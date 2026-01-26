¡ÖÁá·Ä¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤±¤É³ØÉô¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡×Âç³Ø¤Î³ØÉô¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤Ê¤¤¹â¹»À¸¤¿¤Á
¡Ø12ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤ë ËÜÅö¤ËÆ¬¤Î¤¤¤¤»Ò¤Î°é¤Æ¤«¤¿¡Ù¤Ï¡¢ÅìÂç¡¦µþÂç¡¦Áá·Ä¡¦µìÄëÂç¡¦GMARCH¤Ø¿äÁ¦Æþ»î¤Ç¿Ê³Ø¤·¤¿³ØÀ¸¤Î»ÖË¾ÍýÍ³½ñ1Ëü·ï°Ê¾å¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¹ç³Ê¼Ô¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡È»Ò¤É¤â¤ò¿¤Ð¤¹10¤ÎÎÏ¡É¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£¡ÖÊÐº¹ÃÍ¤ä¼õ¸³Æñ°×ÅÙ¤À¤±¤Ç¸ì¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿»Ò°é¤Æ¤Ë¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤³¤¦¸ì¤ëÃø¼Ô¤Ï¡¢¿äÁ¦Æþ»îÀìÌç½Î¥ê¥¶¥×¥íÂåÉ½¤ÎÂ¹Ã¤ÍÎ»á¤Ç¡¢¿äÁ¦Æþ»î¤ËÆÃ²½¤·¤¿¶µ°é¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÌ¤Íè¿Þ¡×¤Î±¿±Ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç³Ø¤Î³ØÉô¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤Ê¤¤¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
³ØÉô¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤Ê¤¤¹â¹»À¸
¡ÖÁá·Ä¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤±¤É³ØÉô¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤³¤¦¹Í¤¨¤ë¹â¹»À¸¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¿äÁ¦Æþ»î¤ÎÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÆ±¤¸¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£À®ÀÓ¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£±Ñ¸ì»ñ³Ê¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ý³°³èÆ°¤Î¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢½ñÎàÁª¹Í¤äÆó¼¡»î¸³¤Ç¤¢¤Ã¤µ¤êÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¼õ¸³À¸¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö³ØÉô¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ã×Ì¿Åª¤Ê¼åÅÀ¤Ç¤¹¡£
ËÜ¿Í¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢Âç³ØÂ¦¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î³ØÉô¤Ç³Ø¤Ö»Ñ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤½¤¦È½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÖË¾ÍýÍ³½ñ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÊ¬¤«¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Öµ®³Ø¤Ï¹ñºÝÀ¤ËÍ¥¤ì¡Á¡×¡Ö¾¯¿Í¿ô¶µ°é¤Ç¼çÂÎÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ëÅÀ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¡Á¡×¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¡Á¡×
°ì¸«¡¢¤½¤ì¤Ã¤Ý¤¯Ê¹¤³¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÂç³Ø¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ÎÍ×Ìó¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£ÌäÂê¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î³ØÉô¤Ç¡¢²¿¤ò¡¦Ã¯¤«¤é¡¦¤É¤¦³Ø¤Ö¤Î¤«¡×¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿äÁ¦Æþ»î¤Ï¡¢¡ÖÂç³Ø¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤ÍýÍ³¡×¤ò¸«¤ë»î¸³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤³¤Î³ØÉô¤Ç¡¢4Ç¯´Ö³Ø¤ÓÂ³¤±¤ëÉ¬Á³À¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ICU¤ÇÍî¤Á¤Æ¡¢¾åÃÒ¤Ç¼õ¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³
¾ÝÄ§Åª¤Ê»öÎã¤ò°ì¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¼«Ê¬¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿¿Í¤Ç¡¢¹ñºÝ´ðÆÄ¶µÂç³Ø¡ÊICU¡Ë¤òÂè°ì»ÖË¾¤È¤·¤Æ½Ð´ê¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿Í¤Ï±Ñ¸ìÎÏ¤â¹â¤¯¡¢¹ñºÝ·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢É½ÌÌÅª¤Ê¾ò·ï¤Ï½½Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢·ë²Ì¤ÏÉÔ¹ç³Ê¡£¡Ö¼ÂÀÓ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë²¿¸Î¤À¤í¤¦¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ»ÖË¾ÍýÍ³½ñ¤ò¸«¤¿¤È¤³¤í¡¢ÍýÍ³¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ÖË¾ÍýÍ³¤¬¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢¡¼¥Ä¶µ°é¤¬Ì¥ÎÏ¡×¡Ö¹ñºÝÅª¤Ë³èÌö¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ICU¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ®Î©¤¹¤ëÏÃ¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î¸å½Ð´ê¤·¤¿¾åÃÒÂç³Ø¤Ç¤Ï¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÐº¹ÃÍÅª¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÂç³Ø¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÂÎ²¿¤¬°ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤ì¤Ï¡¢¾åÃÒÂç³Ø¸þ¤±¤Î»ÖË¾ÍýÍ³½ñ¤ÎÃæ¿È¤Ç¤¹¡£¾åÃÒ¤Î¤É¤Î³ØÉô¤Ç¡¢¤É¤Î¶µ¼ø¤Î¡¢¤É¤Î¼ø¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤ì¤ò³Ø¤Ö¤Î¤«¤ò¶ñÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
