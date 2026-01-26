新著『The Giver 人を動かす方程式』が話題の元・日本マイクロソフト業務執行役員の澤円氏と、日本で「ギバー」概念の普及に寄与した経営学者の楠木建氏との初対談が実現。AI時代の「人間ならではの仕事」の価値とは？

「じゃあ人間はどうするの？」が重要な主題に

澤 最近、講演会などでAIをテーマに話す機会が非常に増えています。今や依頼されるテーマの8〜9割がAIなんですね。「生成AIに仕事を奪われるんじゃないか」といった不安があるわけですが、多くの人があまりにも「デジタルツールを使うこと」に注目しすぎている、という危機感があります。

楠木 おっしゃる通りで、生成AIに限らず、本来、技術の本質は「それまで人間がやっていたことを外部化する」ことにあります。すると「じゃあ人間はどうするの？」ということが改めて問題になるわけですが、これは今に始まった話ではありません。

かつて人は走ったり馬にのったりしていたのが、蒸気機関ができ、内燃機関ができて、汽車や自動車が生まれ、そんな移動の外部化に対して「新幹線が俺よりも速く走りやがって」と怒っても意味がありません。AIでも同じことで、技術が人間のある部分を凌駕するのは当たり前のことであって、そこで人間には何ができるのかが重要な主題になってきます。澤さんの新著『The Giver』は大きな文脈でそこに対する答えを提示している本だと思いました。

澤 ありがとうございます。AI時代には「人とうまくやっていくこと」自体が最大の仕事になる、その核心にすえるのは「Giver（=与える人）」というマインドセットだというのが僕の主張ですが、いろいろな企業に関わらせて頂くなかで近年とくに感じるのが「怒られないようにやる」というのが行動のベースになっている点です。

「〇〇さんが怒るからこれはやめよう」みたいな感情があまりにも上位にきてしまい、人間関係によけいな時間を費やしている人が多いことを肌身で感じます。

楠木 ビジネスにおける意思決定は、普通「得になるか・損になるか」「効率的か・非効率的か」ですが、特定の個人が「怒るか・怒らないか」で決めてしまうのは、結局、人間同士の感情というものが実際の行動要因として大きいということですね。

澤 そこで、他人の幸せのために自ら動くGiverという考え方が鍵になるわけですが、ここで多くの方が、Giverを「自分の将来の幸せ（リターン）のために、私もgiveします」という投資のような発想で捉えてしまっているんですね。

Giverかどうかは「動機」で決まる

楠木 まさにそうで、私が監訳を務めたアダム・グラントのベストセラー『GIVE & TAKE』の定義に立ち返れば、Giverかどうかは「giveの量」ではなく、その行為の「動機」という質の問題です。多くの人が誤解しているのが、giveの量がtakeの量より上回っている人をGiver、その逆がTaker（=奪う人）、とイメージしているんですが、将来のtakeを期待して与えている人は厳密にはGiverではありません。貸し借りとして釣り合うようにしていこうという動機なら、Matcher（=ギブ＆テイクで行動する人）です。

本当のGiverは、見返りへの期待を持たず、与えること自体に意味や楽しさを見出している。この動機の違いが、結果として生み出すアウトプットの質を分けるんですね。

澤 僕は「タスクフォーカス」という考え方が好きなんですが、いまこの瞬間にフォーカスする姿勢がgiveにおいても重要だと思っています。個人的に興味深いのが、ボクシングの伝説的な選手であるメキシコのカネロが、メイウェザーに負けた歴史的な試合があります。無敗の王者が負けたのは、目の前の試合にフォーカスせず、その後の「ビッグマッチ」に気を取られていたから、足元をすくわれたとも言われています。

giveする上でも、目の前のことにフォーカスすることが大事なのであって、その先に何が得られるかを意識した瞬間に、giveの質は落ちてしまう。

庭師のように観察し、「先回り」する

楠木 澤さんは本のなかで、Giverを庭師にたとえていましたね。

澤 はい。僕自身、庭師さんには大変お世話になっているのですが、例えば大工さんの仕事には「家が建つ」という明確な“完了”がありますが、庭師の仕事はずっと“継続”していかなければなりません。

その庭をずっと観察し続け、「今日は植物の調子が悪いな」「芝の手入れをしよう」と、瞬間にフォーカスしつつ、プロの知見を「先回りで」提供し続ける必要があります。木が枯れてから対症療法的に何かをするのではなく、観察して先にgiveしないと庭が良く保たれないですし、顧客の好みを踏まえて、今度こんな木が入ったんですけどどうですか？と提案もします。

つまり、きちんと「観察」し、相手とのコミュニケーションのなかで先にgiveしていくあり方は、Giverの本質そのものです。すぐれたGiverタイプの経営者やリーダーに共通する資質だとも思っています。

楠木 なるほど。その話を聞いて思い出したのが、歴史上の経営者で言えば、阪急グループ創設者・小林一三さんは究極のGiverだったと思います。彼は私鉄と都市開発を連動させる世界に類を見ない日本モデルを作りましたが、その手法を競合他社となるはずの西武や東急の経営者たちに惜しみなく教え、指導までしていました。

自ら成した「田園都市」というコンセプトに共鳴した人がいれば、「じゃあ、やりなよ」と全てノウハウをあげてしまう。そこから上がりを取ろうとはせず、単なるビジネスの取引を超えてgiveを行動に移した大経営者です。

Giverの原動力は「内なる衝動」

澤 私の周りでも、アパレルブランド「ファクトリエ」の山田敏夫さんのように、町工場の人たちがハッピーになること自体を目的に、割に合わないだろうと思うほど、ニコニコして時間と手間をかけているGiverがいます。気持ちよく働いてもらうために自ら現場に出向き、すごくいいものを作ってかつ消費者にもリーズナブルな価格で提供しています。

あと、元ユニリーバ・ジャパンで取締役をなさっていた島田由香さんも、Giverの塊みたいな方ですね。もう損得勘定とか全部抜きにして「眼の前にいる人がハッピーになるために私は何ができるのだろう」って考えられる人ですね。

楠木 あと思いついたのは、いまANAの社長をやっている井上慎一さんもGiverタイプですね。コロナ禍で一番ひどい目にあった業界のひとつが航空業界ですが、そんな中でも飛行機を利用している人たちに井上さんは空港で話を聞いて、移動手段ではなく“飛行機に乗ること自体”が好きな人たちが一定数いることに気づくんですね。だったらその人たちに楽しんでもらうにはどうしたらいいだろうと、飛んで往復で帰ってくるだけのフライトとか、面白いサービスをいろいろ展開していたんですね。

危機的な局面ほど、その人がGiverなのかTakerなのか、行動に出るんですよね。

澤 つまるところ、Giverの原動力って、抽象絵画の創始者であるカンディンスキーのいうところの「内なる衝動」だと思います。表現がアーティストの根っこの部分にある衝動から生まれるように、ビジネスにおいても、誰かを喜ばせたい、この人の力になりたいという衝動に従うと好循環が生まれるんです。

