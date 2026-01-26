Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤Î¡È¥Ê¥¾¤ÎÄÌ²á±Ø¡É¡ÖÉÍ¾¾¡×¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¡©
¡¡¥®¥ç¥¦¥¶¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥¦¥Ê¥®¤«¡£¡¡
¡¡¤½¤Ð¤È¤¦¤É¤ó¤¸¤ã¤¢¤ë¤Þ¤¤¤·¡¢¥®¥ç¥¦¥¶¤È¥¦¥Ê¥®¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£°ì»®¿ôÉ´±ß¤Î¥®¥ç¥¦¥¶¤ËÂÐ¤·¡¢¤¦¤Ê½Å¤Ê¤ó¤Æ¿ôÀé±ß¡£³Î¤«¤ËÄà¤ê¹ç¤¤¤Ï¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤É¤Á¤é¤âÆüËÜ¿Í¤ÎÂç¹¥Êª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¥®¥ç¥¦¥¶¤â¥¦¥Ê¥®¤âÆüËÜÃæ¤É¤³¤À¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤óÅìµþ¤Ç¤âÌ¾Å¹¤Î¤½¤ì¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡£¤¬¡¢¤É¤¦¤»¤Ê¤é¤Ð¤¤¤º¤ì¤â¤¬¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÌ¾Êª¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ëÄ®¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£¤½¤¦¡¢ÀÅ²¬¸©¤ÏÉÍ¾¾»Ô¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÉÍ¾¾¤È¤¤¤Ã¤¿¤éÉÍÌ¾¸Ð¡¢ÉÍÌ¾¸Ð¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¥¦¥Ê¥®¤ÎÍÜ¿£¡£¤¦¤Ê¤®¥Ñ¥¤¤ÏÉÍ¾¾ÅÚ»º¤ÎÂçÄêÈÖ¤À¡£¤½¤·¤Æ¥®¥ç¥¦¥¶¤Ï¥®¥ç¥¦¥¶¤Ç±§ÅÔµÜ¤È¾ÃÈñ³Û¥È¥Ã¥×¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¡£¤Ä¤Þ¤êÉÍ¾¾¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢¥®¥ç¥¦¥¶¤â¥¦¥Ê¥®¤â¤´ÅöÃÏ¤Î¤¤¤Ã¤È¤¦ÈþÌ£¤¤¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÉÍ¾¾±Ø¤Ë¸þ¤«¤ª¤¦¡£Åìµþ±Ø¤«¤é¡Ö¤Ò¤«¤ê¡×¤ÇÌó1»þ´Ö20Ê¬¤ÎÎ¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÉÍ¾¾¤Ï¡¢ÅìÀ¾¤ËºÙÄ¹¤¤ÀÅ²¬¸©¤Ë¤¢¤Ã¤ÆÀ¾¤ÎÃ¼¤Ã¤³¶á¤¯¤ÎÅÔ»Ô¤À¡£µì¹ñÌ¾¤Ç¤¤¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢ÀÅ²¬¸©¤ÏÅì¤«¤é°ËÆ¦¡¦½Ù²Ï¡¦±ó¹¾¡£¤³¤Î¤¦¤ÁÉÍ¾¾¤Ï±ó¹¾¹ñ¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï±ó½£ÃÏ°è¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ìÂÓ¤ÎÃæ¿´ÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¿Í¸ý¤ÏÌó78Ëü¿Í¡£¸©ÅÔ¤ÎÀÅ²¬»Ô¤è¤ê¤â10Ëü¿Í¤Û¤ÉÂ¿¤¯¡¢¤â¤Á¤í¤óÀÅ²¬¸©¤Ç¤ÏºÇÂç¤À¡£¤À¤«¤é¿·´´Àþ¤â¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤ÏÄÌ²á¤¹¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼çÍ×±Ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÉÍ¾¾»Ô¡¢Ê¿À®¤ÎÂç¹çÊ»¤Ç¼þÊÕ¤Î2»Ô8Ä®1Â¼¤ò¹çÊ»¤·¡¢2007Ç¯¤Ë¤ÏÀ¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌÌÀÑ¤Î¹¤µ¤Ç¤Ï¹â»³»Ô¤Ë¼¡¤°Á´¹ñ2°Ì¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¥¹¥º¥¡õ¥ä¥Þ¥Ï¤Î¤ªÉ¨¸µ
¡¡ÉÍ¾¾±Ø¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤ÎÅÔ»Ô¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡£¤À¤«¤é±Ø¼Ë¤â¼Â¤ËÆ²¡¹¤È¤·¤¿¡¢¿·´´Àþ¤é¤·¤¤Àß¤¨¤À¡£
