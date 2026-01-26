¹â»Ô¼óÁê¤Î¿¿¤ÎÁÀ¤¤¤ÏŽ¢¼«Ì±¤ÇÃ±ÆÈ²áÈ¾¿ôŽ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÄÈãÈ½³Ð¸ç¤ÇŽ¢°ÛÎã¤Î²ò»¶ÁíÁªµóŽ£¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¥ï¥±
ÆüËÜ¤ÎÀï¸åÀ¯¼£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖºâÀ¯²þ³×¡×¤ä¡Ö¹ÔÀ¯²þ³×¡×¤ò·Ç¤²¤¿¼óÁê¤Ï²¿¿Í¤â¤¤¤¿¡£
ÃæÁ¾º¬¹¯¹°¤Ï¡Ö¹ÔÀ¯²þ³×¡×¡Ö¹ñÅ´¤Ê¤É¤ÎÌ±±Ä²½¡×¡Ö´±Î½µ¡¹½¤Ø¤ÎÀ¯¼£Åª°µÎÏ¡×¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¶¶ËÜÎ¶ÂÀÏº¤ÏºâÀ¯¹½Â¤²þ³×¤òÃÇ¹Ô¤·¡¢¾®Àô½ã°ìÏº¤ÏÀ»°è¤Ê¤¹½Â¤²þ³×¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢¤Ï¡ÖÀ¯¼£¼çÆ³¡×¤òÉ¸ÜÖ¤·¤¿¡£
¤À¤¬¡¢Åö½éÍ½»»¤ÇÀ¯¼£¤¬Í¥Àè½ç°Ì¤ò·è¤áÀÚ¤ëÊý¼°¤ØÀ©ÅÙ¤È¤·¤ÆÅ¾´¹¤·¤¿À¯¸¢¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢Í½»»ÊÔÀ®¥×¥í¥»¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡¢´±Î½¼çÆ³¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²·¿¤«¤é¡¢Áªµó¤òµ¯ÅÀ¤È¤¹¤ëÀ¯¼£È½ÃÇ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤¼Ã¯¤â¤½¤³¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Í½»»ÊÔÀ®¤Ï´±Î½À©¤ÎÃæ¿õ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤ËÆ§¤ß¹þ¤á¤Ð¡¢´±Î½Â¦¤È·ã¤·¤¯¾×ÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢À®²Ì¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢¼ºÇÔ¤¹¤ì¤ÐÁªµó¤Ç¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤º¡¢¸øÌó¤â¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¼óÁê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºÇ¤â¡Ö³ä¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤²þ³×¡×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ºÇ¤âÌµÆñ¤ÊÅú¤¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤ÎÃ¯¤â¤¬Èò¤±¤Æ¤¤¿ÎÎ°è¤Ë¡¢ÀµÌÌ¤«¤éÆ§¤ß¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤ÎÁíÁªµó¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÀ¯¸¢·ÑÂ³¤òÌä¤¦Áªµó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹â»Ô¼óÁê¼«¿È¤¬¡ÖÀ¯¼£À¸Ì¿¡×¤òÅÒ¤±¤ëÁªµó¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÊäÀµÍ½»»¤¬ÆüËÜÀ¯¼£¤òÇû¤Ã¤Æ¤¤¿
ÆüËÜ¤ÎÍ½»»À©ÅÙ¤ÏÄ¹Ç¯¡¢Åö½éÍ½»»¤òÁ°Ç¯Æ§½±·¿¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤ÇÁÈ¤ß¡¢Ç¯ÅÙÅÓÃæ¤ËÊäÀµÍ½»»¤ò½Å¤Í¤ë¤È¤¤¤¦±¿ÍÑ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Î²¼¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨À¯¸¢¸òÂå¤¬µ¯¤¤Æ¤â¡¢Í½»»¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ï¤Û¤Ü¼«Æ°Åª¤Ë»Ä¤ë¡£À¯¸¢¤¬¼«¤é¤Î»×ÁÛ¤äÀ¯ºö¤òÈ¿±Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊäÀµÍ½»»¤È¤¤¤¦¸Â¤é¤ì¤¿ÎÎ°è¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ÖÃ¯¤¬¼óÁê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¡×¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¯¼£´Ä¶¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤¿¡£Áªµó¤ÇÀ¯¸¢¤ÏÁª¤Ð¤ì¤ë¤¬¡¢¹ñ²È¤Î»ñ¸»ÇÛÊ¬¤ÎÁ´ÂÎÁü¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Áªµó¤ÈÍ½»»¤Î´Ö¤Ë¡¢¿¼¹ï¤ÊÃÇÀä¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Î²¼¤Ç¤Ï¡¢Åö½éÍ½»»¤ÎÂçÈ¾¤Ï´±Î½µ¡¹½¤Ë¤è¤ëÀÑ¤ß¾å¤²¤Ç»ö¼Â¾å³ÎÄê¤·¡¢À¯¸¢¤ÏÇ¯ÅÙÅÓÃæ¤ÇÊäÀµ¤È¤·¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë·Á¤Ç¼«¤é¤Î°Õ»×¤òÈ¿±Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¸ìÊÀ¤ò¶²¤ì¤º¸À¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ½»»¤Ï¡Ö´±Î½¤Î½¸¹ç°Õ»×¡×¤ËÀ¯ÉÜ¤äµÄ²ñ¤¬½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢À¯¸¢¤ÏÁªµó¸øÌó¤Ï¼Â¸½¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢À¯ºö¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢À¯¼£¤È´±Î½¤Î¤É¤Á¤é¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤¬Û£Ëæ¤Ç¤¢¤ë¡£
À¯¸¢¤ÏÍ½»»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇ½ªÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤¬¡¢Í½»»Á´ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¸¢¸Â¤Ï½½Ê¬¤Ë¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢À¯¸¢¤ÎÎÏ¤ÏÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ë¿Íµ¤¼è¤êÀ¯ºö¤ËÃí¤®¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¡£
¤³¤ì¤¬¡¢Ä¹Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¿¡Ö¼«Ì±ÅÞÄ¹´üÀ¯¸¢¡×¤Î¸½¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¾ÊÄ£¤¬ºÆÊÔ¤µ¤ì¤Æ¤â´±Î½¼çÆ³¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º
ÃæÁ¾º¬À¯¸¢¡Ê1982¡Á1987Ç¯¡Ë°Ê¹ß¤Ç¡¢Í½»»²þ³×¤ËºÇ¤â¶á¤Å¤¤¤¿¤Î¤¬¶¶ËÜÀ¯¸¢¡Ê1996Ç¯¡Á1998Ç¯7·î¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¶¶ËÜÀ¯¸¢¤Ï¹ÔÀ¯²þ³×¤ÈºâÀ¯¹½Â¤²þ³×¤ò·Ç¤²¤¿¡£¾ÊÄ£ºÆÊÔ¤äºâÀ¯¹½Â¤²þ³×Ë¡¤ÎÀ©Äê¤Ï¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¶¶ËÜ²þ³×¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢ºÐ½ÐÁí³Û¤Ë¥ë¡¼¥ë¤ò¤«¤±¤ë¡ÖÇû¤ê¡×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Í½»»ÊÔÀ®¥×¥í¥»¥¹¤òÀ¯¼£¼çÆ³¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÈ´ËÜÅª¤Ê²þ³×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Í½»»¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ´±Î½¼çÆ³¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤Çºî¤é¤ì¡¢À¯¼£¤Ï¤½¤ÎÏÈÆâ¤ÇÍÞÀ©¤ò»î¤ß¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¶¶ËÜÀ¯¸¢²¼¤Ç¾ÊÄ£ºÆÊÔ¤Ê¤É¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î²þ³×¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Í½»»¤òÀ¯¼£¤Î¼ê¤ËÌá¤¹¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢¡ÖÍ½»»¤Îºî¤êÊý¡×¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®ÀôÀ¯¸¢¡Ê2001Ç¯4·î¡Á2006Ç¯9·î¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ»°è¤Ê¤¹½Â¤²þ³×¡×¤ò·Ç¤²¡¢´±Î½µ¡¹½¤ÈÀµÌÌ¤«¤éÂÐÖµ¤·¤¿¡£¤¢¤ëÁíÌ³¾Ê¤ÎÉôÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¾®Àô¼óÁê¤Ï´±Î½¤Î»È¤¤Êý¤¬¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¯ºö¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢´±Î½¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤Ç¤¤¿¼óÁê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡ÖÀ»°è¤Ê¤¹½Â¤²þ³×¡×¤Ç¤â¥á¥¹¤ÏÆþ¤é¤º
