²¤½£¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»Ù±ç¤ò²ÃÂ®¡¡¸·Åß¤Ë100ËüÀ¤ÂÓÄäÅÅ
¡¡¡Ú¥¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û²¤½£½ô¹ñ¤¬¡¢¿¼¹ï¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÉÔÂ¤Ë´Ù¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤ò´Þ¤àÁ´ÅÚ¤Ç100ËüÀ¤ÂÓ°Ê¾å¤¬ÄäÅÅ¤äÃÈË¼¤ÎÄä»ß¡¢ÃÇ¿å¤ËÄ¾ÌÌ¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê³°Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤È17¥«¹ñ¤Ï25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ºâÀ¯»Ù±ç¤Î¤Û¤«Èó¾ïÍÑÈ¯ÅÅµ¡¤ä¥Ü¥¤¥é¡¼¤Ê¤É¤Î¶¡Í¿¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÜÀß¤ò½¸ÃæÅª¤Ë¹¶·â¤·¤¿º£·î9Æü°Ê¹ß¡¢¥¡¼¥¦¤Ç¤ÏÅÅÎÏ¤äÃÈË¼¤Î¶¡µë¤¬²õÌÇÅª¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¾¦Å¹¤â±Ä¶È¤òÀ©¸Â¡£¥¯¥ê¥Á¥³»ÔÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÔÆâ¤ÇÊë¤é¤¹Ìó360Ëü¿Í¤Î¤¦¤ÁÌó60Ëü¿Í¤¬»Ô³°¤ØÈòÆñ¤·¤¿¡£¤³¤³¿ôÆü¤Ïµ¤²¹¤¬É¹ÅÀ²¼10ÅÙÁ°¸å¤Ë²¼¤¬¤ê¡¢25Æü»þÅÀ¤ÇÌó1300Åï¤Î½¸¹ç½»Âð¤ÇÃÈË¼¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê³°Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï»º¶ÈÍÑ¥Ü¥¤¥é¡¼Ìó80Âæ¤ò¶¡Í¿¡£¥Ù¥ë¥®¡¼¤â¥¡¼¥¦¤äÆîÉô¥ª¥Ç¡¼¥µ¤Ê¤É¤Ë¥Ü¥¤¥é¡¼22Âæ¤òÄó¶¡¤·¤¿¡£¥Á¥§¥³¤ÏÀ¾Éô¥ê¥Ó¥¦¤äÆîÉô¥Ø¥ë¥½¥ó¤Ê¤É¤ËÈ¯ÅÅµ¡·×36Âæ¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¡¢EU¤âÌó450Âæ¤ÎÈ¯ÅÅµ¡Äó¶¡¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡±Ñ¹ñ¤ä¥É¥¤¥Ä¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤â¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÜÀß¤Ç»È¤¦µ¡´ï¹ØÆþ¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤ÎºâÀ¯»Ù±ç¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£