茶番すぎる人事評価会議、「管理部門は評価できない」→自動的にB評価に　総務担当者が激怒！【後編】

密室で行われる人事評価会議。投稿を寄せた50代男性（総務・管理）は、自社の残念過ぎる評価会議の実態を明かした。その会議で進行役を務めていた男性は、クセの強い上層部たちの勝手な言い分に呆れていた。

登場人物は、一切の説明を放棄する所長。そして、責任を取るつもりがない「責任蒸発装置」こと部長1。さらに、声の大きさだけで評価される部長2と、基準を持たない課長の4人だ。部下の査定を「返事の良さ」や「声の大きさ」で決めていた上層部の矛先は、ついに投稿者である総務の男性自身に向けられた。

「お前はな……普通の評価だろ」

所長から言い渡されたのは、あまりに雑な「B評価（普通）」。その理由を巡り、男性の堪忍袋の緒がついに切れることとなった。（文：篠原みつき）

「いつも管理業務側は平均点扱いですが……」

営業などのフロント部署と違い、総務や経理は利益を直接生まない。それを理由に、部長たちは「管理は評価できないでしょ」と一蹴した。このバックオフィス軽視の発言に対し、男性は静かに、しかし力強く反論を開始する。

「いつも管理業務側は平均点扱いですが、皆さんが何事もなく業務を出来ていることに対しての評価ですか」

男性は、自身や部下が水面下で行ってきた貢献を叩きつけた。補助金や助成金の申請、業務システムの構築、さらにはルールを守らない社員や管理職のトラブル対応。これら全てを「当たり前」として片付ける組織の甘さを突いたのだ。

「仕事を理解していない管理職は、部下を失う」

男性の怒りは、単なる自己主張に留まらない。必死に組織を支える部下たちが「普通」で片付けられることは、到底受け入れられなかった。

「皆さんが社外でのストレスがあるように、社内でのストレスも相当なものです」「社内システム、ルールを理解しない方々も未だ見えますし、今後このように進めてくださいとお願いすれば、煙たそうにされ、忙しいんや、そんなことぐらいやっとけよと言われる方が散見されます、そこまで言うのであればお前がやれ、出来てから言えです」「それでもその評価がされるのであれば、代表者に直で話します」

力強い主張を行った男性に対し、所長は「まあまあ、その辺でいいだろ」と口を挟んだが、男性は黙らなかった。自身の評価は、そのまま部下たちの評価基準に直結することに言及し、こう詰め寄った。

「あなたたち管理職はもっと仕事を理解し、見てあげてないと、（部下を）失いますよ」

この痛烈な一言に、部長2は「それを止めるのがお前だろ（怒）」と逆ギレ。しかし男性は、現場の社員たちから上司には言えない愚痴が自分のほうに来ている現実を突きつけ、管理者としての資質を問うた。

このあと男性は、「こうして評価は決まった」と書いており、無理やり幕が引かれたようだ。

「透明性」とは、中身が「空っぽ」という意味なのか

こうして終わった評価会議。この上司たちは「評価制度は総合的に判断し・透明性を重視しています」と謳っているそうだが、男性の目には全く違う景色が映っている。

「『お前らの給与公開したろか』。透明なのは“中身が空っぽ”という意味では？」

こう心の怒りを語る男性は、自社の給与・評価制度を、鋭い三段落ちで表現した。

「給与制度はブラックボックス。評価基準はブラックホール。説明責任はブラックジョーク」

努力は報われず、声の大きさだけが報われる組織。「この会社終わっているね」と切り捨てた男性の言葉は、多くのバックオフィス担当者の心の叫びを代弁しているようだ。

※キャリコネニュースでは「『この会社にいたら自分もダメになる』と思った瞬間」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/LSLOMLGML