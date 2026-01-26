¡Ö1Æü20¡Á30¿ÍÌÌÀÜ¡×»²À¯ÅÞ¡¦¿ÀÃ«ÂåÉ½¤Î¡Ö¼«Ì±¥ê¥Ù¥é¥ë¸õÊä¤Ø»ÉµÒ¡×Àë¸À¤Î¿¿°Õ¡¡¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ï¸õÊä¼ÔÁª¤Ó¤ÇÆñ¹Ò¤«
¡¡ºòÇ¯7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç¶¦¤ËÌö¿Ê¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È»²À¯ÅÞ¡£¤·¤«¤·º£²ó¡¢¤½¤ÎÌÀ°Å¤ÏÊ¬¤«¤ì¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ë¡£ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÎ¾ÅÞ¼ó¤ÎÀïÎ¬¤Î°ã¤¤¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï½°±¡Áª¤Ç100¿Í¤Î¸õÊäÍÊÎ©¡¢51µÄÀÊ³ÍÆÀ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¡£Æ±ÅÞ¤Î½°±¡µÄ°÷¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡Ö³¹Æ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ¸¢¼Ô¤¬¡È¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê»þ´ü¤Ë²ò»¶¤¹¤ë¤ó¤À¡©¡É¤È¡¢Ê°¤ê¤Ë¶á¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤È¤âÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤È¤âµ÷Î¥¤òÃÖ¤¡¢ÆÈ¼«Ï©Àþ¤òÊâ¤à¤ï¤¬ÅÞ¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉÔ¿®¤ò¿¼¤á¤ë¹ñÌ±¤Î¼õ¤±»®¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡Ê56¡Ë¤â¡ÖÀï¸åºÇÃ»¤ÎÁªµó¡×¤òÁ°¤Ë¡¢¾Ç¤ê¤Î¿§¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤Î²ò»¶°Õ¸þ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿Åö½é¡¢¶ÌÌÚ»á¤ÏËÜÅö¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¯ºö¤äÍ½»»°Æ¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤Ê¤É¤«¤é¡¢°Ý¿·¤ÈÆ±ÍÍ¡È¼Â¼ÁÍ¿ÅÞ¡É¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë²¿¤ÎÁêÃÌ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤¿¡£¤¿¤À¤·ºÇ½é¤«¤é¼«Ì±¤ÈêÖ¤òÊ¬¤«¤Äµ¤¤Ê¤É¤Ê¤¯¡¢º£¤Ï´°Á´¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1·î18Æü¤ÎÅÚº´À¶¿å»ÔµÄÊäÁª¡Ê¹âÃÎ¡Ë¤ÇÆ±ÅÞ¸øÇ§¸õÊä¤¬¥È¥Ã¥×ÅöÁª¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼ê±þ¤¨¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¸Ä¿Í¤Ç8²¯±ß¤ò¼Ú¶â
¡¡½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸Ä¿Í¤Ç8²¯±ß¤Î¼Ú¶â¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÁªµóÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ïº®Íð¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤¹¤Î¤ÏÆ±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤À¡£
¡Öº£²ó¤ÏÄ¶Ã»´ü·èÀï¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÁªµó·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¥º¥Ö¤ÎÁÇ¿Í¤òÍÊÎ©¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿À©Ìó¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¸õÊä¼ÔÁª¤Ó¤ËËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÞËÜÉô¤«¤é¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»Ø¼¨¤â¤Ê¤¯Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆü¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ»²À¯ÅÞ¤ÎÁªÂÐ´Ø·¸¼Ô¤È¾ðÊó¸ò´¹¤·¤¿ºÝ¡¢¡Èº£¤Ï1Æü20¡Á30¿Í¤òÌÌÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡È70¿ÍÍÊÎ©¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Û¤¦¤À¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¼å²»¤âÏ³¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£°ìÉô¤ÎÃÏÊýÁÈ¿¥¤«¤é¤Ï¡È¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏËäË×¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡É¤È¡¢¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤Î¸«ÄÌ¤·¤Î´Å¤µ¤òÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»²À¯ÅÞ¤ÎÅÞÀª³ÈÂç¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤â¥á¥ê¥Ã¥È
¡¡¤½¤Î»²À¯ÅÞ¤Ï160¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÍÊÎ©¤È¡¢¸½ºß¤Î3µÄÀÊ¤«¤é10ÇÜ°Ê¾å¤ÎµÄÀÊ³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¡Ê48¡Ë¤Ï1·î13ÆüÇÛ¿®¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥ÖÈÖÁÈ¤Ç¡Ö³°¹ñ¿Í¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢Â¿Ê¸²½¶¦À¸¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤â¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¸õÊä¼Ô¤ò¥Ü¡¼¥ó¤È¡ÊÎ©¤Æ¤ë¡Ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞÆâ¤Î¥ê¥Ù¥é¥ë¸õÊä¤Ë»ÉµÒ¤òÁ÷¤ê¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ò±ç¸î¼Í·â¤¹¤ëÀïÎ¬¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¿ÀÃ«ÂåÉ½¤ÎÁÀ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»²À¯ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¿ÀÃ«¤µ¤óÎ®¤Î¤·¤¿¤¿¤«¤Ê·×»»¤Î¾å¤Ç¤Ê¤µ¤ì¤¿È¯¸À¤Ç¤¹¡£°ìÈÖ¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡¢¼Â¤ÏÅÞ°÷¤Î»Îµ¤¸þ¾å¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÀÃ«¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡È¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÏÅ°ÄìÅª¤ËÀï¤¦¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤ÆÅÞ°÷¤ò¸ÝÉñ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ë¹â»Ô¼«Ì±¤È»²À¯ÅÞ¤Î¶³¦¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¡¢¸ÍÏÇ¤¦ÅÞ°÷¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ë¹¥´¶¤òÊú¤¯ÅÞ°÷¤âÂ¿¤¯¡¢Áªµó¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ËÊÔ¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¹â»Ô±ç¸î¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÈÂÇÅÝ¡¦¼«Ì±¡É¤Î´ú¤â¹ß¤í¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦º£²ó¤ÎÀïÎ¬¤À¡£
¡Ö¤¿¤À¿ÀÃ«¤µ¤ó¤ÎÁªµóÀïÎ¬¤Îº¬´´¤Ï¡ÈÈæÎãÉ¼¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡É¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áªµó¶è¤Ç¥ê¥Ù¥é¥ë¤È¤ÎÂÐ·è¹½¿Þ¤òÂ¿¤¯±é½Ð¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢ÈæÎãÉ¼¤Î¾åÀÑ¤ß¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¤ÎÆÉ¤ß¤¬¤¢¤ë¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿ÌÂÏÇ¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ì¤Ð»²À¯ÅÞ¤ÎÅÞÀª³ÈÂç¤Ï¡¢Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
