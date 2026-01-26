「プロキオンＳ・Ｇ２」（２５日、京都）

ついに待ちわびた栄光を手に入れた。１番人気のロードクロンヌが好位からの横綱相撲で勝利。ＯＰ昇格後、重賞で３、２、２、３、２着ともどかしい競馬を続けていたが、“善戦マン”に終止符を打つ快勝劇に「いや〜、良かったです」と、２走前から手綱を握る横山和は思わず息をもらした。

道中はよどみなく流れ、４角で逃げた馬が一杯に。直線半ばからは２着馬との真っ向勝負となったが、鞍上は「返し馬からすごくいい状態なのが伝わったし、自信を持ってリズム良く走り、これで結果が出なければ仕方ないと思っていた」と相棒を信じてムチを振った。ラスト１０メートルで決着。首差でライバルを退けると左手で天を指さし、喜びを爆発させた。

前走は輸送に時間がかかり、本来のパフォーマンスではなかっただけに「ホッとしました」と四位師も胸をなで下ろす。「１００点の競馬。体重や体の張り、気配、返し馬が前走とは違いましたから」と抜群の状態でレースへ送り込んだ。

賞金を加算し、フェブラリーＳ（２月２２日・東京）の優先出走権も獲得。指揮官が「週明けにまた状態を確認してからだけど、年齢的にも東京のマイルは挑戦したい。今年は飛躍の年にしたいね」と高みを見据えれば、横山和も「レベルアップして、自分もこの馬に見合うジョッキーになりたい」と気合十分。この勝利を皮切りに、真のサクセスストーリーが始まる。