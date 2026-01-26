¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¡È¹¤¬¤ë³Êº¹¡É¤Ë¡ÖÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä±¦ÏÓ¤¬ËÜ²»¤òÅÇÏª¡ÖµîÇ¯ËÍ¤é¤òÂÇ¤Á¤Î¤á¤·¤¿µåÃÄ¤¬¤µ¤é¤Ë¡Ä¡×
¥¦¥§¥Ö¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÊä¶¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡¥¹¥¿¡¼µåÃÄ¤ÎÆÈÁö¤Ë¼þ°Ï¤Î·Ù²ü¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö1·î21Æü¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÏ¢ÇÆÃæ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢4Ç¯Áí³Û2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó380²¯±ß¡Ë¤Ç¶¯ÂÇ¼Ô¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÀµ¼°È¯É½¡£Â¾¤Ë¤âºòÇ¯12·î¡¢3Ç¯Áí³Û6900Ëü¥É¥ë¡ÊÌó107²¯±ß¡Ë¤Ç¼é¸î¿À¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ãå¼Â¤ËÊä¶¯¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÄÖ¤Ã¤¿´¶¼Õ¤Î»×¤¤¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤Î±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ò¶¼°Ò¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥í¡¼¥¬¥ó¡¦¥¦¥§¥Ö¤À¡£ÃÏ¸µ¶É¡ØNBC Sports Bay Area¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö24Æü¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡ÖµîÇ¯¡¢²¿ÅÙ¤âËÍ¤é¤òÂÇ¤Á¤Î¤á¤·¤¿µåÃÄ¤¬¤µ¤é¤ËÎÉ¤¤Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¶¥Áè¤ò¸·¤·¤¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ê¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºòµ¨¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç4¾¡9ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤·¡¢81¾¡81ÇÔ¤Î¾¡Î¨5³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è3°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£Ä¹Ç¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿Ì¾Ìç¤À¤¬¡¢12¥²¡¼¥àº¹¤â¿å¤ò¶õ¤±¤é¤ì¡¢Æ±ÃÏ¶è¤Î¾ï¾¡·³ÃÄ¤ËËä¤á¤¬¤¿¤¤¹Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤ÎÃæ¤Ç¥¦¥§¥Ö¤Ï¡¢¡ÖÁª¼êÊä¶¯¤ÏËÍ¤ÎÌòÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤¬ËÍ¤é¤ÎÌòÌÜ¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¤â¤Ã¤È¾å¼ê¤¯¥×¥ì¡¼¤·¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡ÖËÍ¤ÏGM¡Ê¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ë¤Ç¤â¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£5Æü¤´¤È¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬»Å»ö¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°µÅÝÅª¤ÊÀïÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢²Ì¤¿¤·¤Æº£µ¨¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Èà¤é¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
