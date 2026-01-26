¡Ö¥ê¥¹¥¯¥¼¥í¡×¤Ç°Â¿´¤Î¤Ï¤º¤¬¡Ä¡Ä·ÀÌó¤¹¤ë¤ÈÃÏ¹ö¤ò¤ß¤ë¡Ö¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹¡×¹ªÌ¯¤ÊÍî¤È¤··ê
¡Ö²ÈÄÂ¼ýÆþÊÝ¾ÚÉÕ¤¤Ç°Â¿´¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹¤Î·ÀÌó½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¡¢ÁÛÄê³°¤ÎÈï³²¤òÈï¤Ã¤¿ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¤ò»ä¤Ï²¿¿Í¤â¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¼ç¤Î¤è¤¦¤Ê»ñ»º²È¤¬50¸Í¡¢100¸Í¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊª·ï¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢Â¿¾¯¡¢Â»¤ò¤·¤Æ¤â¸ÇÄê¼ýÆþ¤¬ÆÀ¤é¤ì¡¢²ÈÄÂ´ÉÍý¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ëÊØÍø¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¡¢ËèÆü¥³¥Ä¥³¥ÄÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë°ìÈÌ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ÈÄÂ¼ýÆþÊÝ¾Ú·ÀÌó¡Ê¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹¡Ë¤Ë¤Ï¡¢»×¤ï¤ÌÍî¤È¤··ê¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â»Å¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ÎÈï³²¤Ï¡¢·ÀÌó¸å¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¡È¥ê¥¹¥¯¥¼¥í¡É¤Î¤Ï¤º¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¡¢¤Ê¤¼Â¿¤¯¤Î¿Í¤òµçÃÏ¤Ë´Ù¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ä¼«¿È¤¬90¸Í¤ÎÊª·ï¤ò½êÍ¡¦±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤È¡¢¡ÖÈÎÇä¸Í¿ôÆüËÜ°ì¤ÎÉÔÆ°»º±Ä¶È¥Þ¥ó¡×¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ÈÄÂÊÝ¾Ú¡×¤Ï¡ÈÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤·ÀÌó¡É
¡Ö²ÈÄÂ¼ýÆþÊÝ¾Ú¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ï¡ÈÊÝ¸±¡É¤Î¤è¤¦¤Ê°Â¿´´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ö¶õ¼¼¤Ç¤â²ÈÄÂ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤é¡¢Â»¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¡£
¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢²ÈÄÂ¼ýÆþÊÝ¾Ú¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¶È¼Ô¤È¤Î·ÀÌóÆâÍÆ¤Ë¤â¤È¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£·ÀÌó¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¤½¤³¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Áê¼êÊý¤ËÅÔ¹çÎÉ¤¯ÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹·ÀÌó¤Ç¡¢É½ÌÌ¾å¤Ï¡Ö30Ç¯´Ö²ÈÄÂ¼ýÆþ¤òÊÝ¾Ú¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÅÓÃæ¤Ç²ÈÄÂ¤Î°ú¤²¼¤²¤ä·ÀÌó¤Î°ìÊýÅª¤Ê²ò½ü¤¬¤Ç¤¤ë¾ò¹à¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊÝ¾Ú¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÊÝ¾Ú³Û¤ä´ü´Ö¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ËÍÍø¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï¡¢Åê»ñ²È¤¬¤½¤Î»ö¼Â¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤ÎÉ½¾ð¤ò²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Çä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢Çä¤ì¤Ê¤¤¡ÈÉé¡ÉÆ°»º¤Ë¤Ê¤ë
ÅÔ¿´¤ÎÍ¥ÎÉ¤ÊÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¸½ºß¡¢Æþµï¼Ô¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÊ¿¶Ñ9,000±ß¶á¤¯¤â²ÈÄÂ¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÊÀ¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Áê¾ì²ÈÄÂ10Ëü±ß¤ÎÊª·ï¤ò¡¢¶È¼Ô¤¬¼Ú¤ê¾å¤²¡¢¼ê¿ôÎÁ20¡ó¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë8Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òËè·î¡ÖÊÝ¾Ú¡×¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¹¹¿·»þ¤ËÆþµï¼Ô¤¬Âàµî¤·¤Æ¡¢Áê¾ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²ÈÄÂ¤ò11Ëü±ß¤Ë¾å¤²¤Æ¤â¡¢¶È¼Ô¤Ï¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò8Ëü±ß¤Î¤Þ¤Þ¥í¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶È¼Ô¤Ï¿·¤·¤¤Æþµï¼Ô¤«¤é11Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢º¹³Û¤Î3Ëü±ß¤ò´Ý¤´¤ÈÍø±×¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ª¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö²ÈÄÂ¤ò¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ò¾Ä¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö·ÀÌó¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¤Ç¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¡Ö¶áÎÙÁê¾ì¤ÎÊÑÆ°¡×¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹ÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤¬²ÈÄÂ¤Î¡Ö¸º³Û¡×¤ò°ìÊýÅª¤ËÍ×µá¤·¤Æ¤¯¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹·ÀÌó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ï¡Ö¼Ú¼ç¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¼ÚÃÏ¼Ú²ÈË¡¤Ç¼Ú¼ç¤Î¸¢Íø¤Ï¶¯¤¯¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¡ÊÂß¼ç¡ËÂ¦¤¬¼Ú¼ç¤ÎÍ×µá¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢²ÈÄÂ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¤ÎÍø±×¡Ê¥ê¥¿¡¼¥ó¡Ë¤Ï¶È¼Ô¤¬¤¹¤Ù¤Æ¼è¤ê¡¢²ÈÄÂ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿»þ¤ÎÂ»¼º¡Ê¥ê¥¹¥¯¡Ë¤À¤±¤ò¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬Éé¤ï¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤¬¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹¤Î¼ÂÂÖ¤Ç¡¢µã¤¿²Æþ¤ê¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¸å¤òÃÇ¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹¤ò·ÀÌó¤·¤¿¥ª¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¼õ¤±¤ëÁêÃÌ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÇäµÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯Çã¤¤Ã¡¤«¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°»º¤ÎÇäµÑ²Á³Ê¤Ï¡¢¤½¤ÎÊª·ï¤¬À¸¤ß½Ð¤¹²ÈÄÂ¼ýÆþ¡Ê¼ý±×¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹·ÀÌóÃæ¤ÎÊª·ï¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î»Ô¾ì²ÈÄÂ¤¬12Ëü±ß¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ø¤ÎÆþ¶â¤¬9Ëü±ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö²ÈÄÂ9Ëü±ß¤ÎÊª·ï¡×¤È¤·¤ÆººÄê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹ ¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ËÜÍè3000Ëü±ß¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ëÊª·ï¤¬¡¢2500Ëü±ß¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿Èá·à¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹·ÀÌó¤¬ÉÕ¤¤¤¿Êª·ï¤ò¡¢¥×¥í¤ÎÅê»ñ²È¤Ï¤Þ¤ºÇã¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤Ö¤óÇã¤¤¼ê¤¬¶ËÃ¼¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤½é¿´¼Ô¤¬Â¸µ¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¡¢Çã¤¤Ã¡¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¡¢¼¡¤Ë¹²¤Æ¤Õ¤¿¤á¤¯¤Î¤¬¡Ö·ÀÌó²ò½ü¡×¤ÎÊÉ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î¸µ¤Ë¤â¡Ö¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹¤ò²òÌó¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤¬¤è¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤â¡¢¡Ö·ÀÌó¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÀèÄø¤â¿½¤·¾å¤²¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¡ÊÂß¼ç¡ËÂ¦¤«¤é¤Î°ìÊýÅª¤Ê²òÌó¤Ï¡¢¤è¤Û¤É¤Î¡ÖÀµÅö»öÍ³¡×¤¬¤Ê¤¤¸Â¤êÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ö²ÈÄÂ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤«¤é¡×¡Ö¹â¤¯Çä¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ï¡¢ÀµÅö»öÍ³¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¡Ä¤Ä¤Å¤¯¡ã·ÀÌó¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÉÏË³¤Ë¡ÄÉÔÆ°»ºÅê»ñ¡Ö¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹·ÀÌó¡×¤ÇÏ·¸åÊø²õ¤¹¤ë¥ï¥±¡ä¤Ç¤â¡¢¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹·ÀÌó¤Î´í¤Ê¤¤Íî¤È¤··ê¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û·ÀÌó¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÉÏË³¤Ë¡ÄÉÔÆ°»ºÅê»ñ¡Ö¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹·ÀÌó¡×¤ÇÏ·¸åÊø²õ¤¹¤ë¥ï¥±