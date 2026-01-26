¡ÚÌ¾µå²ñSP¡Ûµð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¡¡25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡26Ç¯¤Ï¡Ö1»î¹ç¤Ç4ÂÇÀÊ5ÂÇÀÊÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤¬¥Ï¥ï¥¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ì¾µå²ñÁí²ñ¤Ë»²²Ã¡££Â£ÓÆü¥Æ¥ì¤Î¡ÖÆüËÜ¥×¥íÌîµåÌ¾µå²ñSP in ¥Ï¥ï¥¤2026¡×¤ËVTR½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºäËÜÁª¼ê¤¬½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¸ÅÅÄÆØÌé²ñÄ¹¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿ºÂÃÌ²ñ¡£ÃæÆü¤ÎÂçÅçÍÎÊ¿Áª¼ê¤È³ÚÅ·¤ÎÀõÂ¼±ÉÅÍÁª¼ê¤È¤È¤â¤Ë¸½Ìò2000°ÂÂÇÃ£À®Áª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö25Ç¯¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¡¢»î¹ç¤ËºÇ½é¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£26Ç¯¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç4ÂÇÀÊ¡¢5ÂÇÀÊÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤à¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ó¤ÀºäËÜÁª¼ê¡£¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎµåÂ®¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ±þ¡£º£¤Þ¤Ç¤Ê¤éÊÑ²½µå°ìÈ¯¤Ç»ÅÎ±¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¶ì¤·¤¤¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Ë¤«¼«Ê¬¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ºäËÜÁª¼ê¤ÏµîÇ¯¡¢ÉÔÄ´¤Ç2ÅÙ¤Î2·³Íî¤Á¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ÏÂåÂÇ¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÄìÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÌÜ»Ø¤¹¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎºÂ¤Ç¤¹¡£²Æì¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤Ï¡¢·Ð¸³¤ò·Ð¤ÆÌµÂÌ¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¸«Ä¾¤·¡¢¤¢¤¨¤ÆÂç¤¤ÊÆ°¤¤òÆþ¤ì¤ë°Õ¼±¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤ËÊÖ¤êºé¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢ºäËÜÁª¼ê¤Î¥×¥í20Ç¯ÌÜ¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯Ëë¤ò³«¤±¤Þ¤¹¡£