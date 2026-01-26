¥¢¥¸¥¢¤ÎÉñÂæ¤ÇÏÓ¾Ï´¬¤¤¤¿Éû¥¥ã¥×¥Æ¥óÇßÌÚÎç¡Öº£¼£¤ò¼«Ê¬¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×²êÀ¸¤¨¤¿¤±¤ó°ú¤¹¤ë¼«³Ð¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ø¤Î°Õ»Ö
[1.24 U23¥¢¥¸¥¢ÇÕ·è¾¡ ÆüËÜ 4-0 Ãæ¹ñ ¥¸¥Ã¥À]
¡¡¤±¤ó°ú¤¹¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¼Â¤êÂ¿¤¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Éû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿U-21ÆüËÜÂåÉ½DFÇßÌÚÎç(º£¼£)¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë1¤«·î´Ö¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÆü¡¹À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´¶¤¸¤¿¡£¥Ô¥Ã¥ÁÆâ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¤âÁª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤¬¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬Í¥¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤ÏÉÔÆ°¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£ËÜ¿¦¤Î±¦SB¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£Âç²ñ¤Ïº¸SB¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁê¼ê¤Î¹¶·â¤òÁË¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤È¤ÎÏ¢·¸¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥µ¥¤¥É¹¶·â¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£Á´6»î¹çÃæ5»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢Í¥¾¡¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡ÇßÌÚ¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤ÇÆüËÜ¤¬½é¤á¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥Ã¥é¡¼¡¦¥¢¥ë¡¦¥Õ¥¡¥¤¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï¡¢»î¹ç³«»ÏÁ°¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç5Ê¬°Ê¾å¤Î´Ö¤Ç²Ö²Ð¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿Àé¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÃæ¹ñ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î±þ±ç¤â¼ª¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤â¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¤¤¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤ÎÀ¼¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ë·è¾¡¤ËÎ×¤ß¡¢¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ÇÃç´Ö¤È¤È¤â¤Ë²÷¾¡·à¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Ëö¤Î³èÆ°¤Ç¡¢½é¤á¤Æ»î¹çÃæ¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æº£Âç²ñ¤Ç¤ÏÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò3¿ÍÀß¤±¡¢ÇßÌÚ¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤Ë½¢Ç¤¡£DF»Ô¸¶Íù²»¤¬ÉÔºß¤À¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°Âè3Àá¡¦¥«¥¿¡¼¥ëÀï¤Ç¤â¥²¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤ÆÏÓ¾Ï¤ò´¬¤¤¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤â¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢Á°¤ËÎ©¤Ã¤¿¤ê¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤ä¤Ã¤¿1¤«·î¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ç¤â½é¤á¤Æ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¡£¤Þ¤¿´¬¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¿À®Ä¹¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×
¡¡Æ±À¤Âå¤ÎÃç´Ö¤È¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î·Á¤Ç½ª¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤¤¤¤»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æµ¢¹ñ¤ÎÅÓ¤Ø¡£¡Ö¼«¥Á¡¼¥à¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤â¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£º£¼£¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤ò¼«Ê¬¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Ãæ¿´¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¤±¤ó°ú¤¹¤ë¼«³Ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤â²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
¡¡¤±¤ó°ú¤¹¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¼Â¤êÂ¿¤¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Éû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿U-21ÆüËÜÂåÉ½DFÇßÌÚÎç(º£¼£)¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë1¤«·î´Ö¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÆü¡¹À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´¶¤¸¤¿¡£¥Ô¥Ã¥ÁÆâ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¤âÁª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤¬¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬Í¥¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤ÏÉÔÆ°¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£ËÜ¿¦¤Î±¦SB¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£Âç²ñ¤Ïº¸SB¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁê¼ê¤Î¹¶·â¤òÁË¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤È¤ÎÏ¢·¸¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥µ¥¤¥É¹¶·â¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£Á´6»î¹çÃæ5»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢Í¥¾¡¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°Âè3Àá¡¦¥«¥¿¡¼¥ëÀï¤ÇÏÓ¾Ï¤ò´¬¤¤¤¿DFÇßÌÚÎç
¡¡ºòÇ¯Ëö¤Î³èÆ°¤Ç¡¢½é¤á¤Æ»î¹çÃæ¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æº£Âç²ñ¤Ç¤ÏÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò3¿ÍÀß¤±¡¢ÇßÌÚ¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤Ë½¢Ç¤¡£DF»Ô¸¶Íù²»¤¬ÉÔºß¤À¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°Âè3Àá¡¦¥«¥¿¡¼¥ëÀï¤Ç¤â¥²¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤ÆÏÓ¾Ï¤ò´¬¤¤¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤â¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢Á°¤ËÎ©¤Ã¤¿¤ê¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤ä¤Ã¤¿1¤«·î¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ç¤â½é¤á¤Æ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¡£¤Þ¤¿´¬¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¿À®Ä¹¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×
¡¡Æ±À¤Âå¤ÎÃç´Ö¤È¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î·Á¤Ç½ª¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤¤¤¤»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æµ¢¹ñ¤ÎÅÓ¤Ø¡£¡Ö¼«¥Á¡¼¥à¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤â¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£º£¼£¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤ò¼«Ê¬¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Ãæ¿´¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¤±¤ó°ú¤¹¤ë¼«³Ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤â²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)