¡¡¹â²Í¤Î¥Û¡¼¥à¤«¤é³¬ÃÊ¤ò¹ß¤ê¤¿¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥º¥¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ä¥Ð¥¤¥¯¡¢¤Þ¤¿¥ä¥Þ¥Ï¤Î¥Ô¥¢¥Î¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¡¢ÉÍ¾¾¤Ï¤¿¤À¤ÎÂçÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Æ°¼Ö¤ä³Ú´ïÀ½Â¤¤Ç±É¤¨¤ë¹©¶ÈÅÔ»Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò²þ»¥¤òÈ´¤±¤ëÁ°¤«¤éµ¤ÉÕ¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë»Å³Ý¤±¤Ï¡¢°¤¯¤Ê¤¤¡£
²þ»¥¤òÈ´¤±¤Æ±ØÁ°¹¾ì¤Ø
¡¡²þ»¥¤òÈ´¤±¤ì¤Ð¡¢±Ø¤ÎÆîËÌ¤ò·ë¤Ö¹â²Í²¼¤Î¼«Í³ÄÌÏ©¤Ø¡£¡Ö¥á¥¤¥ï¥ó¡×¤È¤¤¤¦±Ø¾¦¶È»ÜÀß¤ÈÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Í³ÄÌÏ©¤ËÌÌ¤·¤ÆÅÚ»ºÊªÅ¹¤äÇäÅ¹¡¢¥É¥È¡¼¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ËÌ¸ý¤Î±ØÁ°¹¾ì¤Ë½Ð¤Æ±¦¼ê¤ò¸«¾å¤²¤ì¤Ð¡¢¹âÁØ¥Ó¥ë¤¬Å·¤ò¾×¤¤¤Ææà¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÉÍ¾¾±ØÁ°¤Î¹âÁØ¥Ó¥ë¤Ï¡ÖÉÍ¾¾¥¢¥¯¥È¥¿¥ï¡¼¡×¤È¤¤¤¦¡£¹â¤µ¤Ï200m¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢»°ÂçÅÔ»Ô·÷°Ê³°¤Ç¤ÏºÇ¤â¹â¤¤¥Ó¥ë¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡ÉÍ¾¾±ØÁ°¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡¦¥¢¥¯¥È¥¿¥ï¡¼¤¬±¦¼ê¤Ëæà¤¨¡¢º¸¼ê¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï±óÅ´É´²ßÅ¹¡£¤½¤Î´Ö¤Î±ØÁ°¹¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¤ê¤Ð¤äÃÏ²¼Æ»¤òÄÌ¤Ã¤¿Àè¤Î¥Ð¥¹¾è¤ê¾ì¤Ê¤É¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê±ØÁ°¹¾ì¤Ë½Ð¤Æ¿¿ÀµÌÌ¤Ç½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö½ÐÀ¤ÂçÌ¾²È¹¯¤¯¤ó¡×¡£¤Þ¤¢¤ë¤¤¿¢ºÏ¤ò´¢¤ê¹þ¤ó¤À¥ª¥Ö¥¸¥§¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£
³¹¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë²È¹¯¤¯¤ó¤¬
¡¡½ÐÀ¤ÂçÌ¾²È¹¯¤¯¤ó¤È¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤«¤Î¿À·¯¡¦ÆÁÀî²È¹¯¸ø¤Î¤³¤È¤À¡£²È¹¯¤Ï»°²Ï¤ò¼êÃæ¤Ë¼£¤á¤¿¤Î¤Á¡¢º£Àî»á¤ÎÎÎÅÚ¤À¤Ã¤¿±ó¹¾¤Ë¿¯¹¶¡£±ÈÇÏ¾ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤½¤ÎÌ¾¤ò¡ÖÉÍ¾¾¡×¤Ë²þ¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é17Ç¯¤Û¤É¤ÏÉÍ¾¾¾ë¤òµòÅÀ¤È¤·¡¢¾ë²¼¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤Ë¤âÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤«¤é¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÉÍ¾¾¤ÎÄ®¤â¤½¤ÎÌ¾¤â²È¹¯¤µ¤Þ¤µ¤Þ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨400Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤Î¤³¤È¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤¤¤Þ¤Ç¤â»ÔÌ±¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÉÍ¾¾¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç¤ÏÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤°Î¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤´ÅöÃÏ¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤È¿·ÉÍ¾¾±Ø