Í¹À¯Ì±±Ä²½¤Ï¤½¤Î¾ÝÄ§¤À¤í¤¦¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡ÖÍ¹À¯Ì±±Ä²½¡×¤òÏ¢¸Æ¤·¡¢Áªµó¤Ç¤Ï¡ÖÍ¹À¯Ì±±Ä²½¡¢À§¤«Èó¤«¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£Åµ·¿Åª¤Ê¡Ö°ìÅÀ½¸ÃæÆÍÇË·¿¡×¤ÎÀ¯¼£²È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¾®ÀôÀ¯¸¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Í½»»ÊÔÀ®¤Î´ðËÜ¹½Â¤¤Ï²¹Â¸¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¾®Àô¼óÁê¤Ë¤è¤ë¡ÖÀ¯¼£¼çÆ³¡×¤Î»î¤ß¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸ÄÊÌÀ¯ºö¤Ø¤ÎÎã³°Åª²ðÆþ¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö½éÍ½»»¤òÀ¯¼£¤¬Á´ÌÌÅª¤ËÀß·×¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤ÏÆ§¤ß¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍ¹À¯Ì±±Ä²½¡×¤È¤¤¤¦Æñ»ö¶È¤ÏÃ£À®¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½¾Íè¤É¤ª¤ê¤ÎÊäÀµÍ½»»¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¯¼£¿§¤Î¶¯¤¤À¯ºö¤ò²¡¤·¹þ¤à¼êË¡¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜÍè¤ª¤³¤Ê¤¦¤Ù¤Í½»»¥×¥í¥»¥¹Á´ÂÎ¤òºÆÊÔ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ë¤Þ¤Ç¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
2009Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢¡Ê2009Ç¯9·î¡Á2012Ç¯12·î¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ¯¼£¼çÆ³¡×¡Ö´±Î½°ÍÂ¸¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡×¤òÀµÌÌ¤«¤é·Ç¤²¤¿¡£
»ö¶È»ÅÊ¬¤±¤Ï¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£´±Î½¤Î·èÄê¸¢¤ò°ìÉô¼è¤ê¾å¤²¤¿ÅÀ¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î»î¤ß¤ÏÍ½»»ÊÔÀ®¤ÎÀ©ÅÙ²þ³×¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ä¤¬¤ÆÀ¯¼£º®Íð¤ò¾·¤¡¢¤à¤·¤í´±Î½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬Áý¤¹¤È¤¤¤¦ÂÎ¤¿¤é¤¯¤À¤Ã¤¿¡£
»ö¶È»ÅÊ¬¤±¤Ï´ûÂ¸»ö¶È¤ò³°Â¦¤«¤éºï¤ëºî¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢·è¤·¤ÆÅö½éÍ½»»¤Ç¼çÆ³Åª¤ËÍ¥Àè½ç°Ì¤ò·è¤áÀÚ¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤ï¤Ð¡ÖºâÀ¯¥ª¥ó¥Ö¥º¥Þ¥óÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢´±Î½µ¡¹½¤È¤Î¶¨Æ¯¤¬Êø¤ì¡¢Í½»»¼ÂÌ³¤¬º®Íð¤·¡¢À©ÅÙ¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÀ¯¼£¼çÆ³¡×¤Ï¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤À¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¹â»Ô¼óÁê¤¬Ä©¤à¡ÖºâÀ¯³×Ì¿¡×¤ÎËÜ¼Á
¶¶ËÜÀ¯¸¢¡¢¾®ÀôÀ¯¸¢¡¢Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢¤Ê¤É¡¢Âç¤¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿À¯¸¢¤Î¤¤¤º¤ì¤â¡¢²þ³×¤ò·Ç¤²¤Ê¤¬¤é¡¢Í½»»ÊÔÀ®¤ÎÃæ¿õ¤Ë¤Ï¼ê¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏÌÀ²÷¤À¡£
