¡¡Âè1²ó¡Ú¤Ê¤¼¼ã¼Ô¤Î¡Ö¹â»ÔÆâ³Õ¡×»Ù»ýÎ¨¤Ï9³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤«¡©¡¡¡ÖÎÁÄâ¤Ç¾ðÊó¸ò´¹¡×¤è¤ê¡Öµ¢Âð¤·¤ÆÀ¯ºö¤òÊÙ¶¯¡×¤¬¡ÈÎáÏÂ¤Î¼ã¼Ô¡É¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¡Û¤«¤é¤ÎÂ³¤¨¡¨¡¡£À¤³¦»°ÂçÄÌ¿®¼Ò¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëAPÄÌ¿®¤Ï2025Ç¯12·î¡¢¡ÖJapan¡Çs Takaichi is winning fans not with politics but with her style and ¡Æwork, work, work¡Ç mantra¡×¤È¤Îµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£ËÝÌõ¤¹¤ë¤È¡ÖÆüËÜ¤Î¹â»Ô¼óÁê¤¬»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤ÏÀ¯¼£»ÑÀª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà½÷¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡ÈÆ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡É¤ÎÀ»¤Ê¤ë¼öÊ¸¡×¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊÁ´2²ó¤ÎÂè2²ó¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö·ã¥ä¥»¡×¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¹â»Ô¼óÁê¡¡¸½ºß¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡×
¡¡¤µ¤é¤ËÀâÌÀ¤òÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¢¤ë¡Ôher style¡Õ¤¬»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥µ¥Ê³è¡É¤Î¤³¤È¤À¡£µ»ö¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Êµ½Ò¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ô¹â»Ô¼óÁê¤Î»Ù»ý¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢Èà½÷¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ú¥ó¤òÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃéÀ¿¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥ì¥×¥ê¥«¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÇã¤¦¤Î¤ÈÆ±¤¸¸½¾Ý¤À¡Õ
¡¡APÄÌ¿®¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ËËÜÉô¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤é¤Ï¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡×¤È¡ÖÆüËÜ¤Î°ìÈÌ½÷À¡×¤Î´Ø·¸¤ËÃíÌÜ¤·¤Æµ»ö¤òºîÀ®¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡µ»ö¤Ë¤Ï¿´Íý³Ø¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë½÷À¶µ¼ø¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ô¹â»Ô»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¼óÁê¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿½÷À¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡Õ¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÔÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î½÷À¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤¬¡Ö½÷À¤é¤·¤µ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¹â»Ô»á¤Ï¶¯¤¤¸¢¸Â¤ò»ý¤ÄÀ¯¼£²È¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ã»¤¤È±·¿¤ä¡¢Áõ¾þ¤òÍÞ¤¨¤¿¼ÂÌ³Åª¤Ê»Å»öÃå¤â¡¢½¾Íè¤Î½÷ÀÁü¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡Õ
¡Ô¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¶¦´¶¤ò¹¤¯½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤¤¬¤¿¤¤¡£¹â»Ô»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÀÊÌÌò³ä¤äÉã¸¢Åª²ÁÃÍ´Ñ¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¡¢¶Ú¶âÆþ¤ê¤ÎÊÝ¼éÇÉ¤À¤«¤é¤À¡Õ
¼ã¤¤½÷À¤Ï¹â»Ô»Ù»ý
¡Ô¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤òÃË·Ï¤Ë¸ÂÄê¤¹¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢É×ÉØ¤¬ÊÌÀ«¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á19À¤µªÀ©Äê¤ÎË¡Î§¤ò²þÀµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤âÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Õ
¡¡APÄÌ¿®¤Îµ»ö¤Ç¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤Ï¡ÖÊÝ¼éÇÉ¡×¤Ç¡Ö¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¤Î»Ù»ý¤ò¹¤¯½¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£
