¡Ú¹á¹Á¶¥ÇÏ¡Û¥«¡¼¥¤¥ó¥é¥¤¥¸¥ó¥°¤¬ÅÜÅó¤Î17Ï¢¾¡¡Ä¥»¥ó¥Æ¥Ê¥ê¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥«¥Ã¥×
¡¡¸½ÃÏ1·î25Æü¡¢¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿G1¡¦¥»¥ó¥Æ¥Ê¥ê¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥«¥Ã¥×¡Ê¼Ç1200m¡Ë¤Ï¡¢¼çÌò¤ÏÏ¢¾¡Ãæ¤Î¥«¡¼¥¤¥ó¥é¥¤¥¸¥ó¥°¤¬°µ¾¡¡£1ÇÏ¿È1/4º¹¤Î´°¾¡¤Ç17Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î17Ï¢¾¡¤Ï¡¢2002Ç¯¤«¤é2005Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¹á¹ÁÃ»µ÷Î¥³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥¦¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ËÊÂ¤ÖµÏ¿¡£Ä¹Ç¯¡ÖÆóÅÙ¤È¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿ÂçµÏ¿¤Ë¡¢¥«¡¼¥¤¥ó¥é¥¤¥¸¥ó¥°¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¸ª¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¸ÞÊ¬¤Ë¥²¡¼¥È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢Á°¤ò¼ÍÄø·÷¤ËÆþ¤ì¤ëÅ¸³«¡£Ä¾Àþ¤Ç¤Ï°ìµ¤¤ËÈ´¤±½Ð¤¹ÊÌ¼¡¸µ¤Î²ÃÂ®¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê200m¤Ç¤Ï4ÇÏ¿È¶á¤¤¥ê¡¼¥É¡£¥Ñ¡¼¥È¥óµ³¼ê¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¼ê¹Ë¤ò´Ë¤á¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¸åÂ³¤ÏÇ÷¤ì¤Ê¤¤¡£ÄÉ¤¤¤¹¤¬¤Ã¤¿¥Ø¥ê¥ª¥¹¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤º¡¢´í¤Ê¤²¤Ê¤¯¥´¡¼¥ëÈÄ¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£´ÉÍý¤¹¤ë¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ø¥¤¥ºÄ´¶µ»Õ¤Ï¡¢¾¡Íø°Ê¾å¤ËÆâÍÆ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡£¡ÖÃåº¹¤ÏÂç¤¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î200m¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÍÞ¤¨¤¿¶¥ÇÏ¤Ï½é¤á¤Æ¡£´°Á´¤Ë»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥«¡¼¥¤¥ó¥é¥¤¥¸¥ó¥°¤¬ÅÜÅó¤Î17Ï¢¾¡¥Ñ¡¼¥È¥ó¡Ö¤ä¤Ï¤êÊÌ³Ê¡×
¡¡¥Ñ¡¼¥È¥óµ³¼ê¤â¡¢¤½¤Î°Û¼¡¸µ¤Ö¤ê¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥à¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÂ®¤¤´¶³Ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤³¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤Ï¤êÊÌ³Ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¡£¤³¤ì¤Ç¥«¡¼¥¤¥ó¥é¥¤¥¸¥ó¥°¤ÏÄÌ»»20Àï18¾¡¡£2024Ç¯2·î°Ê¹ß¡¢ÌµÇÔ¤ò·ÑÂ³¤·¡¢³ÍÆÀ¾Þ¶â¤ÏÌó1²¯3000Ëü¹á¹Á¥É¥ë¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
¡¡Îò»ËÅª¤Ê17Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤Æ¤Ê¤ª¡¢¤½¤ÎÁö¤ê¤ËæÊ¤ê¤Ï°ìÀÚ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÍ¾ÎÏ½½Ê¬¤ÎÆâÍÆ¤¬¡¢ÄìÃÎ¤ì¤Ê¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡£ÅÁÀâÅªµÏ¿¤ËÊÂ¤ó¤Àº£¤â¡¢¥«¡¼¥¤¥ó¥é¥¤¥¸¥ó¥°¤Ï¤Ê¤ª¿Ê²½¤ÎÅÓ¾å¡£¼¡¤Ê¤ë°ìÀï¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÁö¤ê¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£