¡Ú0.01¡ó¥ë¡¼¥ë¡Û¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¶â¤Î°ÕÌ£¤Îº¬ËÜ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëËÜ¡¦¥Ù¥¹¥È1
¤¤¤Þ¡¢¡Ö¡Ø¶â»ý¤ÁÉã¤µ¤ó ÉÏË³Éã¤µ¤ó¡Ù°ÊÍè¤Î¾×·â¤Î¤ª¶â¤ÎÀï½Ñ½ñ¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¸¥å¡¼¥êÃø¡ØJUST KEEP BUYING¡Ù¤À¡£¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤ËÁ´À¤³¦ÂÔË¾¤Î¤ª¶â¤ÎÀïÎ¬½ñ¡ØTHE WEALTH LADDER ÉÙ¤Î³¬ÃÊ¡Ù¤¬ÆüËÜ¾åÎ¦¡£º£²ó¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥®¥ã¥í¥¦¥§¥¤¤âÀä»¿¤¹¤ëºÇ¿·´©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ì¶¶Âç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¤ÎÆïÌÚ·ú»á¤Ë´ó¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦»ûÅÄÍÇÆó¡Ë
¡ÖÉÙ¤Î³¬ÃÊ¡×¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Î2Âç¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ÖÉÙ¤Î³¬ÃÊ¡×¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï2¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡Âè1¤Ë¡¢¼ýÆþ¡ÊÇ¯¼ý¡Ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥í¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ã»ñ»º¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥Ã¥¯¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¡¡¥Õ¥í¡¼¤Ïµ¤¤Þ¤°¤ì¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¡¡µîÇ¯¤Þ¤Ç½½Ê¬¤ÊÇ¯¼ý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢º£Ç¯¤â¤½¤¦¤À¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¼ýÆþ¤ÎÉÔ°ÂÄêÀ¤Ï¹â³Û½êÆÀ¼Ô¤Û¤É¸²Ãø¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë²¿É´Ëü¥É¥ë¤â¤ÎÇ¯Êð¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢¿ôÇ¯¸å¤ËÇË»º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤ÏËçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡Èà¤é¤ÎÌäÂê¤Ï»ñ»º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ýÆþ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¾ÃÈñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡Âè2¤Ë¡¢²¼°Ì¤Î¥ì¥Ù¥ë¤È¤Ò¤È¤Ä¾å°Ì¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ï10ÇÜ¤Î³«¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡¡¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¡ÖÉÙ¤Î³¬ÃÊ¡×¤ÎÃÊº¹¤Ï¡¢¾å°Ì¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ì¥Ù¥ë1¡Ê»ñ»º1Ëü¥É¥ë°Ê²¼¡Ë¤¬¥ì¥Ù¥ë2¡Ê»ñ»º1Ëü¥É¥ë°Ê¾å¡Á10Ëü¥É¥ëÌ¤Ëþ¡Ë¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»ñ»º100Ëü¥É¥ë¤Î¥ì¥Ù¥ë4¡Ê»ñ»º100Ëü¥É¥ë°Ê¾å¡Á1000Ëü¥É¥ëÌ¤Ëþ¡Ë¤Ë¤¢¤ë¿Í¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì¤Î¥ì¥Ù¥ë5¡Ê»ñ»º1000Ëü¥É¥ë°Ê¾å¡Á1²¯¥É¥ëÌ¤Ëþ¡Ë¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Î¤ÏÁêÅö¤ËÆñ¤·¤¤¡£
¡¡10ÇÜ¤Î1000Ëü¥É¥ë¤Î»ñ»º¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
¡Ö0.01¡ó¥ë¡¼¥ë¡×¤È¤Ï¡©
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»ñ»º¥ì¥Ù¥ë¤Î6ÃÊ³¬¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÍÍÑÀ¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤Î¡Ö0.01¡ó¥ë¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤ÈÄ¾´¶Åª¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¼è¤ë¤ËÂ¤é¤Ê¤¤¶â³Û¡×¤È¤Ï¤¤¤¯¤é¤«¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡Ö»ñ»º¤Î0.01¡ó¡×¤À¤ÈÃø¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡¡»ñ»º¤¬1Ëü¥É¥ë¤¢¤ì¤Ð¡¢Æü¡¹¤Î1¥É¥ë¡Ê0.01¡ó¡Ë¤Î»Ù½Ð¤Ï¤½¤Î¿Í¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¾®¤µ¤¤¡£