1Ç¯¼¡¤ËÍú½¤¤·¤¿¤¤´ðÁÃ²ÊÌÜ¡¢2¡Á3Ç¯¼¡¤Ë¿¼¤á¤¿¤¤Ê¬Ìî¡¢Â´¶È¸å¤Ë¤É¤¦¼Ò²ñ¤ÈÀÜÂ³¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÇ¯¼¡·×²è¥ì¥Ù¥ë¤Ç¸À¸ì²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤Î¤«¡¢¾åÃÒÂç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç³ØÂ¦¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤³¤Î³ØÀ¸¤Ï¡¢Æþ³Ø¸å¤Î»Ñ¤¬¤Ï¤Ã¤¤êÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡×¤½¤¦È½ÃÇ¤Ç¤¤¿¤«¤é¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¿äÁ¦Æþ»î¤Ï¡Ö³ØÉôÊÌºÎÍÑ¡×¤À¤È¤¤¤¦»ö¼Â
¤³¤³¤Ç¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ë¤â¤¼¤ÒÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿äÁ¦Æþ»î¤Ï¡¢Âç³ØÁ´ÂÎ¤ÇºÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»î¸³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢³ØÉô¤¬¡¢³ØÉô¤ËÉ¬Í×¤Ê¿Íºà¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢³ØÉô¤ÎÃæ¤Ë¤É¤ó¤ÊÊ¬Ìî¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¶µ¼ø¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¼ø¶È¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê½çÈÖ¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ì¤òÃÎ¤é¤º¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿»ÖË¾ÍýÍ³½ñ¤Ï¡¢°ì½Ö¤Ç¸«È´¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡×¡ÖËÜµ¤¤Ç¤³¤³¤Ç³Ø¤Öµ¤¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È»×¤ï¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¾¡Éé¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¶Ë¤á¤ÆÃÏÆ»¤Ç¤¹¡£
³ØÉô¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¶ù¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢¶µ¼ø¾Ò²ð¥Ú¡¼¥¸¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¥·¥é¥Ð¥¹¤ò¼ÂºÝ¤Ë³«¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¼ø¶ÈÌ¾¤«¤é¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò½¦¤Ã¤¿¤ê¡¢´ØÏ¢½ñÀÒ¤äÏÀÊ¸¤Ë¾¯¤·¿¨¤ì¤Æ¤ß¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢»ÖË¾ÍýÍ³½ñ¤Î¼Á¤Ï·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤³¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼õ¸³À¸¤¬¡¢¤Þ¤À°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¹çÈÝ¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢½Ð´ê¹»¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Î¼ÁÌä¤ò¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤½¤Î³ØÉô¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¤Î¡©¡×
¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀèÀ¸¤Ï¤¤¤ë¡©¡×
¤³¤ì¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÇ½ÎÏÉÔÂ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½àÈ÷ÉÔÂ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÉÔÂ¤Ï¡¢º£¤«¤é¤Ç¤â½½Ê¬¤ËËä¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¿äÁ¦Æþ»î¤ÇÍî¤Á¤ëÍýÍ³¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¡ÖºÍÇ½¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³ØÉô¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢½Ð´ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢³ØÉô¤òÍý²ò¤·¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤³¤³¤Ç³Ø¤Ö¤Î¤«¡×¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¸ì¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¹ç³Ê¤Î¸½¼ÂÌ£¤Ï°ìµ¤¤ËÁý¤·¤Þ¤¹¡£
»ÖË¾ÍýÍ³½ñ¤Ï¡¢³ØÉô¤È¤ÎÁêÀ¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢Âç³ØÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ØÉô¤ÎÃæ¿È¤ò¸«¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¤³¤Îµ»ö¤Ï¡Ø12ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤ë ËÜÅö¤ËÆ¬¤Î¤¤¤¤»Ò¤Î°é¤Æ¤«¤¿¡Ù¤ò¸µ¤ËºîÀ®¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ»ö¤Ç¤¹¡Ë