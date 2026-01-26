»Ù±çÀ©ÅÙ¤Ï¡Öµ¯Æ°ÁõÃÖ¡×¡Ä¾ã³²Ç¯¶â¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬Àº¿À¼À´µ¡¦È¯Ã£¾ã³²¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¼õµë¤ò¤¹¤¹¤á¤ë¿¼¤¤ÍýÍ³
ÀÄÌÚÀ»µ×»á¡ÊÆüËÜÊ¡»ãÂç³Ø¶µ¼ø¡Ë¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤Ï·ÐºÑÅª»Ù±çÀ©ÅÙ¡¢¤½¤ì¤â¡Ö¾ã³²Ç¯¶â¡×¤À¡£º£²ó¤ÏÀÄÌÚ»á¤¬¾ã³²Ç¯¶â¤Î¡Ö¤¢¤é¤Þ¤·¡×¤È¡¢·ÐºÑÅª»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë°ÕµÁ¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£ÀÄÌÚ»á¤¬·ÐºÑÅª»Ù±ç¤ò¿ÍÀ¸¤Î¡Öµ¯Æ°ÁõÃÖ¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ëÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤ë¤Ï¤º¤À¡ÚÂè3²ó¡Û
¡ÚÂÐÃÌ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¡üÀÄÌÚÀ»µ×¡Ê¤¢¤ª¤¡¦¤¤è¤Ò¤µ¡Ë
ÆüËÜÊ¡»ãÂç³Ø¶µ¼ø¡¢Àº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã»Î¡£¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÀº¿À²ÊÉÂ±¡¤ä¾®µ¬ÌÏºî¶È½ê¡Ê¸½¡¦ÃÏ°è³èÆ°»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ç»Ù±ç¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£¡ØÈ¯Ã£¾ã³²¡¦Àº¿À¼À´µ¤¬¤¢¤ë»Ò¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¬¡¡¤â¤é¤¨¤ë¤ª¶â¡¦¸º¤é¤»¤ë»Ù½Ð¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¡üÀÐ¶¶¿Ò»Ö¡Ê¤¤¤·¤Ð¤·¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë
27ºÐ¤Î»þ¤ËADHD¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢ÂçºåÉÜºæ»Ô¤ÇÈ¯Ã£¾ã³²¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¼«½õ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤µ¤«¤¤¥Ï¥Ã¥¿¥ÄÍ§¤Î²ñ¡×¤òÀßÎ©¤·¹ñÆâ¤Ç¤âºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¡£´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤Ê¤¬¤éÁ´¹ñ¤Ë¼«½õ¥°¥ë¡¼¥×¤ò¹¤á¤ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ª¶â¤¬¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë
¡ÚÀÄÌÚ¡Û
²æ¤¬¹ñ¤ÇÊ¡»ãÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë»Ù±çÀ©ÅÙ¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¶ñÂÎÅª¤ÊÀ©ÅÙ³èÍÑ¤ËÃå´ã¤·¤Æ¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«»ä¤¬»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï»È¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÚÀÐ¶¶¡Û
¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡ÚÀÄÌÚ¡Û
°ì¸ý¤Ë»Ù±ç¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Î¼«½õ²ñ¤Ë¤ª¤é¤ì¤ëÃç´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¤â¤Î¤«¤é¡¢À©ÅÙ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¡Ê¸øÅª¡Ë¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¸øÅª¤Ê·ÐºÑÅª»Ù±çÀ©ÅÙ¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Öµ¯Æ°ÁõÃÖ¡×¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¡¢»ä¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤¿¤È¤¨ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢Î¹¹Ô¤Ï¤ª¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡ÚÀÐ¶¶¡Û
¤Ï¤¤¡¢¤è¤¯¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀÄÌÚ¡Û
¸Ä¿Í¤Ç¹Ô¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÃç´Ö¤È¹Ô¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡ÚÀÐ¶¶¡Û
¸Ä¿Í¤Ç¤¹¡£
¡ÚÀÄÌÚ¡Û
¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ìÊý¡¢¹Ö±é²ñ¤ÇÆ±¤¸¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÃç´Ö¤È¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â·ë¹½¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë¤È¤¡¢¼ÂºÝ¤Ë3¿Í¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤ÆÎ¹¹Ô¤Î·×²è¤òÎý¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬°Õ³°¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢3¤Ä¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î3¤Ä¤È¤Ï¡¢
¡Ê1¡Ë3¿Í¤ÎÍ½Äê¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤
¡Ê2¡Ë¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤
¡Ê3¡Ë¤¤¤Þ¤¤¤Áµ¤Ê¬¤â¤Î¤é¤Ê¤¤
¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ç·×²è¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤³¤í¤¬¤³¤Î3¤Ä¤Î¤¦¤Á1¤Ä¤¬²ò·è¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÎ¹¹Ô¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤½¤Î²ÝÂê¤È¤Ï²¿¤«¡£´ª¤Î¤¤¤¤ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Ê¤é¤ª¤ï¤«¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¡Ê2¡Ë¤Î¤ª¶â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¶öÁ³¤Ë¤â3¿Í¤Ç¶¦Æ±¹ØÆþ¤·¤¿Êõ¤¯¤¸¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¡¢100Ëü±ßÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Ï²ò·è¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤ß¤ó¤Ê¡¢²¿¤Ç¤â¤·¤ÆÍ½Äê¤ò¹ç¤ï¤»¤Ë¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢µ¤Ê¬¤â¥¢¥²¥¢¥²¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤éÎ¹¹Ô¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¾ã³²Ç¯¶â¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¤Ê¤Î¤«
·ÐºÑÅª»Ù±çÀ©ÅÙ¤Î¤Û¤¦¤ËÏÃ¤ò´ó¤»¤Þ¤¹¤È¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¼ýÆþ¤¬¥¼¥í¤À¤ÈÃ¯¤À¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤Ç¤¹¡£À¸³èÈñ¤¬Ëè·î15Ëü±ßÉ¬Í×¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤¦¥¬¥Ã¥¯¥ê¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤¹¤¬¤½¤³¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤Ç7Ëü±ß¤¬Äê´üÅª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È°Â¿´¤Ç¤¤ë¤·¡¢15Ëü±ß²Ô¤°¤Ù¤¤È¤³¤í8Ëü±ß¤Ç¤¤¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ò¤¸¤ã¤¢Æ¯¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¡Ó¤È¤¤¤¦µ¤¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ë¡£
»²¹Í¤Þ¤Ç¤Ë¤³¤³¤Ç¡¢»ä¤ÎÃø½ñ¤«¤é¾ã³²Ç¯¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¾¯¤·¤À¤±È´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ò¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ã³²¡ÖÇ¯¶â¡×¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¤·¤«¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤â´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¾ã³²Ç¯¶â¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ã³²Ç¯¶â¤Ï¡¢´ðÁÃÇ¯¶â¡Ê¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¡Ë¤È¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¤Î¡ÖÆó³¬·ú¤Æ¡×¤Ç¤¹¡£¼õµë¼Ô¿ô¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢2022Ç¯ÅÙËö¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï236Ëü¿Í¤¬¼õµë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤Ï210Ëü¿Í¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï32Ëü¿Í¡Ë¡£
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤Ï¾ã³²¤Î½Å¤µ¡Ê¾ã³²Åùµé¡Ë¤Ë±þ¤¸¤Æ¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯³Û¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Ö¤ó²Ã»»¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö»Ò¤Î²Ã»»¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¡¢¾ã³²¤Î½Å¤µ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÄÂ¶â¤äÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ø¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤Ë±þ¤¸¤Æ³Û¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÇÛ¶ö¼Ô¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÁý³Û¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¤Î²ÃµëÇ¯¶â¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë¤Ï¾ã³²¤¬£³µé¤è¤ê·Ú¤¤¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡Ö¾ã³²¼êÅö¶â¡×¤¬¤¢¤ê¡¢Í×·ï¤ä¼êÂ³¤¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢Àº¿À¼À´µ¡¦È¯Ã£¾ã³²¤Ç³ºÅö¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤òÉôÊ¬Åª¤ËËä¤á¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡Öµ¯Æ°ÁõÃÖ¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤À¤«¤é·ÐºÑÅª»Ù±ç¤òÆñ¤·¤¯¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Ï»Ù±çÀ©ÅÙ¤Î³èÍÑ¤È¤«°ÌÃÖ¤Å¤±¤È¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡£
¡ØÈ¯Ã£¾ã³²¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡ÖµëÌý½ê¡×¤¬É¬Í×¤À¡ª¡¡Åö»ö¼Ô¤¬¤ß¤Ä¤±¤¿¡ÖÂè»°¤Î»Ù±ç¡×¼«½õ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤·¤«²Ì¤¿¤»¤Ê¤¤Ìò³ä¡Ù¤ØÂ³¤¯¡£
