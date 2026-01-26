¸µPL³Ø±à¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡Öº£15ºÐ¤ËÌá¤ì¤ë¤Ê¤éÁª¤Ö¹â¹»¤Ï?¡×ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤ä»³Íü³Ø±¡¤ÈÂ¨Åú¤ÎÍýÍ³
¡¡PL³Ø±à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤Î°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿ÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¡£¤â¤·¸½ºß¤ÎÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ15ºÐ¤ËÌá¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤Î¹â¹»¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡£¼«¿È¤ÎYouTube¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡¢Ì¾Ìç¹»¤ÎÎ¢Â¦¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿ÃË¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Èµæ¶Ë¤Î¿ÊÏ©ÁªÂò¡É¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛPLÂ´¡¦À¶¸¶ÏÂÇî»á¤È¸µºÊ¤¬½ÐÀÊ¡¢Ä¹ÃË¤Î¡ÈÌ¾Ìç¾®³Ø¹»¡ÉÆþ³Ø¼°
Â¨Åú¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÈÊ¼¸Ë¡É¤Î¹â¹»
¡¡Âè98²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¹»È¯É½¤ò1·î30Æü¤Ë¹µ¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÂåÉ½¹»¤ÎÍ½ÁÛ¤¬ÇòÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¡ÈºÇ¶¯¡É¤ÎÂåÌ¾»ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬PL³Ø±à¤À¡£ÆÃ¤Ë1987Ç¯¡¢Î©Ï²ÏÂµÁ¡ÊÁ°ÃæÆü´ÆÆÄ¡Ë¤ò¼ç¾¤Ë¿ø¤¨¡¢»Ë¾å4¹»ÌÜ¤È¤Ê¤ë½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ÏÅÁÀâ¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎºÇ¶¯·³ÃÄ¤ÇÃæ¼´¤òÃ´¤¤¡¢¤Î¤Á¤Ë¥×¥íÌîµå¤Ç¤âÆüËÜ¥Ï¥à¡¢ºå¿À¤Ç°ìÎ®¤Îº¸ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÌÄ¤é¤·¤¿¤Î¤¬ÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¤À¡£1·î20Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡Ö¡Ú¼ÁÌä¡ÛÊÒ²¬¤Ïº£Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤ËÌá¤ë¤Ê¤é¤É¤³¤Î¹â¹»¤òÁª¤Ö¤Î¤«?¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¹â¹»Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£¤ÎÌîµåÃÎ¼±¤È»þÂåÇØ·Ê¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤É¤³¤Î¹â¹»¤«¤é¤â¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ¶ÍË¾Áª¼ê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Á°Äó¡£1987Ç¯¤ËÌîÂ¼¹°¼ù¤ä¶¶ËÜÀ¶¤é¤È¤È¤â¤Ë¹Ã»Ò±à¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÃË¤¬¡¢¸½Âå¤ÎÇÆ¼Ô¡¦Âçºå¶Í°þ¤òÂ¨Åú¤¹¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¸ý¤«¤é¿¿¤ÃÀè¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤âÊ¼¸Ë¤ÎÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÒ²¬»á¤Ï¿ÊÏ©Áª¤Ó¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤º¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¡£¥×¥í¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤¢¤¨¤ÆÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ë¤Ï¡¢Ì¾¾¡¦²¬ÅÄÎ¶À¸´ÆÆÄ¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö´ÆÆÄ¤¬º£¤Î»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»ØÆ³¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¿Ê³ØÎ¨¤â¤¤¤¤¡×¤È¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Î¡È¿Ê²½¡É¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£PL³Ø±à¤«¤éÆ±»Ö¼ÒÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿ÊÒ²¬»á¤é¤·¤¤¡¢ÎäÀÅ¤ÊÊ¬ÀÏ¤À¡£
¡ÖÊÒ²¬»á¤¬ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢±Ô¤¤»ëÅÀ¤À¤Èµ¼Ô¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤âÏÃÂê¤Ç¤¹¡£²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÍúÀµ¼Ò¤òÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¡¢º£¤ÏÊì¹»¤òºÆ·úÃæ¡£ÊÒ²¬»á¤Ï¤«¤Ä¤Æ·³Ââ¼°¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë²á¹ó¤Ê´ÉÍýÌîµå¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÁª¼ê¤¬Ç½Æ°Åª¤ËÆ°¤±¤ë´Ä¶¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢ÊÒ²¬»á¤ÏÃÏ¸µµþÅÔ¤Î¼Â²È¤«¤éÄÌ¤¦¤Ê¤éÎ©Ì¿´Û±§¼£¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¾¯¿ôÀº±Ô¤ÎÃÒÊÛÏÂ²Î»³¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ØÅì¤Ê¤é»³Íü³Ø±¡¤À¤ÈÂ¨Åú¡£²Æì¤Ê¤é²Æì¾°³Ø¡¢¶å½£¤Ê¤éÅìÃÞ¡¢»Í¹ñ¤Ê¤éÌÀÆÁµÁ½Î¡¢ÅìËÌ¤Ê¤é²Ö´¬Åì¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ÆÆÄ¤Î»ØÆ³Êý¿Ë¤È¿Ê³ØÎ¨¤Î¹â¤¤Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÊÒ²¬»á¤¬Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¿ÀÆàÀî¤Î·ÄØæ¹â¹»¤ÈÅìµþ¤ÎÁá°ðÅÄ¼Â¶È¡£¡Ö´ØÀ¾°é¤Á¤ÏÁá·Ä¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ´¤ì¤¬¶¯¤¤¡£¹Ô¤±¤ë¤Ê¤é¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÊÙ¶¯¤Ç¿Êµé¤Ç¤¤ë¤«ÉÔ°Â¡×¤ÈÏ³¤é¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ´¹ñ¤Î¶¯¹ë¹»¤òÂ¨ºÂ¤ËÎóµó¤Ç¤¤ëÃÎ¼±ÎÌ¤Ï¡¢ÊÒ²¬»á¤¬¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ìîµå¤Î¸½¾ì¤Ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡£PL»þÂå¤Ë¤Ï2³ØÇ¯¾å¤Ë¤ÏÀ¶¸¶ÏÂÇî¡¦·¬ÅÄ¿¿À¡¤ÎKK¥³¥ó¥Ó¤¬¤¤¤Æ¡¢ÊÒ²¬»á¤ÏÀ¶¸¶¤ÎÉÕ¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¸·¤·¤¤»ØÆ³¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¤ÎÃæ¤Ç°é¤Ã¤¿PLÀï»Î¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ç1¹»¤Ë¹Ê¤ë¤È¤·¤¿¤é¡ØPL³Ø±à¡Ù¤Èµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¤½¤ì¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÊÒ²¬¤µ¤ó¤ÎÌîµå°¦¤Ï¥¬¥Á¡×¡Ö·ë¶ÉºÇ¸å¤ËPL¤òÁª¤Ö¤È¤³¤í¤Ë´¶Æ°¡£º£¤ÏÌîµåÉô¤¬¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÊÒ²¬¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÉü³è¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯¤ËÃæÆü¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÂàÃÄ¤·¡¢¸½ºß¤Ï²òÀâ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿ÊÒ²¬»á¡£»ØÆ³¼Ô¤è¤ê¤â¥¹¥«¥¦¥È¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡½¡½?