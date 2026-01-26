¤³¤³¤Ë¤âÃæ¹ñ¤«¤é¤Î¡Ö¥Ç¥Õ¥ìÍ¢½Ð¡×¡¢ÆüËÜ¤Î²Ö»Ô¾ì¤ò¿¯¿©¤¹¤ë°ÂÃÍ¹¶Àª¤Î¼ÂÂÖ
ÅìµþÅÔÃæ±û²·Çä»Ô¾ì¤ÎÂçÅÄ»Ô¾ì¤Ï²ÖÒÃÎ®ÄÌ¤ÎÃæ¿´ÅªÌò³ä¤òÃ´¤¦
¡Ê»ÖÅÄÉÙÍº¡§·ÐºÑ¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡Ë
²Ö¤Î¼ûÍ×Æ°¸þ¤Ï·Êµ¤¤ËÄ¾·ë
¡¡³ô²Á¤ä¶â²Á³Ê¤Î¾å¾º¤Ç¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬Ê¨¤¯°ìÊý¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÊÆ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¹ÔÆ°¤äÄäÂÚ¤¬Â³¤¯Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤Ê¤É¤«¤é¡¢À¤³¦·Êµ¤¤ÎÀè¹Ô¤¤Ë¤ÏÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ê¤Î¤«¡£ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤Çµ¼Ô¤äÊÔ½¸°Ñ°÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤«¤é¡¢·Êµ¤¤ÎÊÑ²½¤ò¸«¤ë¾å¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢²ÖÒÃ¡Ê¤«¤¡Ë¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÀÚ¤ê²Ö¤Ê¤É¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼»Ô¾ì¤À¡£ÊªÎ®µòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥ª¥é¥ó¥À¤òÃæ¿´¤ËÆîÊÆ¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤È¤¤¤Ã¤¿»ºÃÏ¤¬ÂæÆ¬¤·¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¼è°ú¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤â¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥¥¯¤Ê¤É¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¶·¤ÏÀ¤³¦·ÐºÑ¤Îº£¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼»Ô¾ì¤ÏºòÇ¯Íè¡¢ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢·ÐºÑ¤¬º®ÌÂ¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Î°ÂÃÍÍ¢½Ð¤ÈÊª²Á¹â¤Ë¤è¤ë¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤ÎÊÑÄ´¤À¡£
¡¡É®¼Ô¤¬²ÖÒÃ¤Î²Á³Ê¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¿å»ºÊª¤äÌîºÚ¡¢²ÌÊª¡¢¿©Æù¤È¤È¤â¤ËÁ´¹ñ¤Î²·Çä»Ô¾ì¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¡¢Áê¾ì¤ËÆ©ÌÀÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£Ãæ¤Ç¤âÅìµþÅÔÃæ±û²·Çä»Ô¾ì¤ÎÂçÅÄ»Ô¾ì¡ÊÂçÅÄ¶è¡Ë¤¬Ãæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£ÂçÅÄ»Ô¾ì¤Ç²ÖÒÃ¤ò¼è°ú¤¹¤ë»ÜÀß¤Ï¤ä¤Ï¤êÁ´¹ñ¤ÎÃæ¿´Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ëÀÄ²Ì¡ÊÌîºÚ¤È²ÌÊª¡Ë¤Î»ÜÀß¤ÈÏÑ´ßÆ»Ï©¤ò³Ö¤Æ¤¿ÊÌÅï¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡2ÈÖÌÜ¤ÎÍýÍ³¤Ï¼ûÍ×Æ°¸þ¤¬·Êµ¤¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£¥Õ¥é¥ï¡¼»Ô¾ì¤ÇÃ±²Á¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤Ï¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¡¢¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¤É¤¬»Ù¤¨¡¢¼êº¢¤Ê²Á³ÊÂÓ¤ÏÀìÌçÅ¹¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¸Ä¿ÍµÒ¤¬¾ÃÈñ¤¹¤ë¡£²Ö¤Ï²Ú¤ä¤«¤µ¤È¤È¤â¤Ë¿´¤Ë½á¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