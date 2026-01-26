¡Ú¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤Î¹ÔÊý¡ÛÀ¯ºö¶âÍø¤ÎÌµÍý¤ÊÍÞÀ©¤Ï¡Ö¶¯¤¤ÆüËÜ·ÐºÑ¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º¡¢¤¦¤Þ¤¤ÏÃ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
½°±¡²ò»¶¤ò·èÃÇ¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤ò·Ç¤²¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
½°±¡¤¬²ò»¶¤È¤Ê¤ê¡¢2·î8Æü¤ÎÅê³«É¼¤Ë¸þ¤±¤¿ÁªµóÀï¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£ºòÇ¯10·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¹ñÌ±¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿³È½¤ò²¼¤¹¤Î¤«¡£¹â»Ô¼óÁê¤¬·ÐºÑÀ¯ºö¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¤Î¤Ï¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤À¡£Êª²Á¹â¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ï1·î23Æü¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤ÇÀ¯ºö¶âÍø¤Î¿ø¤¨ÃÖ¤¤ò·è¤á¤¿¡£¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤ÈÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¸µÆü¶ä¤Î¿ÀÄÅÂ¿²Ä»×¡¦ÆüËÜ¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñÀìÌ³Íý»ö¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£¡ÊJBpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ê¿ÀÄÅ Â¿²Ä»×¡§ÆüËÜ¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñÀìÌ³Íý»ö¡Ë
[JBpress¤Îº£Æü¤Îµ»ö¡Ê¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤Ø]
¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ë¤â¸½¼ÂÌ£¡¢·ÐºÑ³èÆ°¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë»É·ã¤¬
¡¡¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤¬»È¤¦¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¡ÖÏ¢Î©ÊýÄø¼°¡×¤ÎÂÎ·Ï¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÏ¢Î©ÊýÄø¼°¤ò²ò¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼Â¼Á·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¡¢Êª²ÁÊÑÆ°Î¨¡¢¶âÍø¡¢°ÙÂØ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÊ£¿ô¤Î·ÐºÑÊÑ¿ô¤¬¡¢¸ß¤¤¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤ÏÆ±»þ¤ËÃÍ¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡Ï¢Î©ÊýÄø¼°¤ò²ò¤¯¤Î¤À¤«¤é¡¢¸Ä¡¹¤ÎÊÑ¿ô¤¬Ã±ÆÈ¤ÇÆ°¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃíÌÜ¤¹¤ë·ÐºÑÊÑ¿ô¤Ï¥»¥Ã¥È¤Ç¡Ö²ò¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¤È¤·¤Æ¤Î¶Ñ¹Õ¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ³Ø¤Î´ðËÜ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬ÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î»Ñ¤Ï¤É¤¦ÉÁ¤±¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤Ë¤ï¤«¤Ë½°µÄ±¡²ò»¶¤È¤Ê¤ê¡¢²¿¤é¤«¤Î¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤â¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¶¯¤¤ÆüËÜ·ÐºÑ¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊý¿Ë¤Î¾å¤Ë¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤¬¾è¤ì¤Ð¡¢¹ñÆâ¤Î·ÐºÑ³èÆ°¤Ï¡¢²È·×¤Î¾ÃÈñ¡¢´ë¶È¤ÎÅê»ñ¡¢¤½¤·¤ÆºâÀ¯»Ù½Ð¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë»É·ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤¬ÁêÐØ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Ï¢Î©ÊýÄø¼°¤Î¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¥â¥Ç¥ë¤Î¹Í¤¨Êý¤ËÎ©¤Æ¤Ð¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±¶âÍø¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¡×¡Ö¹Ô¤²á¤®¤¿±ß°Â¤òÈò¤±¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÉôÊ¬¤À¤±¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿µÄÏÀ¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤É¤ì¤«1¤Ä¤Î·ÐºÑÊÑ¿ô¤¬Æ°¤±¤Ð¡¢Â¾¤Î·ÐºÑÊÑ¿ô¤âÉ¬¤ºÆ°¤¯¡£ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î½ÅÍ×¤Ê·ÐºÑÊÑ¿ô¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ËÁê¸ß¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¹ç¤¤¤Ä¤Ä¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÀ°¹çÅª¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡º£Æü¡¢¸«Æ¨¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤½ÅÍ×¤Ê·ÐºÑÊÑ¿ô¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¼Â¼Á·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¡×¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡×¡Ö¶âÍø¡×¡Ö°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¡×¤Ï³°¤»¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÊÑ¿ô¤¬4¤Ä¤À¤È¡¢4¤Ä¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿ÊýÄø¼°¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£ÊÑ¿ô¤Î¿ô¤òÁý¤ä¤»¤Ð¡¢ÊýÄø¼°¤Î¿ô¤âÁý¤¨¡¢¤½¤Î¤¿¤á²ò¤òÆÀ¤ë¤Î¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óÂ¾¤Ë¤â½ÅÍ×¤ÊÊÑ¿ô¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤³¤Î4¤Ä¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡£
2¡óÄøÅÙ¤ÎÀ®Ä¹Î¨¼Â¸½¤ËÉ¬Í×¤Ê¼ûÍ×¹àÌÜ¤Ï
¡¡¤³¤ì¤é¤Î4¤Ä¤ÇÉ½¤µ¤ì¤ë¡Ö¶¯¤¤ÆüËÜ·ÐºÑ¡×¤Î»Ñ¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¸½ºß¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï¡¢À®Ä¹Î¨1¡óÄøÅÙ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨3¡óÄøÅÙ¡¢À¯ºö¶âÍø0.75¡ó¡¢°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï150±ßÂæ¸åÈ¾¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¡£
¡¡¶¯¤¤ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¼Â¸½¤È¤Ï¡¢¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¤É¤¦ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£1¤Ä¤Î»×¹Í¼Â¸³¤È¤·¤Æ¡¢À®Ä¹Î¨¤ò2¡óÄøÅÙ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤ò2¡óÄøÅÙ¤Ç°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤½¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¶á¤Å¤¯²áÄø¤Ç¡¢À¯ºö¶âÍø¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡¢°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡À®Ä¹Î¨¤ò2¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼ûÍ×¹àÌÜ¤Î¤É¤ì¤«¤¬»ýÂ³Åª¤Ë³ÈÂç¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¸õÊä¤Ï¡¢¸Ä¿Í¾ÃÈñ¡¢´ë¶ÈÅê»ñ¡¢À¯ÉÜ»Ù½Ð¡¢Í¢½Ð¤Î¤¤¤º¤ì¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÊ£¿ô¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¹âÎð²½¤È¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤¬¼«Î§Åª¤Ë¤è¤êÎÏ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£²¿¤é¤«¤Î¤«¤¿¤Á¤Ç¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¿ÍÀ¸¤¬½ª¤ï¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦º¬¸»Åª¤ÊÉÔ³Î¼ÂÀ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¸Ä¿Í¤¬¤µ¤é¤ËÁý²Ã¤·¡¢¿Í¸ýÁ´ÂÎ¤â¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤¬·¹¸þÅª¤ËÎÏ¶¯¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÉÁ¤¤Ë¤¯¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Í¢½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢À¸»ºµòÅÀ¤Î³¤³°°ÜÅ¾¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢²Ã¤¨¤ÆÂ¾¤Î¿·¶½¹ñ¤È¤Î²Á³Ê¶¥Áè¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ç¡¢¤³¤ì¤òÆüËÜ·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î¼çÌò¤È¤¹¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢»Ä¤ë¤Ï´ë¶È¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤«À¯ÉÜ»Ù½Ð¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢À¯ÉÜ»Ù½Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶ÈÅê»ñ¤Î¸Æ¤Ó¿å¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÀ®Ä¹Î¨2¡ó¡×¤È¤¤¤¦¶Ñ¹Õ²ò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÈÀ°¹çÅª¤À¡£
¡¡¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï»ñ¶â¤ÎÎ®¤ì¤À¡£
·Ð¾ï¼ý»Ù¤Î¹õ»ú½Ì¾®¤Ç°ÙÂØ¤Ë¤Ï±ß°ÂÊý¸þ¤Î°µÎÏ
