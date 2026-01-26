¡ÚÂçºå¹ñºÝ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¡ÛÌðÅÄ¤¬½é¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜºÇ¹â¤Î2»þ´Ö19Ê¬57ÉÃ¡¡·ãÁö4°Ì¡¢MGC½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ
¡¡Âçºå¹ñºÝ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï25Æü¡¢Âçºå»Ô¤Î¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µïÈ¯Ãå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢1Ëü¥á¡¼¥È¥ëÂåÉ½¤ÎÌðÅÄ¤ß¤¯¤Ë¡Ê¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë¤¬½é¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜºÇ¹â¤È¤Ê¤ë2»þ´Ö19Ê¬57ÉÃ¤ÇÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Î4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£26ºÐ¤ÎÌðÅÄ¤Ï½ªÈ×¤Þ¤Ç¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤È¶¥¤ê¹ç¤¤¡¢ÆüËÜÎòÂå6°Ì¤Î¹¥¥¿¥¤¥à¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê3¥¥í¤¢¤¿¤ê¤Ç¡¢ÌðÅÄ¤ÏÆ¬¤ÎÃæ¤Ç·×»»¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê2»þ´Ö¡Ë20Ê¬¤òËÜÅö¤ËÀÚ¤ì¤ë¤«¤â¡×¡£Í¥¾¡¤·¤¿¥Á¥§¥µ¥ó¤Ë¤ÏÎ¥¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ï¢ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ç¥µ¤é¤ÈÈ´¤¤ÄÈ´¤«¤ì¤Ä¡£½é¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤ÎÉ½¾´Âæ¤ÏÀË¤·¤¯¤â1ÉÃº¹¤ÇÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦2»þ´Ö19Ê¬57ÉÃ¤ÇÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Î4°Ì¡£°ìÌö¥Þ¥é¥½¥ó³¦¤Î¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Ïµ¤²¹4¡¦6ÅÙ¤Ç¡¢½ªÈ×¤Ë¤Ï¸þ¤«¤¤É÷¤â¡£¸·¤·¤¤¾ò·ï²¼¤Ç¡¢ÌðÅÄ¤Ï¶õÁÛ¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤¿¤Î¤Ï¡¢ºò½©¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡¢Âº·É¤¹¤ë°ÂÆ£Í§¹á¡Ê¤·¤Þ¤à¤é¡Ë¡£¥Þ¥é¥½¥óÎý½¬¤Ç°ì½ï¤ËÁö¤ê¡¢¾å¤ê¤ä²¼¤ê¤ÎÁö¤êÊý¤ò³Ø¤Öµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡Ö°ÂÆ£¤µ¤ó¤¬Á°¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤¬È´¤±¤¿30¥¥íÉÕ¶á¤«¤éÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢2»þ´Ö19Ê¬¤òÀÚ¤ë¼«¸ÊµÏ¿¤ò»ý¤Ä¥¢¥Õ¥ê¥«Àª3¿Í¤È¤Î¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¡£¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ö´é¤«¤éÃ¦ÎÏ¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ»þ¤Ë¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¡¢°ÂÆ£¤Î»ý¤Ä½é¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜºÇ¹â¤ò1Ê¬39ÉÃ¤â½Ì¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡·§ËÜ»Ô½Ð¿È¤Ç¥ë¡¼¥Æ¥ë³Ø±¡¹â¤«¤é¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç³èÌö¤·¡¢¥Ç¥ó¥½¡¼¤ò·Ð¤Æ¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ë¿Ê¤ó¤À26ºÐ¡£¤·¤«¤·ºò½©¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢1Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤Ï20°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡Ö¤½¤Î»þ¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Èº£¤Ç¤âÎÞ¤¬½Ð¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤ò¼è¤ÃÊ§¤¦¤³¤È¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤ÈºÃÀÞ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼é¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯Áö¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤ÈÎÏ¹çÃæ¡ÊÆ±»Ô¡Ë»þÂå¤Î´¶³Ð¤ò»×¤¤½Ð¤·¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤É¤ì¤À¤±¥Þ¥é¥½¥ó¤¬¤Ç¤¤ëÂÎ¤Ê¤Î¤«¡×¤ÈÌ¤ÃÎ¤Îµ÷Î¥¤ËÄ©Àï¡£¤½¤ÎÀè¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ëÍèÇ¯¤ÎMGC½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÌðÅÄ¤Ï¡Ö½é¿´¤òËº¤ì¤º¡¢¥í¥¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê³«¤¤¤¿Æ»¤òÆÍ¤¿Ê¤à¡£¡¡¡ÊµÈÀî³Ø¡Ë