¡¡¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¤â2025Ç¯10·î¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¡Ø½é¤Î½÷ÀÁíºÛ¡ÙÃÂÀ¸¤Ë¡È½÷À¤¬Èý¤ò¤Ò¤½¤á¤ë¡É¤Î¤Ï¥Ê¥¼¤«¡Ä¡Ø¹â»ÔÁáÉÄ»á¡Ù¤ËÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤ëÍýÍ³¤ò¡Ø½÷À³èÌö¿ä¿Ê°Ñ°÷²ñ¤Î¸µÍý»ö¡Ù¤¬²òÀâ¡×¤È¤Îµ»ö¤Ç¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß³Æ¼Ò¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¾ï¤Ë¹â¤¤¡£ÆÃ¤Ë¼ã¤¤Í¸¢¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢»º·Ð¿·Ê¹¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï2025Ç¯12·î¡¢¡Ö¹â»ÔÆâ³Õ¡¢18~29ºÐ¤Î»Ù»ýÎ¨92¡ó¡¡¼ã¼ÔÀ¤Âå¤Ç°µÅÝ¿Íµ¤¡ÄÁ´À¤Âå65%Ä¶¡¡À¯ºö¤â¹¥´¶¡×¤È¤Îµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£Ã´Åöµ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¼ã¤¤Í¸¢¼Ô¤¬¹â»Ô¤µ¤ó¤ò¶¯¤¯»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£X¤Ë¤ÏÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¡Ø¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÅêÉ¼Î¨¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÅêÉ¼Î¨¤¬²¼¤¬¤ì¤Ð¡¢¹â»Ô¼«Ì±ÅÞ¤ÏÂç¾¡¤ò¼ý¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Þ¥¹¥³¥ß³Æ¼Ò¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡Ø¹â»Ô¼óÁê¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÍ¸¢¼Ô¤ËÀÊÌ¤ÎÊÐ¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹â»Ô¼óÁê¤Î¡È¿ÍÀ¸¡É¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¼ãÇ¯ÁØ
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Ï½÷À¤â¹â»Ô¤µ¤ó¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£
¡¡¥Í¥Ã¥ÈÀ¤ÏÀ¤Ë¾Ü¤·¤¤IT¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î°æ¾å¥È¥·¥æ¥»á¤Ï¡Ö¼ã¤¤Í¸¢¼Ô¤Ï¡Ø¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥àÅª¤Ê»×ÁÛ¤«¤é¼«Í³¤À¡Ù¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤À¤«¤é¤³¤½»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¸À¤¦¡£
¡Ö¼ã¤¤Í¸¢¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹â»Ô¼óÁê¤ÎÀÊÌ¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡ÈÍýÁÛ¤ÎÆ¯¤Êý¡É¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤ËÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¼ãÇ¯ÁØ¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬ÇÛ¿®¤¹¤ë¡Ø¹â»Ô¼óÁê¤Î¿ÍÀ¸¤ò´ÊÃ±¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹Æ°²è¡Ù¤Ç¤¹¡£³Æ¶É¤ÎÆ°²è¤Ï¸®ÊÂ¤ß100Ëü¤È¤«200Ëü¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Æ»ëÄ°¤¹¤ë¤È¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÇÈßÑËü¾æ¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤¬Ë¤«¤À¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤¹¡£À¤½±µÄ°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¥É¥é¥ÞÀ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÉáÄÌ¤ÎÂç³ØÀ¸¤¬¾¾²¼À¯·Ð½Î¤Ë¿Ê¤ß¡¢¤½¤Î»þ¤ÎÀèÇÚ¤Î°ì¿Í¤¬ÌîÅÄ²ÂÉ§»á¡£ÅÏÊÆ¤·¤Æ²¼±¡µÄ°÷¤Î»öÌ³½ê¤Ë¶ÐÌ³¡£µ¢¹ñ¤¹¤ë¤ÈºÇ½é¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¤³¦¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¨¡¨¡¡£
¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤âÈà½÷¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Ì¼¤¬Áªµó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò±þ±ç¤·¤¿¤ê¡¢»ñ¶â¤ò±ç½õ¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤ÎÎÉ¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤ì¤Ï¡Øå«¡Ù¤ò½Å»ë¤¹¤ëZÀ¤Âå¡Ê1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é2010Ç¯ÂåÁ°È¾À¸¤Þ¤ì¡Ë¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦°æ¾å»á¡Ë
¼«¸Ê¼çÄ¥¤òÍÞ¤¨¤¿¹â»Ô¼óÁê
¡¡1992Ç¯¡¢²ÈÂ²¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤â¼õ¤±¤Ê¤¬¤é»²±¡Áª¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤âºÇ½é¤ÏÍîÁª¡£
