¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡È¾®°ìÏº¡ÉÃçÌîÂÀ²ì¡¢¡È¿®Ä¹¡É¾®·ª½Ü¤ÎÌ¿Îá¤ËÍ½ÁÛ³°¤ÎÊÖÅú¡¡¥Í¥Ã¥È¶Ã¤¡Ö¤ª¤â¤·¤ì¡¼ÃË¡Ä¡×¡Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë
¡¡ÃçÌîÂÀ²ì¤¬¼ç±é¤¹¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡ËÂè4²ó¡Ö²³¶¹´Ö¡ª¡×¤¬25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤«¤é¤ÎÌ¿Îá¤Ë¾®°ìÏº¡ÊÃçÌî¡Ë¤¬°Õ³°¤ÊÊÖÅú¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö·ë¹½¡¢¿ÞÂÀ¤¤¡ª¾Ð¡×¡Ö¤ª¤â¤·¤ì¡¼ÃË¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÆØÀ¹¡×¤òÉñ¤¦¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë
¡¡¤Ä¤¤¤Ë¿®Ä¹¤¬½Ð¿Ø¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤·¡¢¾®°ìÏº¤È·»¡¦Æ£µÈÏº¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤ÏÂÐº£Àî·³¤ÎÁ°Àþ´ðÃÏ¤Ç¤¢¤ëÁ±¾È»ûºÖ¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¿®Ä¹¤ÏÁ±¾È»ûºÖ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Ê¼¤¿¤Á¤òÁ°¤ËÜü¤òÈô¤Ð¤·¡¢·èÀï¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë²³¶¹´Ö¤Ø¸þ¤«¤¦¡Ä¡£
¡¡²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¤Ç´ñÀ×Åª¤Ê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¿®Ä¹¡£½é¤á¤Æ¤ÎÂç¤¤ÊÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®°ìÏº¤ÈÆ£µÈÏº¤ÏÈè¤ì¤È¶½Ê³¤òÊú¤¨¤ÆÀ¶½§¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¼ó¼Â¸¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾®°ìÏº¤ÈÆ£µÈÏº¤Ï²þ¤á¤Æ¿®Ä¹¤ÈÂÐÌÌ¡£¿®Ä¹¤Ï¡¢Æ£µÈÏº¤ËÂ·ÚÁÈÆ¬¤Ø¤Î½ÐÀ¤¤òÌ¿¤¸¡¢¤µ¤é¤Ë¡È½¨µÈ¡É¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÌ¾Á°¤ò¼ø¤±¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Î¾®°ìÏº¤ËÂÐ¤·¤Æ¿®Ä¹¤Ï¡Ö¶á½¬¤È¤·¤Æ¤ï¤·¤Î¤½¤Ð¤Ë»Å¤¨¤è¡×¤È¹ð¤²¤ë¡£¤½¤·¤ÆÀï¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¼ç¤Î½õ¸À¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ä¤â¤·¤ì¤Ì¡×¤È¸À¤¤¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤ï¤·¤ÎÎÏ¤È¤Ê¤ì¡×¤ÈÌ¿¤¸¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¾®°ìÏº¤Ï¡Ö¼êÁ°¤Ë¤Ï¡Ä²Ù¤¬½Å¤¹¤®¤Þ¤¹¤ë¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£Â³¤±¤Æ¾®°ìÏº¤Ï¡¢Àï¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Ä¤Ä¡¢¿®Ä¹¤Ï¿Í»ö¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¾¡Íø¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ·»¡¦Æ£µÈÏº¤Ï¤½¤ó¤Ê¿®Ä¹¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤¬Å·¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¡¢Æ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤Î¤À¤È¶µ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¾®°ìÏº¤Ï¡Ö·»¤Ë½¾¤¤¡¢·»¤È¶¦¤ËÅÂ¤Ë¤ª»Å¤¨¤·¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸«¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¿½¤·¤Æ¤Ï²¿¤Ç¤¹¤¬¡ÄÁ¬¤òÄº¤¤È¤¦Â¸¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£¿®Ä¹¤ÏÊò¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¾®°ìÏº¤Î¿½¤·½Ð¤òÎ»¾µ¡£¤µ¤é¤ËÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿ÁðÍú¤òÊÒÊý¤º¤ÄÆ£µÈÏº¤È¾®°ìÏº¤ËÂ£¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½ÐÀ¤¤ÎÍ¶¤¤¤òÃÇ¤Ã¤ÆÁ¬¤òÍ×µá¤·¤¿¾®°ìÏº¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö·ë¹½¡¢¿ÞÂÀ¤¤¡ª¾Ð¡×¡ÖÍ¶¤¤¤òÃÇ¤ë¤Î¤¬·é¤¯¤ÆÎÉ¤¤¡×¡Ö¾®°ìÏº¤Æ¿µ½Å¤«¤È»×¤¤¤¤äÂçÃÀ¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÁêÅöµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¤È¸«¤¿¡×¡Ö¸ª½ñ¤è¤ê¥Þ¥Í¡¼¡¢¤ª¤â¤·¤ì¡¼ÃË¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
