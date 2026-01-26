お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元モーニング娘。の藤本美貴が２５日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。「人生相談 お正月の過ごし方編」と題した動画をアップした。

０歳の育児中という２０代の女性から“義実家”への訪問について「まだ０歳なので無理をさせたくなてくて１７時には出たいなと思っていた」「『一日くらいいいんじゃない？』と言われた」「産後で疲れやすいのに」「なんだか私がわがままを言ってる気にだんだんなってきてしまって」などの質問に、「産後だからちょっとゆっくりしたい、っていう気持ちは分かります」と答え始めた藤本。

ただ、「０歳児に『無理』『無理じゃない』とかはあまり考えなくていいんじゃないかな？」とアドバイス。自身の考えとして、「『０歳児に無理をさせたくない』っていうのは『ん？ちょっとどういうこと？』ていう気持ちになる」「赤ちゃんなんて環境によって何かを変えることないじゃん『義実家だ…』と思って生きてないでしょ」と、答えた。スタッフからの「他の家に行くのにストレスがかかるのか」との質問に、赤ちゃんに関しては「ないと思う」とキッパリ。母親がいるかいないかについては大きいとした上で、「抱くか置くかしかないじゃん」と話した。

「お母さんの体力的に」「私（母親）が休みたい」という理由であれば理解できるとした上で、昼寝の時間や食事の時間、ベッドに入れる時間を決めている規則正しいお母さんもいることも挙げると、「１日くらいいいんじゃない？」「私、結構ズボラ母ちゃんタイプなので」とコメント。「赤ちゃん側はあんまり変わらないんじゃないのかな？ と思う」「でもお母さん側は確かに違うよね」とまとめた。