¡ÎÄ¹ºê¸©¡Ï¡Ú½°±¡Áª2026¡Û27Æü¸ø¼¨Í¿¡¡ÌîÅÞ¤¬·ãÆÍ¡¡3Áªµó¶è¤Ë10¿ÍÎ©¸õÊäÍ½Äê
¡¡27Æü¸ø¼¨¤µ¤ì¤ë½°±¡Áª¤Ë¤ÏÄ¹ºê¸©Æâ3Áªµó¶è¤Ë10¿Í¤¬Î©¸õÊä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àï¸åºÇÃ»¤È¤Ê¤ë½°±¡²ò»¶ÍâÆü¤«¤éÅê³«É¼¤Þ¤Ç16Æü´Ö¤ÎÄ¶Ã»´ü·èÀï¡£Í¿ÌîÅÞ¤¬·ãÆÍ¤¹¤ëº®Àï¤Ë¡¢Åê³«É¼Æü¤¬Æ±¤¸ÃÎ»öÁª¤ÎÊÝ¼éÊ¬Îö¤Î¹½¿Þ¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Í¿ÅÞ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬2¡¢3¶è¤ËÁ°¿¦¤òÍÊÎ©¡£1¶è¤Ë¿·¿Í¤¬Î©¤Ä°ìÊý¡¢Ï¢Î©¤òÁÈ¤àÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¿·¿Í¤ò¸øÇ§¤·¡¢Í¿ÅÞÆ±»Î¤Ç¤â¶¥¤¤¹ç¤¦¡£
¡¡ÌîÅÞ¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬·ëÀ®¤·¤¿¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤¬2¶è¤ËÁ°¿¦¡¢3¶è¤Ë¿·¿Í¤òÎ©¤Æ¤¿¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï1¶è¤ËÁ°¿¦¤¬Î©¸õÊä¡¢¶¦»ºÅÞ¤â1¶è¤Ë¿·¿Í¤òÍÊÎ©¤¹¤ë¡£»²À¯ÅÞ¤«¤é¤Ï1¡¢2¶è¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¿·¿Í¤¬½ÐÇÏ¤¹¤ëÍ½Äê¡£Ìµ½êÂ°¤ÎÎ©¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Á°²ó½°±¡Áª¤Î¸©Æâ¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï52¡¦48¡ó¤ÈÀï¸å2ÈÖÌÜ¤ÎÄã¤µ¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÏÃÎ»öÁª¤ä30Æü¹ð¼¨¤ÎÆó¤Ä¤Î¸©µÄÁªÊä·çÁªµó¡ÊÄ¹ºê»Ô¶è¡¢º´À¤ÊÝ»Ô¡¦ËÌ¾¾±º·´¶è¡Ë¤È¤Î¡ÖÆ±ÆüÁª¡×¡£Í¸¢¼Ô¤ÎÁªµó¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢ÅêÉ¼Î¨¤¬¾å¾º¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Î©¸õÊä¤ÎÆÏ¤±½Ð¤Ï27Æü¸áÁ°8»þÈ¾¤«¤é¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¡¢¸©Ä£¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£¡Ê°ì¥ÎµÜ»ËÀ®¡Ë