¡ÖÃùÃß¤Ï¹¥¤¡£¤Ç¤â²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤»È¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×33ºÐ½÷À¤¬·î2000±ß¤ÇÁ´ÊÆ³ô¼°¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿ÍýÍ³
2024Ç¯¤«¤é¿·NISA¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿þÌî¤¬¹¤¬¤ëÅê»ñ¤ÎÀ¤³¦¡£¤½¤·¤ÆÅê»ñ¤Î½é¿´¼Ô¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤¬Ä¹´ü¤Ç¤ÎÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Ë¤è¤ë»ñ»º±¿ÍÑ¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤òÌ£Êý¤Ë¤Ç¤¤ëÄã¥ê¥¹¥¯¤Ê±¿ÍÑÊýË¡¤È¸À¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀÑÎ©Åê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤ò¤Î¤¾¤¯µ¡²ñ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀÑÎ©Åê»ñ¤Î¼ÂÂÎ¸³¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤«¤é¡¢¤Û¤«¤ÎÊý¤¬ÀÑÎ©Åê»ñ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¾Ò²ð¡£
¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤ÊÀÑÎ©¼ÂÁ©¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¡¢¤´¼«¿È¤ÎÅê»ñ¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§²ÈÂ²¹½À®
ËÜ¿Í¡¢É×¡¢¿Æ¡¢»Ò¤É¤â¡¢½ÇÊì
¢§¶âÍ»»ñ»º
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§800Ëü±ß
¸½ÍÂ¶â¡§1000Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§3Ëü6707±ß
¢§¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤ÎÆâÌõ
¡¦Åê»ñ¿®Â÷¡§3Ëü6707±ß
¢§ÀÑÎ©Åê»ñ¼ÂÀÓ
¡Ê¢¨¾¦ÉÊÌ¾¤Î¾ÜºÙ¤¬ÉÔÌÀ¤Ê¤â¤Î¤â¸¶Ê¸¥Þ¥ÞµºÜ¡Ë
¡¦³ÚÅ·¡¦Á´ÊÆ³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡¿NISA¡§2024Ç¯¤«¤é
2024Ç¯¤«¤éÀÑÎ©Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¡£
Åê»ñ³Û¤Ï³ÚÅ·¡¦Á´ÊÆ³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¡Ö·î2000±ß¡×¡£
Åê¹Æ¤Î¤¢¤Ã¤¿2025Ç¯10·î»þÅÀ¤Î±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸µËÜ2Ëü±ß¢ªÉ¾²Á³Û3Ëü6707±ß¡×¤È¡¢¾¯³Û¤Ê¤¬¤éÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬Ãå¼Â¤ËÍø±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀÑ¤ßÎ©¤Æ³«»Ï»þ¤Ë¤Ï±¿ÍÑ±×10¡ó¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ç2¥«·î¤Û¤ÉÂçË½Íî¤·¤¿¡£°ì»þ´ü¥Þ¥¤¥Ê¥¹7.83¡ó¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¤¿¤¬¡¢²þ¤á¤Æ´ØÀÇ¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¸½ºß¡Ê10·î19Æü¡Ë¤ÎÉ¾²Á³Û¤Ï3Ëü6707±ß¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ÖºÇ½é¤ÏÀÑÎ©Åê»ñ¤òÅê»ñ¥¢¥×¥ê¤Ç³«»Ï¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÍøÍÑÎÁ¡¢¼ê¿ôÎÁ¤¬¹â¤¤¤Èµ¤ÉÕ¤¡¢³ÚÅ·¾Ú·ô¤Î¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£º£¤ÏÌµÂÌ¤Ê¼ê¿ôÎÁ¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢·ø¼Â¤Ë»ñ»º¤òÁý¤ä¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÅê»ñ¤Î½ñÀÒ¤òÆÉ¤ó¤ÇÊÝÍ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂçË½Íî¤ò·Ð¸³¤·¤¿ºÝ¤Ë¸µËÜ³ä¤ì¤·¤Ê¤¤¤«ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÇº¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÑÎ©Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤ë¿Í¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¡ÖÍ¾¤Ã¤¿¤ª¶â¤ò»È¤¦¤è¤ê¡¢É¬Í×¤Ê½ÐÈñ¤È¤·¤ÆÄê³Û¤Ç°ú¤Íî¤È¤·¤ÆÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯Êý¤¬³Î¼Â¤Ë»ñ»º¤ÏÁý¤¨¤ë¡£¾Íè¤¬ÊÝ¾ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤´»þÀ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç»ñ»º¤òºî¤ë¤Ù¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¿·NISA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Öº£¤Ï»ñ»º¤¬¾¯¤Ê¤¯Åê»ñ¤Ë²ó¤»¤ë¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤ÏÊÝÍ¾¦ÉÊ¤ÎÅê»ñ³Û¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤âÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ÆÃÄêÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ñ»º±¿ÍÑ¡¢Åê»ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¸æ¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀÑÎ©Åê»ñ¤Î¼ÂÂÎ¸³¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤«¤é¡¢¤Û¤«¤ÎÊý¤¬ÀÑÎ©Åê»ñ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¾Ò²ð¡£