¡¡²È¹¯¤¬ÉÍ¾¾¾ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é´öÀ±Áú¡¢¤¤¤Þ¤ÎÉÍ¾¾±ØÁ°¤â78ËüÅÔ»Ô¤é¤·¤¯¼Â¤ËÆø¤ä¤«¤À¡£±Ø¤ÎÏÆ¤Ë¤¢¤ë±óÅ´É´²ßÅ¹¤Ï¡¢¤´ÅöÃÏ¤Î»äÅ´¡¦±ó½£Å´Æ»¤Î·ÏÎó¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤À¡£
¡¡É´²ßÅ¹¤ÎÎ¢¼ê¤Ë¤Ï¡¢ÉÍ¾¾»Ô¹Ù³°¤Ë¿¤Ó¤ë±ó½£Å´Æ»Àþ¤Î¿·ÉÍ¾¾±Ø¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤òÈ´¤±¤¿Àè¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÉÍ¾¾¤ÎÈË²Ú³¹¤À¡£
¡¡¥â¡¼¥ë³¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾¦Å¹³¹¤òËÌ¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢ÃÃÌêÄ®ÄÌ¤ê¤È¤¤¤¦ÂçÄÌ¤ê¤È¸òº¹¤¹¤ë¡£ÃÃÌêÄ®ÄÌ¤ê±è¤¤¤Ë¤Ï¥¶¥¶¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾¤È¤¤¤¦±Ç²è´Û¤âÆþ¤ëÂç¤¤Ê¾¦¶È»ÜÀß¤¬¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¤¿¤À°ìÊý¤Ç¤Ï¹¤¤¶õ¤ÃÏ¤âÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ë¡£±Ø¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤ÎÄ¶°ìÅùÃÏ¡£¤³¤Î¶õ¤ÃÏ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ä¡Ä¡£
¥Ê¥¾¤Î¶õ¤ÃÏ¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡©
¡¡Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ï¾¾É©É´²ßÅ¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¾¾É©¤Ï1937Ç¯¤Ë³«Å¹¤·¤¿¡¢ÉÍ¾¾¤Ç¤Ï½é¤ÎÉ´²ßÅ¹¤À¡£¾¼ÏÂ¤ÎÀÎ¡¢¤³¤Î¼þÊÕ¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÉ´²ßÅ¹¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¥¶¥¶¥·¥Æ¥£¤â¸µ¤ÏÀ¾ÉðÉ´²ßÅ¹¡£¾¯¤·ËÌÂ¦¤Ë¤Ï´Ý°æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¾¾É©¤ÎÆîÂ¦¤Ë¤ÏÄ¹ºê²°¡£¾¯¤·Î¥¤ì¤¿ÀþÏ©±è¤¤¤Ë¤Ï¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤â¤¦ÃÏ¿Þ¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÍ¾¾¤Û¤É¤ÎÅÔ»Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÉ´²ßÅ¹¤¬ÊÂ¤ÓÎ©¤Ä¤Û¤É¤Ë¡¢Ä®¤ÎÃæ¿´Éô¤ÏÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
½É¾ìÄ®¤Î±É²Ú¤âº£¤ÏÀÎ
¡¡¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢É´²ßÅ¹¤¬ÊÂ¤ÓÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ë¤ÏÉÍ¾¾±Ø¤âÃÃÌêÄ®ÄÌ¤ê¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÆî¤Ë°ÜÅ¾¤·¤Æ¾¯¤·Î¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï±Ø¤ò¹ß¤ê¤¿¤é¤¹¤°¤ËÃÃÌêÄ®ÄÌ¤ê¡¢¤½¤³¤òÊâ¤±¤ÐÉ´²ßÅ¹¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¡¢¼Â¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÃÃÌêÄ®ÄÌ¤ê¤òÅìÀ¾¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢Æî¤Ë¤ÏÉÍ¾¾ºÂÄÌ¤ê¡Ê¸½ºß¤Î¥â¡¼¥ë³¹¡Ë¡¢ËÌ¤Ë¤ÏÍ³Ú³¹¤È¤¤¤Ã¤¿´¿³Ú¥¾¡¼¥ó¤¬·Áºî¤é¤ì¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤Þ¤À¤Ã¤Æ°ìÄê¤ÎÆø¤ï¤¤¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢É´²ßÅ¹Á´À¹»þÂå¤ÎÉÍ¾¾¡¢¤¤¤Þ¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È³èµ¤¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÃÃÌêÄ®ÄÌ¤ê¤ò¾¯¤·À¾¤Ë¿Ê¤ó¤À¥¶¥¶¥·¥Æ¥£¤Î³Ñ¤Ç¸ò¤ï¤ë¹ñÆ»257¹æ¤Ï¡¢µìÅì³¤Æ»¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