¡¡»ñ»º¤¬10Ëü¥É¥ë¤Î¿Í¤Ï¡¢¤¢¤ë»Ù½Ð¤Ë10¥É¥ëÂ¿¤¯Ê§¤Ã¤Æ¤â¡¢²¿¤éÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡Ö0.01¡ó¥ë¡¼¥ë¡×¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÏÀµò¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡»ñ»º¤òÅê»ñ¤Ç±¿ÍÑ¤·¡¢¤½¤ì¤¬ËèÆü0.01¡ó¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ò1Ç¯¤ÎÍø²ó¤ê¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È3.7¡ó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î±Æ¶Á¤Èº¹¤·°ú¤¤¤Æ¤â¡¢3.7¡ó¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤ºÂÅÅö¤Ê´üÂÔ¿å½à¤À¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ËèÆü¡¢»ñ»º¤Î0.01¡ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¡¢»ñ»º¤Ï¸º¾¯¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÉÙ¤Î³¬ÃÊ¡×¤È¾ÃÈñ¤Î¤æ¤È¤ê¤Î´Ø·¸
¡¡¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¡ÖÉÙ¤Î³¬ÃÊ¡×¤È¾ÃÈñ¤Î¤æ¤È¤ê¤Î´Ø·¸¤ò¸«¤ë¤È¤³¤¦¤Ê¤ë¡£
¥ì¥Ù¥ë1¡Ê»ñ»º1Ëü¥É¥ëÌ¤Ëþ¡Ë¡½¡½Í¾Íµ¤Ê¤·
¥ì¥Ù¥ë2¡Ê»ñ»º1Ëü¥É¥ë°Ê¾å¡Á10Ëü¥É¥ëÌ¤Ëþ¡Ë¡½¡½¿©ÎÁÉÊ¤Î¼«Í³¡§ÃÍÃÊ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¿©ÎÁÉÊ¤òÁª¤Ù¤ë
¥ì¥Ù¥ë3¡Ê»ñ»º10Ëü¥É¥ë°Ê¾å¡Á100Ëü¥É¥ëÌ¤Ëþ¡Ë¡½¡½¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¼«Í³¡§ÃÍÃÊ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¹¥¤¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁª¤Ù¤ë
¥ì¥Ù¥ë4¡Ê»ñ»º100Ëü¥É¥ë°Ê¾å¡Á1000Ëü¥É¥ëÌ¤Ëþ¡Ë¡½¡½Î¹¹Ô¤Î¼«Í³¡§¹¥¤¤Ê»þ¤Ë¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤ËÎ¹¹Ô¤Ç¤¤ë
¥ì¥Ù¥ë5¡Ê»ñ»º1000Ëü¥É¥ë°Ê¾å¡Á1²¯¥É¥ëÌ¤Ëþ¡Ë¡½¡½½»µï¤Î¼«Í³¡§»ñ»ºÁ´ÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤º¤Ë¡¢¹¥¤¤Ê²È¤òÇã¤¨¤ë
¥ì¥Ù¥ë6¡Ê»ñ»º1²¯¥É¥ë°Ê¾å¡Ë¡½¡½±Æ¶ÁÎÏ¤Î¼«Í³¡§¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤ÆÂ¾¿Í¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡Ê´ë¶ÈÇã¼ý¤äÂçµ¬ÌÏ¤Ê»üÁ±³èÆ°Åù¡Ë
¡¡¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¡Ö¼«Í³¡×¤ÏËÍ¤ÎÄ¾´Ñ¤Ë¼Â¤Ë¤¦¤Þ¤¯¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë¥ì¥Ù¥ë6¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤éÆñ¤·¤¤¤¬¡¢¥ì¥Ù¥ë5¤ÎÉÙÍµ¤Ê¿Í¡¹¤Î¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢³Î¤«¤Ë¡Ö½»µï¤Î¼«Í³¡×¤òµý¼õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤³¤È¤¬¥ì¥Ù¥ë4¤Î¡ÖÎ¹¹Ô¤Î¼«Í³¡×¤È¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤ª¶â¤Î°ÕÌ£¤Îº¬ËÜ¤ò²¡¤µ¤¨¤¿½¨°ï¤ÊËÜ
¡¡¤³¤ÎµÄÏÀ¤¬½¨°ï¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¶â¤Î²ÁÃÍ¤Ï·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡Ö¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¹ëÅ¡¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤½¤Î¿Í¤Î¹¥¤ß¤Ë¤è¤ë¡£
¡¡½ÐÉÔÀº¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Î¹¹Ô¤Ë¤Ï¾ÃÈñ¤·¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤ª¶â¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ë¤Ï²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¤ª¶â¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤ËËÜÅö¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤Ë»ñ»º¤Î²ÁÃÍ¤ÎÀµÂÎ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï°ìÎã¤À¤¬¡¢ËÜ½ñ¤¬Å¸³«¤¹¤ëµÄÏÀ¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤ª¶â¤Î°ÕÌ£¤Îº¬ËÜ¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤¬Ãø¼Ô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÀâÆÀÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡ØTHE WEALTH LADDER ÉÙ¤Î³¬ÃÊ¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë´°Á´½ñ¤²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡£¡Ë