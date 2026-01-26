¡Ú¼ÒÀâ¡Û¹ñºÝµ¡´ØÃ¦Âà¡¡ÊÆ¹ñ¤ÏÂ¿¹ñ¶¨Ä´¤ò²õ¤¹¤Ê
¡¡¹ñºÝµ¡´Ø¤«¤éÊÆ¹ñ¤¬Ã¦Âà¤¹¤ë±Æ¶Á¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏºÆ¹Í¤¹¤Ù¤¤À¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ï27Æü¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤Î¹ñºÝÏÈÁÈ¤ß¡Ö¥Ñ¥ê¶¨Äê¡×¤«¤éÀµ¼°¤ËÎ¥Ã¦¤¹¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ë¼¡¤°À¤³¦Âè2°Ì¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½Ð¹ñ¤ÎÉÔºß¤Ï¡¢²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤ËÂç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤ò¡Ö»Ë¾åºÇÂç¤Îº¾µ½¡×¤È¶¯Îõ¤ËÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¿¡£²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ºï¸º¤ËÌòÎ©¤ÄÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤äÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤ò·ù¤¤¡¢ÀÐÌý¤Ê¤É¤Î²½ÀÐÇ³ÎÁ¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤À¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤ÏÂè1¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç¤âÎ¥Ã¦¤·¤¿¤¬¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°À¯¸¢¤ÇÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎºÆÎ¥Ã¦¤Ï¿¼¹ï¤À¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ïº£·î¾å½Ü¡¢66¤Î¹ñºÝµ¡´Ø¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¤ä»ñ¶âµò½ÐÄä»ß¤ò³Æ¾ÊÄ£¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¡£31¤Î¹ñÏ¢µ¡´Ø¤È35¤ÎÈó¹ñÏ¢µ¡´Ø¤Ç¡¢¥Ñ¥ê¶¨Äê¤Îº¬µò¤È¤Ê¤ë¹ñÏ¢µ¤¸õÊÑÆ°ÏÈÁÈ¤ß¾òÌó¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾òÌó¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÆ²ÃÌÁ¤Ë¤ÏµÄ²ñ¤Î¾µÇ§¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£À¯¸¢¸òÂå¤·¤Æ¤âµÄ²ñ¾µÇ§¤òÆÀ¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥ê¶¨ÄêÉüµ¢¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¤¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÎ¥Ã¦¤ÎÍýÍ³¤ò¡ÖÊÆ¹ñ¤Î¹ñ±×¤ËÈ¿¤¹¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤¬¡¢ÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î²ÝÂê²ò·è¤¬ÊÆ¹ñ¤Ë¤âÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¼«¹ñÂè°ì¤Î¶á»ë´ãÅª¤ÊÂ»ÆÀ¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¹ñºÝ¶¨Ä´¤Î°ÕµÁ¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Âç¹ñ¤Î»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆÌµÀÕÇ¤¤¬²á¤®¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤¬Â¾¹ñ¤Ë¹¤¬¤ë¤³¤È¤ò´í×ü¤¹¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Ã¦Âà¤Ê¤É¤ò»Ø¼¨¤·¤¿Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¹ñÏ¢¿Í¸ý´ð¶â¤ä¹ñÏ¢ËÇ°×³«È¯²ñµÄ¡ÊUNCTAD¡Ë¡¢¹ñÏ¢½÷Àµ¡´Ø¡ÊUN¥¦¥£¥á¥ó¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ë¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃ´Åö¤ÎËÜÉô¤òÃÖ¤¯¹ñÏ¢¿Í´Öµï½»·×²è¡Ê¥Ï¥Ó¥¿¥Ã¥È¡Ë¡¢Åìµþ¤Î¹ñÏ¢Âç³Ø¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯1·î¤ËÂè2¼¡À¯¸¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤«¤é¡¢¹ñºÝ¶¨Ä´¤ËÈ¿¤¹¤ëÆ°¤¤Ï¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´û¤ËÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡Ë¤ä¹ñÏ¢¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¡Ê¥æ¥Í¥¹¥³¡Ë¤Ê¤É¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇÂç¤Î»ñ¶âµò½Ð¹ñ¤Ç¤¢¤ëÊÆ¹ñ¤ò¼º¤Ã¤¿WHO¤Ï»ñ¶âÆñ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡£º£Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤ËÁ´¿¦°÷¤Î4Ê¬¤Î1¤ËÁêÅö¤¹¤ë2Àé¿Í°Ê¾å¤òºï¸º¤¹¤ë·×²è¤À¡£´¶À÷¾ÉÂÐºö¤¬ÂÚ¤ì¤Ð¡¢ÅÓ¾å¹ñ¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¿ô¤ÎÌ¿¤¬´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Î¥Ã¦ÂÐ¾Ý¤Ë¹ñÏ¢¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢²ÃÌÁ¹ñ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤22¡ó¤ÎÊ¬Ã´¶â¤òÉéÃ´¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Ï2025Ç¯Ê¬¤ò¤Þ¤À»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²¤½£½ô¹ñ¤äÆüËÜ¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤¬È´¤±¤¿·ê¤òËä¤á¤ë¤À¤±¤ÎºâÀ¯ÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÇÀ¤³¦Âè2¤Î·ÐºÑÂç¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Ê¤¹ñºÝµ¡´Ø¤ò¼çÆ³¤·¤è¤¦¤È»ñ¶âµò½Ð¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡ÀìÀ©¼çµÁÅª¤ÊÆ°¤¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¹ñ¤¬ÅÔ¹ç¤è¤¯¹ñºÝµ¡´Ø¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤ò¹â¤á¤ì¤Ð¡¢¹ñºÝÃá½ø¤ÏÍÉ¤é¤®¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÊÆ¹ñ¤âË¾¤Þ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï²¤½£¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¹ñºÝ¶¨Ä´¤ËÌá¤ë¤è¤¦Â¥¤¹¤Û¤«¤Ê¤¤¡£