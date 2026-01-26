「お弁当の強い味方といえば？」＜回答数38,133票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第421回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「お弁当の強い味方といえば？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「お弁当の強い味方といえば？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
前日準備で朝ラクハンバーグ弁当
【材料】（1人分）
<ハンバーグタネ＊作りやすい量>
合いびき肉 250g
玉ネギ(みじん切り) 1/2個分
パン粉 大さじ 3
牛乳 大さじ 3
塩コショウ 少々
ナツメグ(あれば) 小さじ 1/4
<ブロッコリーとコーンのレンジバター>
ブロッコリー 2~3房
水煮コーン(冷凍) 大さじ 1~2
バター 5g
塩コショウ 少々
<ツナマヨ焼き>
ツナ(缶) 40g
ウズラの卵(水煮) 2個
マヨネーズ 小さじ 2
しょうゆ 少々
パン粉 少々
ドライパセリ 少々
<トマト漬け>
プチトマト 3~4個
イタリアンドレッシング 小さじ 2~3
【下準備】
1、前日にここまで準備しておこう！
2、＜ハンバーグタネ＞の玉ネギは耐熱ボウルに入れ、分量外のサラダ油少々をからめる。ラップをして電子レンジで1分加熱する。粗熱が取れたら、その他のハンバーグタネの材料を加えてよく混ぜる。60〜65gずつに分けてラップで包み、冷蔵庫に入れておく。ここでは2個分(約120g)を使います。(ヒント)冷凍保存が可能です。2〜3週間で食べ切りましょう。
3、ブロッコリーは水煮コーンと共に耐熱容器に入れ、冷蔵庫に入れておく。
4、ウズラの卵はザク切りにし、油をきったツナと混ぜ合わせ、容器に入れて冷蔵庫に入れておく。
5、プチトマトのヘタを取り、半分に切って容器に入れ野菜室に入れておく。
【作り方】
1、当日の朝はここからスタート！＜ハンバーグタネ＞を小判型に整え、分量外のサラダ油をひいたフライパンで、中に火が通るまで焼く。
2、ハンバーグを焼いている間に、＜ブロッコリーとコーンのレンジバター＞にバターをのせてラップをかけ、電子レンジで1分加熱し、塩コショウをする。
3、＜ツナマヨ焼き＞にマヨネーズとしょうゆを加えて混ぜ、アルミカップに入れる。パン粉をかけ、トースターで焼き色がつくまで焼き、ドライパセリを振る。
4、＜トマト漬け＞にイタリアンドレッシングを加え、和える。
5、それぞれの粗熱が取れたら、弁当箱に詰める。ハンバーグには分量外のケチャップを添える。お好みで分量外のパンを添えて下さい！
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「お弁当の強い味方といえば？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「お弁当の強い味方といえば？」
・「お弁当の強い味方といえば？」の結果は…
・1位 … 冷凍食品 66%
・2位 前日の残り 14%
・3位 作り置き 9%
・4位 コンビニ 9%
※小数点以下四捨五入
38,133票
・2位 前日の残り 14%
・3位 作り置き 9%
・4位 コンビニ 9%
※小数点以下四捨五入
38,133票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
前日準備で朝ラクハンバーグ弁当
【材料】（1人分）
<ハンバーグタネ＊作りやすい量>
合いびき肉 250g
玉ネギ(みじん切り) 1/2個分
パン粉 大さじ 3
牛乳 大さじ 3
塩コショウ 少々
ナツメグ(あれば) 小さじ 1/4
<ブロッコリーとコーンのレンジバター>
ブロッコリー 2~3房
水煮コーン(冷凍) 大さじ 1~2
バター 5g
塩コショウ 少々
<ツナマヨ焼き>
ツナ(缶) 40g
ウズラの卵(水煮) 2個
マヨネーズ 小さじ 2
しょうゆ 少々
パン粉 少々
ドライパセリ 少々
<トマト漬け>
プチトマト 3~4個
イタリアンドレッシング 小さじ 2~3
【下準備】
1、前日にここまで準備しておこう！
2、＜ハンバーグタネ＞の玉ネギは耐熱ボウルに入れ、分量外のサラダ油少々をからめる。ラップをして電子レンジで1分加熱する。粗熱が取れたら、その他のハンバーグタネの材料を加えてよく混ぜる。60〜65gずつに分けてラップで包み、冷蔵庫に入れておく。ここでは2個分(約120g)を使います。(ヒント)冷凍保存が可能です。2〜3週間で食べ切りましょう。
3、ブロッコリーは水煮コーンと共に耐熱容器に入れ、冷蔵庫に入れておく。
4、ウズラの卵はザク切りにし、油をきったツナと混ぜ合わせ、容器に入れて冷蔵庫に入れておく。
5、プチトマトのヘタを取り、半分に切って容器に入れ野菜室に入れておく。
【作り方】
1、当日の朝はここからスタート！＜ハンバーグタネ＞を小判型に整え、分量外のサラダ油をひいたフライパンで、中に火が通るまで焼く。
2、ハンバーグを焼いている間に、＜ブロッコリーとコーンのレンジバター＞にバターをのせてラップをかけ、電子レンジで1分加熱し、塩コショウをする。
3、＜ツナマヨ焼き＞にマヨネーズとしょうゆを加えて混ぜ、アルミカップに入れる。パン粉をかけ、トースターで焼き色がつくまで焼き、ドライパセリを振る。
4、＜トマト漬け＞にイタリアンドレッシングを加え、和える。
5、それぞれの粗熱が取れたら、弁当箱に詰める。ハンバーグには分量外のケチャップを添える。お好みで分量外のパンを添えて下さい！
(E・レシピ編集部)