¾å½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Í½»»ÊÔÀ®¤Ï´±Î½À©¤ÎÃæ¿õ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤ËÆ§¤ß¹þ¤á¤ÐÂç¤¤ÊÄñ¹³¤¬µ¯¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é´±Î½¤È¤ÎÁ´ÌÌÅªÀïÁè¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¾å¤Ë¡¢¼¡¤ÎÁªµó¤Ç¤½¤ì¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£È¿ÂÐ¤Ë¡¢¼ºÇÔ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÄ¹Ç¯¡¢Áªµó¤ÇÀ¯¸¢¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Æ¤â¡¢¹ñ²È¤Î»ñ¸»ÇÛÊ¬¤ÎÁ´ÂÎÁü¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¹â»ÔÁíÍý¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÊäÀµÍ½»»¤òÁ°Äó¤È¤»¤º¡¢Åö½éÍ½»»¤Ë¤¹¤Ù¤ÆÀ¹¤ê¹þ¤à¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤òÅ¾´¹¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»î¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Í½»»Á´ÂÎ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤Î¤¬À¯¼£¤ÎÌò³ä
Åö½éÍ½»»¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¹ñ¤È¤·¤Æ²¿¤òÍ¥Àè¤·¡¢²¿¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¡¢²¿¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤Î¤«¤òÀ¯¼£¤¬·èÃÇ¤¹¤ë¡£ÊäÀµÍ½»»¤Ï¡¢ºÒ³²¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ê¤É¡¢¿¿¤ËÎã³°Åª¤Ê»öÂÖ¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢À¯¸¢¤¬Í½»»Á´ÂÎ¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÕÇ¤¤òÉé¤¦ÂÎÀ©¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´±Î½À©¤ÎÈÝÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÑ»»¤äÀ©ÅÙÀß·×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀìÌçÎÎ°è¤Ï¡¢°ú¤Â³¤´±Î½¤¬Ã´¤¦¡£¤À¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÍ¥Àè½ç°Ì¤ÈÀ¯¼£ÅªÀÕÇ¤¤Ï¡¢Áªµó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿À¯¼£¤¬°ú¤¼õ¤±¤ë¡£¤³¤ì¤ÏËÜÍè¤¢¤ë¤Ù¤Ìò³äÊ¬Ã´¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼Â¸½¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Í½»»ÊÔÀ®¤È¤¤¤¦¹ÔÀ¯¸¢ÎÏ¤ÎÃæ¿õ¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤ë°Ê¾å¡¢Â¿ÊýÌÌ¤«¤é¤ÎÄñ¹³¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎºâÀ¯²þ³×¤Ï¡ÖºâÀ¯³×Ì¿¡×¤È¸Æ¤Ö¤ËÃÍ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£²ò»¶²ñ¸«¤Ç¤¢¤¨¤Æ¸ì¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³
¤³¤Î²þ³×¤Ë¤Ï¡¢´±Î½Â¦¤«¤é¤ÎÈ¿È¯¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£Í½»»ÇÛÊ¬¤òÄÌ¤¸¤ÆºÛÎÌ¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤¤¿´±Î½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÄã²¼¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢´±Î½ÁÈ¿¥¤Ï·è¤·¤Æ°ìËç´ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Í½»»¼ÂÌ³¤òÃ´¤¦¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÊäÀµÍ½»»¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë²á½Å¤ÊÉéÃ´¤ä¡¢ÀÕÇ¤¤Î½êºß¤ÎÛ£Ëæ¤µ¤ËÄ¹Ç¯ÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¿´±Î½¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
