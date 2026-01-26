¡Ö»ä¤â¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¡¼¤¤¡ª¡×46ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥í¥·¥¢¤Î¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢¡È¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡É¤·¤¿»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤¤Î¡ª¡×
¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¹¥ë¥Ä¥«¥ä¤µ¤ó¡£¸½ºß46ºÐ¤Ç¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡¥í¥·¥¢¤Î¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¤¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¹¥ë¥Ä¥«¥ä¤µ¤ó¤¬¡¢46ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥Ë¥à¤¬¤Ö¤«¤Ö¤«¡ª¥¹¥ë¥Ä¥«¥ä¤µ¤ó¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤¿»Ñ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¥¹¥ë¥Ä¥«¥ä¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¡Ö¿Æ°¦¤Ê¤ë¤ß¤ó¤Ê¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¤ä¤Ã¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¶¦Í¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹! ¤³¤Î¿ô¤«·î¤Ç²¿¤È¤«6¥Ý¥ó¥ÉÁé¤»¤¿¡ª¡×¤È¡¢¤Ö¤«¤Ö¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥Ë¥à¤òÃå¤¿»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊÑ²½¡Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÀ®²Ì¡Ë¤¬¡¢Åß¤ÎµÙ²Ë¤ä¿·Ç¯¡¢¤½¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤±ã²ñ¤Î»þ´ü¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¡¢¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¤Û¤ÉÁÇÅ¨¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤¤Î¡ª¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö»ä¤â¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¡¼¤¤¡ª¡×¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥ë¥Ä¥«¥ä¤µ¤ó¤Ï2002Ç¯¥½¥ë¥È¥ì¥¤¥¯¸ÞÎØ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¡¢06Ç¯¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