¬¡¢·Ð±Ä¤ä²È·×¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¿¿¤ÃÀè¤Ë¾ÃÈñ¤¬ÀÚ¤êµÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢Ñ³¤¤Â¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾¦ÉÊ»Ô¾ì¤ÎÃæ¤Ç¤â²ÖÒÃ¤Ï·Êµ¤¤ÎÊÑ²½¤òÉÒ´¶¤Ë±Ç¤¹¡Ö·Êµ¤ÉÒ´¶ÌÃÊÁ¡×¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡Ä¹Ç¯¤Î¼èºàÀè¤Ç¤¢¤ëÂç¼ê²·¡¢ÂçÅÄ²Ö¤¤Î°ëÂ¼¿®É×²ñÄ¹¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢²ÖÒÃÁê¾ì¤ÏºòÇ¯½Õ¤¢¤¿¤ê¤«¤éÊÑÄ´¤òÍè¤·¡¢°ÊÍè¡¢Áê¾ì¤ÏÄãÌÂ¤·¤¿¤Þ¤Þ¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÂçÅÄ²Ö¤¤Î°ëÂ¼¿®É×²ñÄ¹¡£1989Ç¯ÀßÎ©¤ÎÂçÅÄ²Ö¤¤Ç94Ç¯¤«¤é¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¡¢ºòÇ¯¤«¤é¸½¿¦¡£²ÖÒÃ¿¶¶½¤ä²·Çä»Ô¾ìÌäÂê¤Ë¤âÃíÎÏ¤¹¤ë
2025Ç¯ÅÙ¤Î²·ÃÍ¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤ÇÊ¿¶Ñ10¡ó¤Û¤É²¼Íî
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤«¤éÆü¾ïÀ¸³è¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿2024Ç¯¤ÏÁê¾ì¤â¾å¾º¤·¡¢Æþ²Ù¸º¤â²Ã¤ï¤Ã¤ÆÂ´¶È¥·¡¼¥º¥ó¤Î3·î¤Ë¤ÏÄÌ¾ï1ËÜ50¡Á80±ß¤Û¤É¡Ê²·ÃÍ¡Ë¤Î¥¬¡¼¥Ù¥é¤¬¸®ÊÂ¤ß100±ß¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ºòÇ¯3·î¤Ï½øÈ×¤³¤½·øÄ´¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ½Ü°Ê¹ß¤Ë¤¬¤¯¤ó¤ÈÍî¤Á¤¿¡£Âç³Ø¤ÎÂ´¶È¼°¤ä¼Õ²¸²ñ¤ÎÂ¿¤¤»þ´ü¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Î12·î¤ÈÊÂ¤Ö¼ûÍ×´ü¤Î3·î¤Ë¡¢Áê¾ì¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç2³ä°Ê¾å²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤À¡£
¡¡°ëÂ¼²ñÄ¹¤Ï¡Ö25Ç¯ÅÙ¤Î²·ÃÍ¤Ï24Ç¯ÅÙ¤ËÈæ³Ó¤·¤ÆÊ¿¶Ñ10¡ó¤Û¤É²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£²Ö¤Î»ºÃÏ¤Ï¶å½£¤ä»Í¹ñ¤Ë¤âÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Áê¾ì¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊªÎ®2024Ç¯ÌäÂê¡ö¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿ÊªÎ®·ÐÈñ¤ò¤«¤±¤Æ¤Þ¤Ç¡ÊÅìµþ¤Î¡ËÂçÅÄ»Ô¾ì¤Þ¤Ç±¿¤Ù¤º¡¢´ØÀ¾»ß¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤¿¡£
¡ö¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤Î»Ä¶Èµ¬À©¤Ë¤è¤êÍ¢Á÷ÎÏ¤¬ÉÔÂ¤·¡¢ÊªÎ®¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ë¤È·üÇ°¤µ¤ì¤¿ÌäÂê
¡¡Áê¾ìÊÑÄ´¤ÎÍýÍ³¤Ï2¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡°ì¤Ä¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¸Ä¿ÍµÒ¤Î¾ÃÈñ¤¬Íî¤Á¤¿¤³¤È¤À¡£24Ç¯²Æ¤«¤é¾å¤¬¤ê»Ï¤á¤¿¥³¥á²Á³Ê¤ÎÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¾å¾ºÎ¨¡ÊÁ´¹ñ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¡¢ÊÆÎà¡Ë¤Ï25Ç¯3·î¤Ë90¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡£ÀÞ¤«¤é¤Î¿©ÎÁ¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¥³¥á¹âÆ¤¬ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ç¾ÃÈñ¼Ô¤¬ºâÉÛ¤ÎÉ³¤òÄù¤á¡¢ÀÚ¤ê²Ö¤Ê¤É¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹Í¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ã¤¤¸ÜµÒ¤¬Â¿¤¤ÀìÌçÅ¹¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤¬Ãæ¿´¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÎÇä¤ê¾å¤²¸º¤¬¸²Ãø¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÍýÍ³¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¹âÃ±²Á¤Î²ÖÒÃ¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤Ï·øÄ´¤À¡£¡Ö¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï·ëº§¼°¸þ¤±¤Î¼ûÍ×¤â¶¯¤¤¡£¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤òÓÏ¹¥¤·¡¢°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¤È¤ÎÆó¶Ë²½¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡×¡Ê°ëÂ¼²ñÄ¹¡Ë¡£³ô¹â¤Ç½á¤¦ÉÙÍµÁØ¤È¡¢Êª²Á¹â¤¬¤Î¤·¤«¤«¤ë°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤È¤ÎÌÀ°Å¤¬¥Õ¥é¥ï¡¼»Ô¾ì¤Î¾ÃÈñ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÍýÍ³¤¬Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÁý¤À¡£ºòÇ¯3·î¤Ë¤ÏÆüËÜ»Ô¾ì¤ÎÉÊÉÔÂ¤ò¸«±Û¤·¤¿Ãæ¹ñ¤«¤é¤Î¥¥¯¤ä¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥óÍ¢Æþ¤¬Áý¤¨¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤ÆÃÏÊý»Ô¾ì¤«¤éÁê¾ì¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ±ÀÆî¾Ê¤ÎÀÚ¤ê²ÖÍ¢½Ð³Û¤ÏÁ°Ç¯Èæ65¡óÁý¤Ë
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÃæ¹ñ»º¤ÎÍ¢Æþ¤Ï¥¥¯Îà¤òÃæ¿´¤ËÄ¹¤¤Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤ÀºÇ¶á¤Ï¡ÖÉÊ¼Á¤¬¸þ¾å¤·¡¢Ãæ¹ñ±ÀÆî»º¤Î¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Èà´ß¤ä¤ªËß¤ÎÊ©²ÖÍÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñ»º¤È¥³¥í¥ó¥Ó¥¢»º¤¬°µÅÝÅª¤À¤Ã¤¿Êì¤ÎÆü¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê°ëÂ¼²ñÄ¹¡Ë¡£
¡¡Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬±ÀÆî¾Ê¤ò²ÖÒÃ»ºÃÏ¤È¤·¤Æ°éÀ®¤·¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î²¹¼¼µ»½Ñ¤Ê¤É¤â¼è¤êÆþ¤ì¡¢¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£ÀÚ¤ê²Ö¤Î»ºÃÏ¤ÏÀÖÆ»¤Ë¶á¤¯¡¢É¸¹â¤Î¹â¤¤¾ì½ê¤¬Â¿¤¤¡£Ãæ¹ñÆîÀ¾Éô¤Î±ÀÆî¾Ê¤âº«ÌÀ¤¬¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤â¤¦¾¯¤·É¸¹â¤Î¹â¤¤Îï¹¾¤Ï¥Ð¥é¤Ê¤É¤Î»ºÃÏ¤È¤·¤ÆµÞÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¡¡¿·²Ú¼Ò¤ÏºòÇ¯12·î¡¢Ãæ¹ñ±ÀÆî¾Ê¤¬À¤³¦¤Î²ÖÒÃ»Ô¾ì¤Ç3Âç¼çÍ×»ºÃÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇÂç¤Î¸ò°×¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡¢1¡Á11·î¤ÎÆ±¾Ê¤ÎÀÚ¤ê²ÖÍ¢½Ð³Û¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ65¡óÁý¤Î11²¯1000Ëü¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó22±ß¡Ë¤Ë¾å¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Îï¹¾»Ô¤ÎÇÀ¶È´ë¶È¡¢Îï¹¾·¼ÂôÇÀ¶ÈÈ¯Å¸¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥Þ¡¼¥ÈÀ¸»º´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¡¢ºÏÇÝ¤·¤¿²Ö¤ÎÉÊ¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