅ¹¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¹ñÆâ¤ÇÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¶Ë¤á¤Æ¤Þ¤ì¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡QX80¤Ï¡¢Á´Ä¹Ìó5.3m¡ßÁ´Éý2mÄ¶¤È¤¤¤¦Æ²¡¹¤È¤·¤¿ÂÎ¶í¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£Æ±ÍÍ¤ËÆü»º¤¬ËÌÊÆ¤äÃæÅì¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÂç·¿¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×SUV¡Ö¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡×¤È¤Ï¶¦ÄÌ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¤é¤·¤¤Ã®·¿¤Î½Å¸ü¤Ê¥°¥ê¥ë¤äÀº×û¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤âÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¾å°Ì¤ÎÀß¤¨¤Ç¡¢¾å¼Á¤Ê³×¥·¡¼¥È¤ä¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Ç¥³¥é¥Æ¥£¥Ö¥Ñ¥Í¥ë¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥â¥À¥ó¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¿§»È¤¤¤ä¶õÄ´ÉÕ¤¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¡¼¥ÈÀß·×¡¢¹âµé¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥á¡¼¥«¡¼¤¬¶¨ÎÏ¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡³¹Ãæ¤Ç¤âÂç·¿SUV¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢QX80¤Ï¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤«¤é¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¯¥¯¥ë¥Þ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¶¯¿Ù¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢½¾Íè¤Ï5.6¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ÎÂçÇÓµ¤ÎÌ¤ò»ý¤ÄV·¿8µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¹â¸úÎ¨²½¤È³ê¤é¤«¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤¬Ì¥ÎÏ¤Î3.5¥ê¥Ã¥¿¡¼V·¿6µ¤Åû¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Î²Á³Ê¤Ï8Ëü3750¥É¥ë¤«¤é11Ëü2195¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤Æ1322Ëü±ß¤«¤é1772Ëü±ß¤È¡¢Èó¾ï¤Ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ëºÇ¹âÊöSUV¤Ï¥ì¥¯¥µ¥¹¡ÖLX¡×¤ä¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡ÖGLS¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Î·Á¾õ¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÀèÂå·¿¤Î2020Ç¯¡Á2021Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2021Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ÎÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¿·¼Ö²Á³Ê¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ï6Ëü9050¤«¤é8Ëü3300¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î²Á³ÊÂÓ¤«¤é¤â¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢SNS¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¥»¥ó¥¹¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤ÏËçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥Ç¥«¤¤SUV¤Ë¥¥à¥¿¥¯¡£³¨¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¡£¥»¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¢¤¨¤Æ¥ì¥¯¥µ¥¹¤ä²¤½£¼Ö¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¤òÁª¤Ö¤¢¤¿¤ê¤¬¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ½Â¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¹â¤¤É¾²Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤«¤Ä¤ÆÆü»º¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¤«¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÎµÁÍý·ø¤µ¤Ø¹¥´¶¤ò´ó¤»¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖÆü»º¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿±ï¤òÂç»ö¤Ë¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÆü»º·Ï¤ÎºÇ¹âÊö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë¤³¤ÎÂç¤¤Ê¼Ö¤Ç½Ð¤«¤±¤ë»Ñ¤ÏÆ´¤ì¤ë¡£¤Þ¤µ¤ËÂç¿Í¤ÎÃË¤Î¼ñÌ£¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡ÖYouTube¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¼«Á³ÂÎ¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢1000ËüÄ¶¤¨¤Î¼Ö¤Ç¤â·ùÌ£¤¬¤Ê¤¯¤ÆÁÇÄ¾¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤¨¤ë¡×¤È¡¢ÍýÁÛ¤Î¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÁ¢Ë¾¤Î´ãº¹¤·¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢QX80¤Ë¤â´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤âÃíÌÜÅÙ¤ÏÂ³¤¯¤â¤Î¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶áÇ¯Ãæ¤ËQX80¤Î²¼°Ì¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡×¤ÎÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢QX80¤ÎÆ³Æþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÇÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£