¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡ÙËÙÆâ·ò¤ÎÇ®±é¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡×¡Ö¥¾¥Ã¤È¤·¤¿¡×¡Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë
¡¡¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó ¡ÝÃ¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü¡Ý¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË22»þ30Ê¬¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¤¬25Æü¤ËÊüÁ÷¡£¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤ÎËÙÆâ·ò¤Î±éµ»¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡ÙÂè3ÏÃ¤è¤ê
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢½÷À·ºÌ³´±¤È»¦¿ÍÈÈ¤Ë¤è¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÃ¦¹ö·à¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¶ÐÊÙ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿ÅßÌÚ¤³¤º¤¨¡Ê¼Ä¸¶¡Ë¤¬¡¢»¦¿ÍÈÈ¡¦Æü²¼Îç¼£¡Ê¥¸¥§¥·¡¼¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡È°½÷¡É¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤À¡£¤³¤º¤¨¤Î²áµî¤òÃÎ¤ë·º»ö¡¦º´ÇìÍº²ð¡ÊÆ£ÌÚÄ¾¿Í¡Ë¤â´¬¤¹þ¤ß¡¢3¿Í¤Î´Ø·¸¤ÏÊ£»¨¤ËÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Îç¼£¤Ï¡¢Ã¦¹ö¤ò´ë¤Æ¤ë»à·º¼ü¡¦³»ÄÍ¹°ÂÙ¡Ê²ÏÆâÂçÏÂ¡Ë¤Î¿®¼Ô¡¦¾ÂÅÄµ®»Ë¡Êµ×ÊÝÅÄÍªÍè¡Ë¤ÈÀ¾¾ëÄ¾ºÈ¡Ê¾®µ×ÊÝ¼÷¿Í¡Ë¤ËÀÜ¶á¡£¡Ö¼«Ê¬¤âÃç´Ö¤ËÆþ¤ì¤í¡×¤È¶¦Æ®¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ë¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¶¯Åð»¦¿ÍÍÆµ¿¤Ç¹´Î±Ãæ¤Î»°ÄÅ¶¶¹¨¹Ô¡ÊËÙÆâ¡Ë¤¬¡¢»ñºàÁÒ¸Ë¤Ç¤³¤º¤¨¡¢Îç¼£¡¢À¾¾ë¤ò¿Í¼Á¤ËÎ©¤ÆäÆ¤â¤ê¡¢ºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤òÍ×µá¤¹¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç»°ÄÅ¶¶¤Ï¼è¤êÍð¤·¡¢À¾¾ë¤ò»É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÎ©¤ÆäÆ¤â¤ê»ö·ï¤Ï¡¢É¹Àî¹´ÃÖ½ê¤Ë¹õ¤¤±Æ¤òÍî¤È¤¹¶µÃÄ¡Ø²ö¤Î¸÷¡Ù¤¬Ã¦¹ö·×²è¤Î°ìÉô¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö²Ô¤®¤À¤Ã¤¿¡£Æþ¿®¤·¤Æ¤¤¤¿»°ÄÅ¶¶¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£»°ÄÅ¶¶¤Ï°ì¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¾ÂÅÄ¤ÏÎç¼£¤Ë¡Ö¶µÁÄ¤òÆ¨¤¬¤¹¤¿¤á¤Ê¤é²æ¡¹¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦³Ð¸ç¤Ç¤¹¡×¤È¹ð¤²¤ë¡£Îç¼£¤Ï¡Ö¶¸¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¤¬¡¢³Ð¸ç¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤ï¤±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â³°¤Ë½Ð¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ãç´Ö¤ËÆþ¤ì¤í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»°ÄÅ¶¶¤ò±é¤¸¤¿ËÙÆâ¤ÎÇ®±é¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö±éµ»¾å¼ê¤¹¤®¤ó¡©¡×¡Ö¤¹¤´¤¤Ç®±é¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¤¤¤Ì£½Ð¤·¤Æ¤Æ¡¢°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¾¥Ã¤È¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·ºÌ³´±¤ÎÃæ¤ËÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¡Ö·ºÌ³´±¤ËÆâÄÌ¼Ô¤¬¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡ÖÃ¯¤À¡×¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
