±üÅÄ±ÍÆó¡¢°ÂÊÝÆ®Áè¤Ç·Ð¸³¤·¤¿ÁÔÀä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç°Ï¤Þ¤ì¡Ä¡×¡¡²ÈÂ²¤Ë¤Ï¡ÈÂç¥Ü¥é¡É¤ò¿á¤¤¤Æ¾åµþ
¡¡ÇÐÍ¥¤Î±üÅÄ±ÍÆó¡Ê74¡Ë¤¬25ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥á¥·¥É¥é ·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å0¡§45¡Á¸å2¡§00¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤Þ¤µ¤«¤Î²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎÞ¤°¤à±üÅÄ±Ñ¿Î¤ÎÌ¼¡¦°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤È¡¢ÊÁËÜÍ¤¤È¤ÎÉ×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡±üÅÄ¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦EXIT¤Î·ó¶áÂç¼ù¤ÈÇÐÍ¥¤ÎËþÅç¿¿Ç·²ð¤È¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ëÃæ¡¢¼ÖÃæ¤Ç¾åµþ¤·¤¿¤³¤í¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£±üÅÄ¤ÏÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë1968Ç¯¤Ë°¦ÃÎ¸©¤«¤é¾åµþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Ï¡ÖÀ¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥Û¥é¤ò¿á¤¤¤ÆÅìµþ¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢·àÃÄ¤Ë¤ÏÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡ÖÏ©Æ¬¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¡ÄÀ¯¼£²È¤Î¤ªÉÕ¤¤È¤·¤Æ¡ÊÂç³Ø¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ë½ñÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Åö»þ¤Ï³ØÀ¸±¿Æ°¤¬À¹¤ó¤Ê1970Ç¯¡£¤½¤ó¤Ê»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÀ¯¼£²È¤Î½ñÀ¸¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Áªµó¥«¡¼¤â¾è¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¤¬¡¢°ÂÊÝÆ®Áè¤Ï·ã¤·¤¯¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÅö»þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê¡¢·ó¶á¤ÈËþÅç¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎÞ¤°¤à±üÅÄ±Ñ¿Î¤ÎÌ¼¡¦°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤È¡¢ÊÁËÜÍ¤¤È¤ÎÉ×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡±üÅÄ¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦EXIT¤Î·ó¶áÂç¼ù¤ÈÇÐÍ¥¤ÎËþÅç¿¿Ç·²ð¤È¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ëÃæ¡¢¼ÖÃæ¤Ç¾åµþ¤·¤¿¤³¤í¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£±üÅÄ¤ÏÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë1968Ç¯¤Ë°¦ÃÎ¸©¤«¤é¾åµþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Ï¡ÖÀ¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥Û¥é¤ò¿á¤¤¤ÆÅìµþ¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢·àÃÄ¤Ë¤ÏÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡ÖÏ©Æ¬¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¡ÄÀ¯¼£²È¤Î¤ªÉÕ¤¤È¤·¤Æ¡ÊÂç³Ø¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ë½ñÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Åö»þ¤Ï³ØÀ¸±¿Æ°¤¬À¹¤ó¤Ê1970Ç¯¡£¤½¤ó¤Ê»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÀ¯¼£²È¤Î½ñÀ¸¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Áªµó¥«¡¼¤â¾è¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¤¬¡¢°ÂÊÝÆ®Áè¤Ï·ã¤·¤¯¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÅö»þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê¡¢·ó¶á¤ÈËþÅç¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£