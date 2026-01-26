¡Îº´²ì¸©¡Ï¡Ö¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯¡×¤ËÄ®Ì±±ÉÍÀ¾Þ¼øÍ¿¡¡´ð»³Ä®
¡¡º´²ì¸©´ð»³Ä®¤Ï25Æü¡¢ÃÏ¸µ½Ð¿È¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯¡×¤ËÄ®Ì±±ÉÍÀ¾Þ¤ò¼øÍ¿¤·¡¢ÆÃÊÌ½»Ì±É¼¤ò¸òÉÕ¤·¤¿¡£Ï¢ºÜ20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Ì¡²è¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×¤Îºî¼Ô¤ÇÆ±Ä®½Ð¿È¤Î¸¶ÂÙµ×¤µ¤ó¤â²áµî¤Ë¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯¤Ï¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¤Î¸¶¤µ¤ó¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡2004Ç¯¤Ë¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯¤ò·ëÀ®¤·¤¿¹¾¸ýÄ¾¿Í¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤È¿¹¿µÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤Ï2¿Í¤È¤âÆ±Ä®¤Ç°é¤Á¡¢ÊÝ°é±à¤«¤éÂç³Ø¤Þ¤ÇÁ´¤ÆÆ±¤¸¤È¤¤¤¦ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡£²Î¥Í¥¿¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¤À¤±¤É¡×¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢¥³¥ó¥ÈÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2019¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£18Ç¯¤«¤é¡Ö´ð»³Ä®¤Õ¤ë¤µ¤ÈÂç»È¡×¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤ÇÄ®¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¼õ¾Þ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Ä®Ìò¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¼ø¾Þ¼°¤Ç¡¢¾¾ÅÄ°ìÌéÄ®Ä¹¤Ï¡Öº£°Ê¾å¤Ë³èÌö¤·¤Æ¡¢º£°Ê¾å¤Ë´ð»³¤ÎPR¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Ä®Ì±¤éÌó40¿Í¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¾Þ¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¿¹¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡Ù¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Î¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿È¤ËÍ¾¤ë¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¡£¹¾¸ý¤µ¤ó¤â·ÚÌ¯¤Ê¸ì¤ê¸ý¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ä¤Ä¡Ö»Å»ö¤Î»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Ä¤¤´ð»³¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤¬¡¢¾Þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Ä®¤¬Ä®Ì±±ÉÍÀ¾Þ¤òÂ£¤ë¤Î¤Ï4ÎãÌÜ¡£²áµî¤Ë¤Ï¸¶¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö²Î²ñ»Ï¤Îµ·¡×¤ËÆþÁª¤·¤¿ÃæÈøÍµ¾´¤µ¤ó¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÉÍ¸ýÍÚÂç¤µ¤ó¤Ë¼øÍ¿¤·¤¿¡£¡ÊÁ°ÅÄ³¨¡Ë