£µìÅì³¤Æ»¤ÏÉÍ¾¾¤ÎÅìÂ¦¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Ï¢¼Ü¤Î¸òº¹ÅÀ¤ÇÆî¤ËÀÞ¤ì¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Ï¢¼Ü¤Î¸òº¹ÅÀ¤Î¾¯¤·ËÌ¤Ë¤ÏÉÍ¾¾¾ë¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÄ®¤Ï¾ë²¼Ä®¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÅì³¤Æ»¤Î½É¾ìÄ®¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÅö»þ¤«¤é¤¤¤Þ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤Ä¤Ä¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¾ì½ê¤¬Ãæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤È¤·¤Æ±É¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê»þÂå¤â¤È¤¦¤Ë²á¤®¤¿¡£Â¾¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Ï¸®ÊÂ¤ßÊÄÅ¹¡£°ìÅùÃÏ¤Î¾¾É©À×¤Ï¹¹ÃÏ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢ºÆ³«È¯¤â»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£
¤µ¤ê¤È¤Æ78Ëü¿ÍÅÔ»Ô
¡¡¤³¤ì¤âÉÍ¾¾¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¸«¤«¤±¤ë¶¦ÄÌ²ÝÂê¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¡ÈÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤Î¶õÆ¶²½¡É¤È¤¤¤¦¥ä¥Ä¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÉÍ¾¾¤Ï78Ëü¿Í¤Î¿Í¸ý¤òÊú¤¨¤ëÀ¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤À¡£±Ø¥Ó¥ë¤Î¥á¥¤¥ï¥ó¤Ë¥¢¥¯¥È¥¿¥ï¡¼¡¢±óÅ´É´²ßÅ¹¡£ÃÃÌêÄ®ÄÌ¤ê¤ä¤½¤ÎËÌ¤ÎÅÄÄ®°ìÂÓ¡¢¤Þ¤¿´¿³Ú³¹¤ÎÍ³Ú³¹¤È¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À°ìÄê¤ÎÆø¤ï¤¤¤ÏÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¹Ù³°¤Î¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ÎÄ®¤é¤·¤¤¿·¤·¤¤»Ô³¹ÃÏ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
1970Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤ÏÌä²°¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿
¡¡¤Þ¤¿¡¢±ØÁ°¤«¤éÃÃÌêÄ®ÄÌ¤ê¤òÅÏ¤Ã¤¿ËÌÂ¦¤Ë¤Ï¡¢ÇØ¤Î¹â¤¤¥Ó¥ë¤¬²¿ËÜ¤âÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¢¥¯¥È¥¿¥ï¡¼¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤»¤è¡¢½¼Ê¬¤ËÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¹âÁØ¥Ó¥ë·²¡£
¡¡¤³¤³¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÁ¡°ÝÌä²°¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿°ì³Ñ¤À¡£ÉÍ¾¾¤Ï¸Å¤¯¤«¤éÁ¡°Ý»º¶È¤âÀ¹¤ó¤ÊÄ®¤Ç¡¢Á´À¹´ü¤Ë¤Ï60¸®¤Û¤É¤ÎÁ¡°ÝÌä²°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Á¡°ÝÌä²°¤Ï1970Ç¯º¢¤Ë¤Ï»ÔÆîÉô¤ÎÉÍ¾¾¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¶á¤¯¤Ë°ÜÅ¾¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¤Ë¤Ï¿·´´Àþ¤Î³«¶È¤äÅì³¤Æ»ËÜÀþ¤Î¹â²Í²½¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÉÍ¾¾±Ø¤â¾¯¤·Æî¤Î¸½ºßÃÏ¤Ë¤ª°ú¤Ã±Û¤·¡£