¡¡´ë¶È¤¬ÉéºÄ¤òÁý¤ä¤·¤ÆÅê»ñ¤ò³ÈÂç¤·¡¢À¯ÉÜ¤¬¹ñºÄÈ¯¹Ô¤òÁý¤ä¤·¤ÆºâÀ¯»Ù½Ð¤òÁý¤ä¤¹¤È¡¢¹ñÆâ¤ÎÃùÃßÄ¶²á¤Ï¸º¾¯¤¹¤ë¡£´ë¶È¤¬¼Ú¤ê¡¢À¯ÉÜ¤¬¼Ú¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ²È·×¤ÎÃùÃß¤Ï¡¢¤½¤Î»ñ¶â¤È¤·¤ÆµÛ¼ý¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¹ñÆâÉôÌç¤ÎÃùÃßÄ¶²á¤Ï¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤í³¤³°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³«Êü·ÐºÑ¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâÉôÌç¤ÎÃùÃßÄ¶²á¤È³¤³°ÉôÌç¤ÎÅê»ñÄ¶²á¤ÏÉ¬¤º¥Ð¥é¥ó¥¹¤¹¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¹ñÆâÉôÌç¤ÎÃùÃßÄ¶²á¤¬¸º¤ë¤Ê¤é¡¢³¤³°ÉôÌç¤ÎÅê»ñÄ¶²á¤â¸º¤ë¡£
¡¡³¤³°ÉôÌç¤ÎÅê»ñÄ¶²á¤È¤Ï¡¢µÕÂ¦¤«¤é¤ß¤ì¤Ð¹ñÆâ¤Îµï½»¼Ô¤¬³¤³°¤Î¶âÍ»»ñ»º¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤Ï·Ð¾ï¼ý»Ù¤Î¹õ»ú¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤¬¡¢¹ñÆâÉôÌç¤ÎÃùÃßÄ¶²á¤¬½Ì¾®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î·Ð¾ï¼ý»Ù¹õ»ú¤¬¸º¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¤Î´ë¶ÈÅê»ñ¤äÀ¯ÉÜ»Ù½Ð¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÍ¢ÆþÁý¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñÆâ¤Îµï½»¼Ô¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿³¤³°¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Î°ìÉô¤¬¹ñÆâ¤Î¶âÍ»»ñ»º¤Ë¸þ¤«¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢·Ð¾ï¼ý»Ù¹õ»ú¤¬½Ì¾®¤¹¤ëÊý¸þ¤ÎÎÏ¤¬Æ¯¤¯¡£
¡¡¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤Î·Ð¾ï¼ý»Ù¹õ»ú¤Ï¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎÍø»Ò¡¦ÇÛÅö¤Î¼õ¤±¼è¤êÄ¶¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë½êÆÀ¼ý»Ù¤ÎÂç¤¤Ê¹õ»ú¤È¡¢Ãæ´üÅª¤Ë¤Ï¤Û¤Ü¶Ñ¹Õ¤·¤Æ¤¤¤ëËÇ°×¼ý»Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¤ª¤à¤ÍÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¯ÉÜ»Ù½Ð¤òµ¯ÅÀ¤ËÀßÈ÷Åê»ñ¤¬Í¶È¯¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ·ÐºÑ¤¬³èÈ¯²½¤¹¤ë²áÄø¤Ç¤Ï¡¢Æâ¼û¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤Î¤ÇËÇ°×¼ý»Ù¤ÏÀÖ»ú²½¤ÎÊý¸þ¤À¤·¡¢³¤³°Åê»ñ¤Ë²ó¤ë»ñ¶â¤¬¸º¤ë¤Î¤Ç¡¢½êÆÀ¼ý»Ù¤Î¹õ»ú¤Ë¤â½ù¡¹¤Ë½Ì¾®Êý¸þ¤ÎÎÏ¤¬Æ¯¤¯¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç·Ð¾ï¼ý»Ù¤Î¹õ»ú¤¬½Ì¾®¤¹¤ì¤Ð¡¢°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï±ß°ÂÊý¸þ¤Î°µÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Ç¹Í¤¨¤¿¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤ÎÆ»¶Ú¤¬°ÅÌÛÎ£¤ËÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤áÀè¼è¤êÅª¤Ë±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤Ï¡¢¶âÍø¤Ë¤âÉ¬¤º±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡£
ÆüËÜ¶ä¹Ô¤¬À¯ºö¶âÍø¤òÍÞ¤¨¤Æ¤â¡¢¤è¤êÄ¹´ü¤Î¶âÍø¤¬¾å¾º
¡¡ÂÐ³°¼ý»Ù¹õ»ú¤¬¸º¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ±ß°Â°µÎÏ¤¬À¸¤¸¤ì¤Ð¡¢Í¢ÆþÊª²Á¤¬²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¡¢¹ñÆâÊª²Á¤ËÂÐ¤·¥¤¥ó¥Õ¥ì°µÎÏ¤¬À¸¤¸¤ë¡£Â¾Êý¤Ç¡¢¤½¤â¤½¤â´ë¶È¤ÎÀßÈ÷Åê»ñÁý¡¢À¯ÉÜ¤ÎºÐ½ÐÁý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥¯¥í·ÐºÑÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Î¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï°ú¤Äù¤Þ¤ëÊý¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶âÍø¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥¯¥í·ÐºÑÁ´ÂÎ¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢Ï¢Î©ÊýÄø¼°¤Î¡Ö²ò¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤â¤·¡¢Ã»´ü¶âÍø¤Ç¤¢¤ëÀ¯ºö¶âÍø¤Î°ú¤¾å¤²¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì°µÎÏ¤Î¹â¤Þ¤ê¤ËÃÙ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Í³¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤êÄ¹´ü¤Î¶âÍø¤¬¾å¾º¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃ»´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¤ÎÃÙ¤ì¤ò·êËä¤á¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