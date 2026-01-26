¡Ö¶î¤±°ú¤¤ÇÎÉ¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤¿¡×ÆüËÜÂåÉ½¡¦Ã«¸ý¾´¸ç¤¬º£µ¨½é¥´¡¼¥ë¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï4Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¤È¾¡¤ÁÅÀ1º¹¤Î2°Ì
¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥ê¡¼¥°¤Î¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV¡ÊSTVV¡Ë¤ÏÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡¢Âè22Àá¥é¡¦¥ë¥ô¥£¥¨¡¼¥ëÀï¤Ë2-1¤Ç¾¡Íø¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃ«¸ý¾´¸çÁª¼ê¤¬º£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤ÏSTVV¤¬1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿63Ê¬¡£±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤ÎFK¤ËÂÐ¤·¤ÆÃ«¸ýÁª¼ê¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë88Ê¬¡¢¸åÆ£·¼²ðÁª¼ê¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¦¥Þ¥ë¡¦¥Ç¥£¥¦¥ÕÁª¼ê¤¬GK¤È¤Î1ÂÐ1¤òÄÀ¤á¡¢2-1¤ÈµÕÅ¾¡£¥Á¡¼¥à4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ã«¸ýÁª¼ê¤Ï¼«¤é¤ÎÆÀÅÀ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò´Þ¤á¤Æ´¶³Ð¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼è¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Ï¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎÉ¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤Æ¡¢¶î¤±°ú¤¤ÇÎÉ¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¥³¡¼¥¹¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó»Ä¤ê8»î¹ç¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¼ó°Ì¤È¾¡¤ÁÅÀº¹1¤Î2°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤ëSTVV¡£µÕÅ¾Í¥¾¡¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖÎÉ¤¤Î®¤ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ»Ö¹â¤¯Àï¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤Ê¤¬¤é°ìÀï°ìÀïÀï¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£