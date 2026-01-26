◇大相撲初場所千秋楽（2026年1月25日 東京・両国国技館）

西前頭7枚目の藤ノ川（20＝伊勢ノ海部屋）が時疾風（29＝時津風部屋）を下して10勝5敗で今場所を取り終えた。

立ち合い鋭く当たってもろ差しで一気に前に出ていくと、左からすくって最後は右で首に巻いて浴びせ倒し。自己最高位で2桁勝利に星を伸ばした。身長1メートル77、体重122キロの小さな体で元気いっぱいの全力相撲を貫いた15日間。取組後の支度部屋では開口一番「やっと終わりました」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。来場所は上位総当たりの地位まで番付を上げる。「星が伸びているので自信につながります。（横綱や大関とも）当たるんですかね。気合入れて頑張ります」と力を込めた。

敢闘精神あふれる相撲で連日土俵を沸かせて2桁勝利を挙げるも三賞獲得ならず。選考委員会では敢闘賞候補に挙がったが票数が足らず落選した。SNS上では疑問の声が噴出しており、この日NHKで大相撲中継の解説を務めた元大関の琴風浩一さんは「なんでダメだったんだろう。良い相撲取っていると思いますけどね。私だったら真っ先に手を挙げるのに」とファンの声を代弁していた。しかし藤ノ川本人は三賞の可能性について「一切ないと思っていました」ときっぱり。「もう一つ足りなかったですね。今日勝って11勝ならあったかもしれない。でもいいです、来場所頑張ります」。相撲内容と同じく、潔かった。