£³¤³°¸ÜµÒ¤ÎÈ¿±þ¤âÎÉ¹¥¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤äÆüËÜ¡¢¥í¥·¥¢¤Ê¤É¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤Ø¡¢¥Ð¥é¤ÎÀÚ¤ê²ÖÌó6ËüËÜ¤òÍ¢½Ð¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ÀÆî¾Ê¤«¤é½Ð²Ù¤µ¤ì¤¿²Ö¤ÏÎ¦Ï©¤Ç¾å³¤¤ËÆþ¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éÁ¥¤ÇÂçºå¤Ë¸þ¤«¤¦¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£¹Ò¶õÊØ¤ËÈæ¤ÙÆü¿ô¤¬¤«¤«¤ë¤¬¡¢Í¢Á÷µ»½Ñ¤äÉÊ¼ï²þÎÉ¤ÇÉÊ¼Á¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ö¤Î»ºÃÏ¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¡¢³¤³°»Ô¾ì¤ò³«Âó¤·¤¿¤Î¤ÏÆîÊÆ¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î»ºÃÏ¤âÆ±¤¸¤À¡£¤À¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î¾ì¹ç¤Ï¹ñÆâÉÔ¶·¤¬¤Î¤·¤«¤«¤ê¡¢Í¾¤Ã¤¿ÀÚ¤ê²Ö¤òÍ¢½Ð¤Ë²ó¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÀßÈ÷Áý¶¯¢ªÆâ¼ûÄãÌÂ¢ª°ÂÃÍÍ¢½Ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹½¿Þ¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¡Ö¥Ç¥Õ¥ì¡×¤ò¤Ð¤é¤Þ¤¯Å´¹Ý¤Ê¤É¤ÎÁÇºà¤äÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤È»÷¤ë¡£¤Ê¤À¤ì¹þ¤àÍ¢ÆþÉÊ¤¬Ä¾·â¤¹¤ë¹ñÆâ»ºÃÏ¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
ÍÕ¤¬Îô²½¤·¤¿Ãæ¹ñ»º¤¬°ÂÃÍ¤Ç»Ô¾ì¤Ë¡¢²·Çä»Ô¾ì¤¬ÂÐºö¤Ø
¡¡¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢»º¤ÎºÎ»»¥é¥¤¥ó¤¬²·ÃÍ¤Ç1ËÜ¤¢¤¿¤ê55±ß¤Û¤É¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ»º¤Ï40±ß¤È°Â¤¤¡£Êì¤ÎÆü¸þ¤±¤ËÃæ¹ñ»º¤¬¿©¤¤¹þ¤ß»Ï¤á¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤Ë¶ì¤·¤à¾ÃÈñ¼Ô¤Î²û»ö¾ð¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢Ãæ¹ñ»º¤ÎÍ¢Æþ¤¬µÞÁý¤¹¤ì¤Ð¹ñÆâ»Ô¶·¤ò³ÉÍð¤¹¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÍÕ¤¬Â¿¾¯Îô²½¤·¤Æ¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤â°ÂÃÍ¤Ç»Ô¾ì¤ËÅê¤²¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£°ëÂ¼²ñÄ¹¤Ï¡Ö²·Çä»Ô¾ì¤â²¿¤é¤«¤ÎÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£
ÂçÅÄ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê²ÖÒÃ¤¬¼è°ú¤µ¤ì¤ë¡£¼Ì¿¿¤Ï¥Ð¥é
¡¡ÆüËÜ¤Î²ÖÒÃÀ¸»º³Û¤Ï¡¢22Ç¯¤ËÌó3700²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ô¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿1998Ç¯¤ËÈæ¤Ù4³ä¶¯¤â¸º¤Ã¤¿¡£ºÏÇÝÌÌÀÑ¤â2Ëü4000¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤È¡¢¥Ô¡¼¥¯¤Î95Ç¯¤«¤éÈ¾¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÖÒÃÀ¸»º¤ÏËÜÍè¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤ÇÀ¶È¤Ç¤¢¤ë¡£¹ñÆâ³°¤ÎÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä·Ð±Ä¤ò¸«½Ð¤»¤Ð¡¢µÕ¤ËÍ¢½Ð¤òÁý¤ä¤·¡¢¼ã¤¤À¸»º¼Ô¤ò°ú¤¹þ¤á¤ë¡£ÇÀµù¶È¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ëÀ¯ÉÜ¤ÎÀïÎ¬¤Ë¡¢²ÖÒÃ¤â²Ã¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