33ºÐ¡¦À¤ÂÓÇ¯¼ý800Ëü±ß¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½÷À¤ÎÀÑÎ©Åê»ñ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È±¿ÍÑÀ®ÀÓ¤Ï¡©º£²ó¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¤Ë½»¤à33ºÐ½÷À¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§²ÈÂ²¹½À®
ËÜ¿Í¡¢É×¡¢¿Æ¡¢»Ò¤É¤â¡¢½ÇÊì
¢§¶âÍ»»ñ»º
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§800Ëü±ß
¸½ÍÂ¶â¡§1000Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§3Ëü6707±ß
¢§¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤ÎÆâÌõ
¡¦Åê»ñ¿®Â÷¡§3Ëü6707±ß
¢§ÀÑÎ©Åê»ñ¼ÂÀÓ
¡Ê¢¨¾¦ÉÊÌ¾¤Î¾ÜºÙ¤¬ÉÔÌÀ¤Ê¤â¤Î¤â¸¶Ê¸¥Þ¥ÞµºÜ¡Ë
¡¦³ÚÅ·¡¦Á´ÊÆ³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡¿NISA¡§2024Ç¯¤«¤é
2024Ç¯¤«¤éÀÑÎ©Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¡£
Åê»ñ³Û¤Ï³ÚÅ·¡¦Á´ÊÆ³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¡Ö·î2000±ß¡×¡£
Åê¹Æ¤Î¤¢¤Ã¤¿2025Ç¯10·î»þÅÀ¤Î±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸µËÜ2Ëü±ß¢ªÉ¾²Á³Û3Ëü6707±ß¡×¤È¡¢¾¯³Û¤Ê¤¬¤éÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬Ãå¼Â¤ËÍø±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀÑ¤ßÎ©¤Æ³«»Ï»þ¤Ë¤Ï±¿ÍÑ±×10¡ó¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ç2¥«·î¤Û¤ÉÂçË½Íî¤·¤¿¡£°ì»þ´ü¥Þ¥¤¥Ê¥¹7.83¡ó¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¤¿¤¬¡¢²þ¤á¤Æ´ØÀÇ¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¸½ºß¡Ê10·î19Æü¡Ë¤ÎÉ¾²Á³Û¤Ï3Ëü6707±ß¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ÖºÇ½é¤ÏÀÑÎ©Åê»ñ¤òÅê»ñ¥¢¥×¥ê¤Ç³«»Ï¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÍøÍÑÎÁ¡¢¼ê¿ôÎÁ¤¬¹â¤¤¤Èµ¤ÉÕ¤¡¢³ÚÅ·¾Ú·ô¤Î¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£º£¤ÏÌµÂÌ¤Ê¼ê¿ôÎÁ¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢·ø¼Â¤Ë»ñ»º¤òÁý¤ä¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
33ºÐ¡¦À¤ÂÓÇ¯¼ý800Ëü±ß¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½÷À¤Î»×¤¦ÀÑÎ©Åê»ñ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡©ÀÑÎ©Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¾Íè¤Î¿ÍÀ¸Àß·×¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¾¯³Û¤Ç¤âÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£ÃùÃß¤Ï¹¥¤¤À¤¬²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤È¤Ä¤¤»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀßÄê¤¹¤ì¤Ð¼«Æ°¤Ç°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¤ÆÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï½õ¤«¤ë¡£10Ç¯¸å¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¿Ê³Ø¤¹¤ëºÝ¤Î»ñ¶â¤È¤·¤Æ°ú¤½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÅê»ñ¤Î½ñÀÒ¤òÆÉ¤ó¤ÇÊÝÍ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂçË½Íî¤ò·Ð¸³¤·¤¿ºÝ¤Ë¸µËÜ³ä¤ì¤·¤Ê¤¤¤«ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÇº¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÑÎ©Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤ë¿Í¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¡ÖÍ¾¤Ã¤¿¤ª¶â¤ò»È¤¦¤è¤ê¡¢É¬Í×¤Ê½ÐÈñ¤È¤·¤ÆÄê³Û¤Ç°ú¤Íî¤È¤·¤ÆÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯Êý¤¬³Î¼Â¤Ë»ñ»º¤ÏÁý¤¨¤ë¡£¾Íè¤¬ÊÝ¾ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤´»þÀ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç»ñ»º¤òºî¤ë¤Ù¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¿·NISA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Öº£¤Ï»ñ»º¤¬¾¯¤Ê¤¯Åê»ñ¤Ë²ó¤»¤ë¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤ÏÊÝÍ¾¦ÉÊ¤ÎÅê»ñ³Û¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤âÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ÆÃÄêÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ñ»º±¿ÍÑ¡¢Åê»ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¸æ¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)