¡ÖÍâÇ¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤â¡¢Ìµ½êÂ°µÄ°÷¤«¤é¿·¿ÊÅÞ¤ò·Ð¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤È¶ìÏ«¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ø½÷À¤À¤«¤é¡Ù¡¢¡Ø½÷À¤È¤·¤Æ¡Ù¤È¤¤¤¦Ê¸Ì®¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Èó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»äÀ¸³è¤Ç¤â¤´¼ç¿Í¤È·ëº§¡¢Î¥º§¡¢ºÆº§¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ç¡¢º£¤ÏÉ×¤Î²ð¸î¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¶¦´¶¤ä´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¸«¤»¾ì¤¬Â¿¤¯¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥Þ¥ó¥¬¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¡É¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤Í¸¢¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤à¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÅöÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÆ±¡¦°æ¾å»á¡Ë
¡¡°æ¾å»á¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°ÂÇÜ¿¸»°»á¤È¹â»Ô»á¤Î´Ø·¸¤À¡£ÆÃ¤Ë¹â»Ô»á¤¬ÁíÌ³Âç¿Ã¤È¤·¤ÆÌÛ¡¹¤ÈÆ¯¤¯»Ñ¤Ë¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¼ãÇ¯ÁØ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤ò¹¼±ñ¤Ç°ú¤¯¤È¡¢¡Ô½÷À¤Î¼Ò²ñÅª¡¦À¯¼£Åª¡¦Ë¡Î§Åª¡¦ÀÅª¤Ê¼«¸Ê·èÄê¸¢¤ò¼çÄ¥¡Õ¤·¤¿±¿Æ°¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤Ï¡Ø½÷À¤Ç¤¢¤ë»ä¡Ù¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°ø½¬¤äÍÞ°µ¤òÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î½ÅÍ×À¤ä»×ÁÛ»ËÅª¤Ê²ÁÃÍ¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é¶¯Ä´¤·¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÏ¡çÖ¤µ¤ó¤Ï¡Ø»ä¡Ù¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¶¯¤¤¼«¸Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ÇÍ¸¢¼Ô¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏÆÃ¤Ë°ÂÇÜÀ¯¸¢¤ÎºÝ¡¢¡ÈÍÇ½¤ÊÉô²¼¡É¡¢¡ÈÃé¿Ã¡É¤È¤·¤Æ¼«¸Ê¼çÄ¥¤òÍÞ¤¨¡¢°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¿È¤òÊ´¤Ë¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¼óÁê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Æ²¡¹¤È¶¯¤¤¼çÄ¥¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¤³¤Î¡ÈÎ¾ÌÌÀ¡É¤Ë¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¼ã¤¤Í¸¢¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ãé¿Ã¤ÈÌ¾·¯¤ÎÎ¾Î©
¡¡°æ¾å»á¤Ï¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¡È¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥½¨¤Ê°ì°÷¡É¤È¡ÈÍýÁÛ¤Î¥È¥Ã¥×¡É¤È¤¤¤¦¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÁêÈ¿¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¸µ¤Ë¡¢¼ã¤¤Í¸¢¼Ô¤Ï¡È¿·¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¬½Ð¸½¤·¤¿¡É¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡È¶¯¤¤¥ê¡¼¥À¡¼Áü¡É¤¬¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÂÇÜÆâ³Õ¤Ç¤Ï¡È·òµ¤¤Ç°ìÅÓ¤ÊÃé¿Ã¡É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦É¾²Á¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦°æ¾å»á¡Ë
¡¡Âè1²ó¡Ú¤Ê¤¼¼ã¼Ô¤Î¡Ö¹â»ÔÆâ³Õ¡×»Ù»ýÎ¨¤Ï9³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤«¡©¡¡¡ÖÎÁÄâ¤Ç¾ðÊó¸ò´¹¡×¤è¤ê¡Öµ¢Âð¤·¤ÆÀ¯ºö¤òÊÙ¶¯¡×¤¬¡ÈÎáÏÂ¤Î¼ã¼Ô¡É¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¡Û¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¼ã¤¤Í¸¢¼Ô¤¬¹â»Ô»á¤ò°µÅÝÅª¤Ë»Ù»ý¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤òÆÉ¤ßÀâ¤¯¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡È¥¬¥Á¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÈÎÁÄâÀ¯¼£¡É¤È¤ÏÌµ±ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¿Íµ¤¤Î°ì°ø¤È¤¤¤¦°æ¾å»á¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¾ÜºÙ¤ËÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¨¡¨¡¡£
