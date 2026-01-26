¡ÚÌ¾µå²ñSP¡Ûº´¡¹ÌÚ¼ç¹À¡õ¾å¸¶¹À¼£¤¬º£°æÃ£Ìé¤òÉ¾²Á¡¡¡È¥í¡¼¥Æ¤Î2ÈÖ¼ê3ÈÖ¼ê¤Ë¤¢¤¬¤ë¼ÂÎÏ¡É¡¡¾¾°æ²ÔÆ¬±û¤¬²¬ËÜ¡õÂ¼¾å¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¥×¥íÌîµå¤Ç¸¶Â§¡¢200¾¡¤Þ¤¿¤Ï250¥»¡¼¥Ö°Ê¾å¤ò¤¢¤²¤¿Åê¼ê¡¢2000°ÂÂÇ°Ê¾å¤òÂÇ¤Ã¤¿Ìî¼ê¤¬¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÌ¾µå²ñ¡£¤½¤ÎÁí²ñ¤¬2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÚºßÃæ¤Ëº´¡¹ÌÚ¼ç¹À¤µ¤ó¡¢¾å¸¶¹À¼£¤µ¤ó¡¢¾¾°æ²ÔÆ¬±û¤µ¤ó¤Î¥á¥¸¥ã¡¼·Ð¸³¼Ô¤ÈÌ¾µå²ñ¤Î¸ÅÅÄÆØÌé²ñÄ¹¤¬ºÂÃÌ²ñ¡£º£Ç¯¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ëº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¡¢¤½¤·¤ÆÂ¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¬µÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢º£°æÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ¿¾¯¡¢ºÇ½é¤Ï¶ìÏ«¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ü¡¼¥ë¤Î°ã¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡×¤È¤¹¤ë¤â¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÂÐºö¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÄÌÍÑ¤¹¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¾Éð¤Ç´ÆÆÄ¤È¤·¤Æº£°æÅê¼ê¤ò¸«¤Æ¤¤¿¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤Ï¤¹¤´¤¯¶¯¤¤»Ò¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤âÎ©ÇÉ¤Ë¤½¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤À¤í¤¦¤È´üÂÔ¡£¤½¤·¤Æ¾å¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤·¡¢ÊÑ²½µå¤â»È¤¨¤ë¡£¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î2ÈÖ¼ê¡¢3ÈÖ¼ê¤Ë¤¢¤¬¤ì¤ë¼ÂÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÂÃÌ²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÍ£°ìÌî¼ê¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤¿¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡Ë¥µ¡¼¥É¤È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ï¼éÈ÷¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£¸ª¤â¶¯¤¤¤·¡¢ÂÇ¤Ä¤·¡£´·¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È»×¤¦¡×¤È²¬ËÜÁª¼ê¤ÈÂ¼¾åÁª¼ê¤ÎÌî¼ê2¿Í¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÆ»¤Ï¾¯¤·º¤Æñ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö¡ÊËÍ¤Ï¡Ë¹Ô¤¯Á°¤«¤é¡Ø³°¤¬¹¤¤¡Ê³°³Ñ¤ò¹¤á¤Ë¼è¤ë¡Ë¡Ù¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£ÂÇ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¡×¤È¡¢¡ÈÆ¬¤Ç¤Ã¤«¤Á¡É¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¡ÖÆüËÜ¥×¥íÌîµåÌ¾µå²ñSP in ¥Ï¥ï¥¤2026¡×¤òºÆ¹½À®¡Ë