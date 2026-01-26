「衆議院を解散する決断をいたしました」。宰相は国民生活を無視した“自己チュー”な事情を隠し、テレビカメラに微笑みかける。さなか、彼女の夫を継ぐ息子には様々な疑惑があった――。高市ファミリーの暗部を追う。

◆ ◆ ◆

根回し皆無で批判も「言えなくて、ごめんなさいねぇ」

目力を込めた高市早苗首相は、政治の師と仰いだ安倍晋三元首相の言葉を引いて、1月19日、解散を表明した。



解散表明、本当の狙いは？ ©時事通信社

「困難はもとより覚悟の上です。しかし、未来は他人から与えられるものではありません。私たちが自らの手で切り開いていくものであります」

昨年10月に女性初の首相となって約3カ月――高支持率の一方、“立つ瀬”は日に日に狭まっていた。中国との対立はレアアース輸出規制など経済戦に発展。

「国内に目を向けても物価高は収まらず、無責任な積極財政が円安や長期金利上昇を招き、制御不能状態です。昨年末までは国民生活の安定のために、通常国会で新年度当初予算を通す方針を示していた。しかし、国会が始まれば追及必至の問題が次々噴出。林芳正総務相の選挙買収疑惑、高市氏への宗教法人からの不透明な多額献金に加え、『週刊文春』などが報じた統一教会『TM特別報告』の存在が不安視されていた。野党は材料を集め、手ぐすね引いて待っていました」（政治部デスク）

そこで高市氏が前言を翻して切ったカードが、通常国会の冒頭解散だ。根回し皆無で批判が集まる中、高市氏は周囲に言い放った。

「（解散を事前に）言えなくて、ごめんなさいねぇ」

高市氏は飲食料品にかかる消費税を2年間ゼロにする案に言及したが、

「昨年11月の参院本会議では『レジシステムの改修などに一定の時間がかかる』と慎重論を述べていた。選挙目当てでブレました。さらに、高市氏は『消費税だけじゃなくて、もっと有権者に受けるタマはないの』と周囲に発破をかけている」（官邸関係者）

《この続きでは▶︎息子のゴリ押し出馬にライバル「総理の息子に逆らえない」、▶︎息子が社長のバイオ会社に夫・山本拓が“利益誘導”、▶︎胡錦濤と会見“日中友好のドン”が息子に献金、出馬支援、▶︎夫の通帳を見て「気絶するほどカネがない」夫婦仲の謎…などのトピックを詳しく報じている。記事の全文は現在配信中の「週刊文春 電子版」および1月22日（木）発売の「週刊文春」で読むことできる》

〈《息子が“世襲”出馬→電撃辞退》高市早苗「建は私の息子です！ 息子をお願いいたします」過去には世襲否定も、愛息・山本建を熱烈応援していた〉へ続く

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年1月29日号）