¡¡ºÆ³«È¯¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ï¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥¢¥¯¥È¥¿¥ï¡¼¤Ï90Ç¯Âå¤Ë´°À®¤·¡¢Ìä²°³¹À×ÃÏ¤â2000Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¿ÊÅ¸¤·¤Æ¸½ºß¤ÎÉÍ¾¾±ØÁ°¤¬·Áºî¤é¤ì¤¿¡£
¾¼ÏÂ¤ÎÆ÷¤¤¤¬¤¹¤ë¾¦Å¹³¹
¡¡±Ø¤ÎÆîÂ¦¤Ï¡¢ËÌÂ¦¤Û¤É¤ÎÈË²Ú³¹¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç»Ô³¹ÃÏ¤¬Â³¤¯¡£±ØÁ°ÂçÄÌ¤ê±è¤¤¤Ë¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤¬·ú¤ÁÊÂ¤Ó¡¢º½»³¶äºÂ¤ä¤½¤ì¤ËÂ³¤¯¥µ¥¶¥ó¥¯¥í¥¹¾¦Å¹³¹¤Î¥¢¡¼¥±¡¼¥É¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢±ýÇ¯¤Î³èµ¤¤¬¤·¤Î¤Ð¤ì¤ë¡£
¡¡±ØÁ°¤«¤é¾¯¤·Æî¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÀè¤ÇÆîÅì¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ»¤ÎÌ¾¤Ï¡¢¡Ö²Ï¹ç³Ú´ïÄÌ¤ê¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤³¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð²Ï¹ç³Ú´ïÀ½ºî½ê¡£ÉÍ¾¾¤ÏÂ¾¤Ë¤â¥ä¥Þ¥Ï¤ä¥í¡¼¥é¥ó¥É¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë³Ú´ï¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤À¡£
¡¡³Ú´ï¤ÎÄ®¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡È³ÚÅÔ¡É¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤¢¤ë¡£Àï¸å¡¢»ÔÌ±¤Î´Ö¤Ç¥Ï¡¼¥â¥Ë¥«¤¬¹¤Þ¤ê¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¥«¥Ð¥ó¥É¤Ê¤É¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢1949Ç¯¤Ë¤ÏÉÍ¾¾±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç±ØÊÛ¤Ê¤é¤Ì¥Ï¡¼¥â¥Ë¥«¤ÎÎ©¤ÁÇä¤ê¤ò¤¹¤ë¡È¥Ï¡¼¥â¥Ë¥«Ì¼¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£Éü¶½¤«¤é·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤Ë¤ª¤±¤ëÉÍ¾¾±Ø¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥®¥ç¥¦¥¶¤È¥¦¥Ê¥®¤ò¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤¬
¡¡¼Â¤Ï¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢ÉÍ¾¾±Ø¤ÎÇäÅ¹¤Ç¤Ï¥Ï¡¼¥â¥Ë¥«¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÉÍ¾¾ÅÚ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÉÍ¾¾Ì¾Êª¤Ï¥®¥ç¥¦¥¶¤È¥¦¥Ê¥®°Ê³°¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢ÉÍ¾¾¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÌÜÅª¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥®¥ç¥¦¥¶¤È¥¦¥Ê¥®¤À¡£ÉÍ¾¾±Ø¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ë¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¾Å¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¬¡¢¼Â¤Ï¶õÊ¢¤ËÉé¤±¤Æ¿·´´Àþ¤ÎÃæ¤Ç¥·¥¦¥Þ¥¤ÊÛÅö¤òÊ¿¤é¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥®¥ç¥¦¥¶¤ä¥¦¥Ê¥®¤È¤¤¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È½Å¤¿¤¤¥°¥ë¥á¤Ï¾¯¤·¥¥Ä¤¤¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤·¤«¤¿¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤âÉÍ¾¾ÆÃ»º¡¢ÉÍÌ¾¸ÐÈÊ¤ÇºÎ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»°¥öÆü¤ß¤«¤ó¤òÇã¤Ã¤Æµ¢¤í¤¦¤È¡¢»×¤¦¡£
»£±Æ¡áÁÍÆþ¾»»Ë
¡ÊÁÍÆþ ¾»»Ë¡Ë