À¯¸¢¤¬ÂçÏÈ¤òºÇ½é¤Ë·è¤áÀÚ¤ì¤Ð¡¢´±Î½¤Ï¼¹¹Ô¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î²þ³×¤Ï¡¢´±Î½¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í´±Î½¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤ÎºÆÀß·×¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Í½»»ÊÔÀ®²þ³×¤¬¡¢²ò»¶ÁíÁªµó¤Î²ñ¸«¤È¤¤¤¦ºÇ¤âÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¸ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï°Õ¿ÞÅª¤Ê¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Í½»»ÊÔÀ®¤Î¼çÆ³¸¢¤Ë´Ø¤ï¤ë²þ³×¤Ï¡¢´±Î½µ¡¹½¡¢´ûÂ¸À¯¼£ÀªÎÏ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò»É·ã¤¹¤ë¡£²ò»¶²ñ¸«¤È¤¤¤¦°ìÅÀÆÍÇË¤Î¾ì¤ÇÉÔÍÑ°Õ¤Ë¤³¤Î¡Ö³×Ì¿¤Î°Õ»×¡×¤òÌÀ¼¨¤¹¤ì¤Ð¡¢À¯ºöÏÀÁè¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¯Áè¤Î¶ñ¤Ë¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢¤¢¤¨¤ÆÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤µ¤º¡¢Áªµó¸å¤ÎÍ½»»ÊÔÀ®¤È¤¤¤¦¼ÂÌ³¤Î¾ì¤Ç¾¡Éé¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¡£
¤³¤Î²ò»¶¤Ç¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢ÃÊ³¬¤òÆ§¤ó¤Ç²þ³×¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£À¯¼£È½ÃÇ¤È¤·¤Æ¡¢¶Ë¤á¤Æ·×»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î½ÅÍ×À¤Ëµ¤¤Å¤¯¼Ô¤ÏÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î³Ð¸ç¤¬¤ï¤«¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¢£¹ñÌ±¤Î°Õ»×¤¬Í½»»¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë
¤³¤Î²þ³×¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ï¡¢ÆÍ¤µÍ¤á¤ì¤Ð¡ÖºâÀ¯¤ÎÌ±¼ç²½¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
Áªµó¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¹ñÌ±¤Î°Õ»×¤¬¡¢ÊäÀµ¤È¤¤¤¦°ìÉôÅª¤Ê·ÐÏ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åö½éÍ½»»¤ËÄ¾ÀÜÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¹ñÌ±¤ÏÀ¯¼£²È¤äÀ¯ÅÞ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÍýÇ°¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¤¦¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÍ½»»¤Î·ë²Ì¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¼¡¤ÎÀ¯¼£²È¤òÁª¤Ù¤ë¡£
À¯¸¢¸òÂå¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Î´±Î½¼çÆ³¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤Îº¹¤Ï¤ï¤º¤«¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÜ¶ÌÀ¯ºö¤Î°ã¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤«Áª¤Ù¤º¡¢·ë¶É¡¢´±Î½¤È¤Î¶¨¶È¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¼«Ì±ÅÞÃæ¿´¤ÎÀ¯¸¢¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤³¤Î¡ÖºâÀ¯³×Ì¿¡×¤Ï¡¢À®¸ù¤¹¤ì¤ÐÆüËÜÀ¯¼£¤òº¬Äì¤«¤éÊÑ¤¨¤¦¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¼ºÇÔ¤¹¤ì¤Ð¡¢´±Î½¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¢´ûÂ¸À¯¼£ÀªÎÏ¤«¤é·ã¤·¤¤È¿È¯¤ò¼õ¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ì¤Ï¾®¼êÀè¤ÎÀ©ÅÙ²þÀµ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹â»ÔÁíÍý¤¬À¯¼£À¸Ì¿¤òÅÒ¤±¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡£
