大分県日田市のかやぶき師、三苫義久さん（88）＝奥日田美建会長＝が、文化活動で優れた功績を残した人や団体に贈られる文化庁長官表彰を受けた。九州を中心に重要文化財などの保存修理に携わり、後進の育成にも尽力してきたことが評価された。

三苫さんは旧前津江村（現日田市前津江町）出身。高校を卒業後、役場や自衛隊、農協、村議などさまざまな職を経験。48歳で一大決心し、後継者がいなかった地元のかやぶき職人に弟子入りした。

入門後の3年間は屋根をふかせてもらえず、ひたすら掃除などの下働きに徹した。夜や休日は材料となるかやや杉皮の加工に精を出し、師匠の手元を見て技を学んだ。

手がけてきた屋根は太宰府天満宮（福岡県）や吉野ケ里歴史公園（佐賀県）、横綱双葉山の生家（宇佐市）など、歴史的な建物も数多い。かつては日田市内も、かやぶき、杉皮ぶきの屋根が多かったが、1991年の台風被害を機に減少し、現在は7、8軒を残すのみとなっているという。

昭和30年代は日田地区だけで約300人いたかやぶき職人も、現在は県内で9人、九州全体でも十数人に減少。三苫さんはこれまで約30人の弟子を取り、現在も5人の弟子と現場に立つ。昨年4月に「御料理 茅乃舎（かやのや）」（福岡県）のふき替えを終えて引退を考えたものの、仕事の依頼が後を絶たず、現在も屋根に登る。

今月9日、表彰報告のため日田市役所を訪れた三苫さん。かやぶき屋根について「伝統的な日本家屋では通気性や保温性に優れる」と説き、「40年コツコツやってきたことが認められた。これからも技を伝えていきたい」と決意を新たにしていた。（床波昌雄）