Þ¥¯¥í·ÐºÑÁ´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¶âÍø¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÀ¯ºö¶âÍø¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë¶âÍ»»Ô¾ì¤ÇÀè¼è¤êÅª¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢À®Ä¹Î¨¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼Â¼Á¶âÍø¤â¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤Ã¤Æ¾å¾º¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¶Ñ¹ÕÃÍ¤È¤·¤Æ¤Î¶âÍø¤Ï¡¢Ã±¤Ë»ñ¶âÄ´Ã£¥³¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÅê²¼¤µ¤ì¤¿»ñ¶â¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤è¤êÀ®Ä¹Î¨¤¬¹â¤Þ¤ë·ÐºÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä¹´ü¤ÈÃ»´ü¤ÎÁÐÊý¤ò´ª°Æ¤·¤¿¼Â¼Á¶âÍø¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤¬¶Ñ¹Õ²ò¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë2¡ó¤ò¾å²ó¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬3Ç¯È¾°Ê¾åÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤Ç¹Í¤¨¤¿¤è¤¦¤ÊÄÉ²ÃÅª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì°µÎÏ¤ò¡¢º£¸å¡¢¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬¤³¤È¤µ¤éÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¹â¤¤À®Ä¹Î¨¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤é¤Î½ô·ÐºÑÊÑ¿ô¤ÎÊÑ²½¤Îµ¢·ë¤Ï1¤Ä¤Ë¼ýÚÌ¤¹¤ë¡£
¡¡¼Â¼Á¶âÍø¤Î¾å¾º¤À¡£
¼Â¼Á¶âÍø¤Î¾å¾º¤Ê¤·¤Ë¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤»¤º
¡¡¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤ò»É·ã¤·¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ë¶È¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤òÍ¶È¯¤·¡¢2¡óÄøÅÙ¤Î¼Â¼ÁÀ®Ä¹¤È2¡óÄøÅÙ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¸þ¤Ç¤Î¶¯¤¤ÆüËÜ·ÐºÑ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¿´ÃÏ¤è¤¤¾ÍèÁü¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¥â¥Ç¥ë¤Î¹Í¤¨Êý¤ËÎ©¤Æ¤Ð¡¢¼Â¼Á¶âÍø¤Î¾å¾º¤Ê¤·¤Ë¤ÏÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤è¤ê¶¯¤¤ÆüËÜ·ÐºÑ¤¬°ÂÄê¤·¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¯ºö¶âÍø¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì°µÎÏ¤È¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¼«Í³¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤è¤êÄ¹´ü¤Î¶âÍø¤ÎÆ°¤¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢´Ë¤ä¤«¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÌµÍý¤ËÀ¯ºö¶âÍø¤òÄã°Ì¤ËÍÞÀ©¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¥â¥Ç¥ëÅª¤Ë¤Ï¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤è¤êÄ¹´ü¤Î¶âÍø¤È°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ë¤·¤ï´ó¤»¤¬µÚ¤Ö¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢À®Ä¹Î¨¤È¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤â¡¢¤¢¤Þ¤êË¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¶Ñ¹Õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì¤ò½ä¤ëÉÔ³Î¼ÂÀ¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ç´ë¶È¤ÎÅê»ñ¹ÔÆ°¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ìÀ®Ä¹Î¨¤¬Äã¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿°ìÃÊ¤Î±ß°Â¤ò·Àµ¡¤Ë¤è¤ê¹â¤¤¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤¬ÆâÀ¸²½¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¤Î±¿±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤¦¤Þ¤¤ÏÃ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¡Ö¤³¤Á¤é¤ÎÊÑ¿ô¤òÎ©¤Æ¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Á¤é¤ÎÊÑ¿ô¤¬Î©¤¿¤º¡×¤È¤¤¤¦¤½¤í¤Ð¤ó´ªÄê¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£À¯ºö¶âÍø¤ÎÌµÍý¤ÊÍÞÀ©¤Ï¡¢¶¯¤¤ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¼Â¸½¤òºÃ¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
É®¼Ô¡§¿ÀÄÅ Â¿²Ä»×