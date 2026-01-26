KNT-CT¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Ë¸Ä¿ÍÎ¹¹Ô»ö¶È¤ò½¸Ìó
KNT-CT¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Ë¸Ä¿Í¸þ¤±Î¹¹Ô»ö¶È¤È»ÅÆþÉôÌç¤ò½¸Ìó¤¹¤ë¡£
¶áµ¦ÆüËÜ¥Ä¡¼¥ê¥¹¥È¤ÎÄ¾±ÄÈÎÇäÅ¹ÊÞ»ö¶È¤È»ÅÆþÉôÌç¡¢¶áµ¦ÆüËÜ¥Ä¡¼¥ê¥¹¥È¥Ö¥ë¡¼¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Î¹ñÆâ»Ô¾ì¸þ¤±WEBÈÎÇä»ö¶È¤ò¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Ë½¸Ìó¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤È¥¦¥§¥Ö¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÈÎÇä¤Î°ì¸µ±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢»ÅÆþÉôÌç¤ò½¸Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëÄ´Ã£ÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¡£»ö¶È±¿±Ä¤â¸úÎ¨²½¤·¡¢½ÅÊ£ÉôÌç¤Îºï¸º¤ä¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸úÎ¨²½¡¢¾Ê¿Í²½¤ò¿Þ¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Î700Ëü¿Í¡¢¶áµ¦ÆüËÜ¥Ä¡¼¥ê¥¹¥È¤Î300Ëü¿Í¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤âÅý¹ç¤·¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤â¶¯²½¤¹¤ë¡£
4·î1ÆüÉÕ¤±¤ÇµÛ¼ýÊ¬³ä¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£»ö¶ÈºÆÊÔ¸å¡¢¶áµ¦ÆüËÜ¥Ä¡¼¥ê¥¹¥È¤ÏÄó·ÈÈÎÇä»ö¶È¡¢¶áµ¦ÆüËÜ¥Ä¡¼¥ê¥¹¥È¥Ö¥ë¡¼¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ÏË¬Æü»Ô¾ì¸þ¤±¤ÎWEBÈÎÇä»ö¶È¤Î¤ß¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£
KNT-CT¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î2025Ç¯4·î¤«¤é11·î¤Þ¤Ç¤Î¼è°·¹â¤Ï¡¢¹ñÆâ¸Ä¿ÍÎ¹¹Ô¤¬2018Ç¯Èæ41.6¡ó¡¢¹ñÆâ´ë²èÎ¹¹Ô¤¬Æ±69.5¡ó¤Ç¡¢¹ñÆâÎ¹¹ÔÁ´ÂÎ¤Ç¤âÆ±70.7¡ó¤È¥³¥í¥ÊÁ°¤Î¿å½à¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£