Áªµó¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Ï³ÆÅÞ¤¬È¯É½¤¹¤ëÇÉ¼ê¤Ê¸ºÀÇ¤ä¥Ð¥é¥Þ¥¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤¤¤ÞËÜÅö¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢Í½»»¤òÀ¯¼£¼çÆ³¤Ë¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Î¿¿¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÎÁªÂò»è¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£Æñ»ö¶È¤À¤«¤é¤³¤½¡¢À¯¼£À¸Ì¿¤òÅÒ¤±¤¿
Í½»»ÊÔÀ®¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢Áªµó¤¬ËÜÅö¤Ë°ÕÌ£¤ò»ý¤ÄÀ¯¼£¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¹â»Ô¼óÁê¤¬²ò»¶ÁíÁªµó¤ò¤ä¤ë¿¿¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡£°ÂÇÜ¿¸»°¤È¤¤¤¦µðÂç¤ÊÀ¯¼£²È¤ò¡ÖÄÌ²á¡×¤·¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤ÇÀ¯ºö¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¹â»Ô¼óÁê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎÃ¯¤âÄ©¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖºâÀ¯³×Ì¿¡×¤ËÆ§¤ß¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤ÎÀï¸åÀ¯¼£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖºâÀ¯²þ³×¡×¤ä¡Ö¹ÔÀ¯²þ³×¡×¤ò·Ç¤²¤¿¼óÁê¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢Í½»»ÊÔÀ®¤Î»ÅÁÈ¤ß¤½¤Î¤â¤Î¤ËÀµÌÌ¤«¤éÄ©¤ó¤À¼óÁê¤Ï¡¢»ö¼Â¾å¡¢Â¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÉ¾²Á¤µ¤ì¤¶¤ëÆñ»ö¶È¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¹â»Ô¼óÁê¤¬¡¢º£²ó¤ÎÁíÁªµó¤ò¡ÖÀ¯¼£À¸Ì¿¤òÅÒ¤±¤¿Àï¤¤¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅöÁ³¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Î³Ð¸ç¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤³¤½¤¬¡¢¤³¤ÎÁíÁªµó¤ÎºÇÂç¤ÎÁèÅÀ¤À¤È»×¤¦¡£
----------
ÇòÀî »Ê¡Ê¤·¤é¤«¤ï¡¦¤Ä¤«¤µ¡Ë
É¾ÏÀ²È¡¦ÀéÂåÅÄ¶èµÄ²ñµÄ°÷
¹ñºÝÀ¯¼£¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ëÏÀ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç³èÌö¡£¡Ø·î´©WiLL¡Ù¤Ë¤Æ¡ÖNon-Fake News¡×¤òÏ¢ºÜ¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼WiLL¡×¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡£¥á¥ë¥Þ¥¬¡Ö¥Þ¥¹¥³¥ß¤ËñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¹ñºÝÀ¯¼£ÆþÌç¡×¤¬¹¥É¾¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø14ºÐ¤«¤é¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÏÀ¡Ù¡ÊÀÄÎÓÆ²¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ³Ø½Ñ²ñµÄ¤Î¸¦µæ¡Ù¡ØµÄÏÀ¤ÎÙÝ¡Ù¡Ê¥ï¥Ã¥¯¡Ë¤Û¤«¡£
----------
¡ÊÉ¾ÏÀ²È¡¦ÀéÂåÅÄ¶èµÄ²ñµÄ°÷ ÇòÀî »Ê¡Ë