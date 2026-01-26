歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。

自身の体調について綴りました。



堀ちえみさんは「検査・検査・診察・リハビリ！」と題し、ブログを更新。



続けて「朝イチから腰のMRI検査と、レントゲン検査。そのあと診察があり、そしてリハビリ。」と、記しました。



そして「検査結果を受けて、腰椎第4・第5すべり症は、1年前と比べて…ちょっと悪化したけど。昨日から痛みがマシになったことで、また引き続き様子を見ることになりました。」「上手く凌いでいければいいなぁ。」と、綴りました。







堀ちえみさんは「今年初のリハビリでは、舌の腫れのために、今の状態でのサ行とラ行の発音のご指導をいただきました。」と、投稿。



続けて「言語聴覚士の先生のご指導は、とにかく素晴らしく。どうすれば音がきれいに出せるか、伝えることができるかを、的確に解決へと、導いてくださいました。」と、記しました。



そして「今までの口の開け方や力加減を、ちょっと調整し直して、また変えなければなりません。」と、綴りました。





堀ちえみさんは「このあと口腔外科の診察で、主治医の先生にその後の舌を診ていただきます。」と、投稿。



続けて「とりあえず、また音によっては、言語の出直しをします。」と、記しました。



そして「生身だから変化がある度に、調整を入れていくのは、これはもうどうしようもない、仕方のないことです。」「やるしかないね」と、その思いを綴っています。







堀ちえみさんは2024年2月下旬、自身のブログで2019年2月に公表した舌がんが「完治」と診断されたことを報告しました。

そして、治療・リハビリと並行して準備していたコンサートを2024年4月20日に完遂。さらに2024年5月には新曲「FUWARI」をリリースするなど、着実に歌手活動を続けています。







