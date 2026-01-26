¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾¾ËÜÍµ¼ù¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¡ÖµÛ¼ý¤·¤¿¤¤¡×WBC½é¾·½¸¡È»×¤¤¡É¸ì¤Ã¤¿
¡¡3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤Ï25Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£º£·î23Æü¤Þ¤Ç¤ÎÆÊÌÚ¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê¤âÁá¤¤¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤ÏÉáÃÊ¤È°ã¤¦¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤«¤é¡ÖµÛ¼ý¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¹Í¤¨¡£´ä¼ê¡¦À¹²¬ÂçÉÕ»þÂå¤Ï¡ÖÂçÃ«2À¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¸ø¼°Àï¤ÇËÜÎÝÂÇ¤âÍá¤Ó¤¿¡ÈËÜ²È¡É¤«¤é¤Î¡È³Ø¤Ó¡É¤Ë¤â´üÂÔ¤À¡£
¡¡º£·î16Æü¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤ÎºÝ¡¢ÆÊÌÚ¸©¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¾¾ËÜÍµ¤¬¡¢À¸À¼¤Ç½é¾·½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿WBC¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÀÅ¤«¤Ê¸ýÄ´¤À¤¬¡¢¿´¤ÎÃæ¤ÏÇ®¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö½©¡Ê´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¡Ë¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤Þ¤¿¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È¡¢°ã¤¦¥Á¡¼¥à¤Î¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤ä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Þ¤¿À®Ä¹¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£µÛ¼ý¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¤Ä¤¤¤Ë¡È¤¢¤Î¿Í¡É¤ÈÆ±¤¸¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë2³ØÇ¯¾å¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤È¤Ï1Ç¯¤Î½Õµ¨ÅìËÌÂç²ñ½à¡¹·è¾¡¡ÊÀ¹²¬ÂçÉÕ¡½²Ö´¬Åì¡Ë¤ÇÂÐÀï¡£ÆóÅáÎ®¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ø°ìÈ¯¤òÍá¤Ó¤¿¡£¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤±¤É¡¢Âç¤¤Êºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤½¤Î¸å¡¢ºÇÂ®150¥¥í¡õ¹â¹»ÄÌ»»54ËÜÎÝÂÇ¤È¡ÈÂçÃ«2À¤¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤ÉÀ®Ä¹¤¹¤ëÎÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÈÖ¤ÇÂçÃ«¤¬ÆóÅáÎ®¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¡£¤¿¤À¡¢Åê¼ê¡¦ÂçÃ«¤È¤Î¸òÎ®¤ÏÆ±¤¸¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë±¦ÏÓ¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¹à¤â¤¢¤ê¡¢²½³ØÊÑ²½¤Ïµ¯¤¤½¤¦¤À¡£¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤«¤éFA¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ûÌî¤â¤Þ¤¿¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î»È¤¤¼ê¡£ºòµ¨51»î¹ç5¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦07¤ÇºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤â¼ê¤Ë¤·¤¿ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÏÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¡ÖÀ®Ä¹¡×¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£·î10Æü¤«¤é23Æü¤Þ¤Ç¤ÏÆÊÌÚ¸©Æâ¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¤¡¢ÄÌ¾ï¤è¤êÁá¤¯¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤ò°ìÅÙ¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä´À°¤Ï°ìÇ¤¤µ¤ì¤¿SÁÈ¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤È¤â¤ËµÜºê¤ØÆþ¤Ã¤ÆÆÈ¼«¤ËÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙÅê¤²¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¡¢ÃÊ³¬¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¹¤Ù¤Æ¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤à¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Åê¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£ºò½©¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¤Ç¤Ï¾¡¤Á±Û¤·¤¿±äÄ¹11²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢Æ¹¾å¤²Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÈÆ±¤¸ÇØÈÖ¹æ66¤Ï¡¢À¤³¦¤òÁê¼ê¤È¤·¤¿ÉñÂæ¤Ç¤âÅöÁ³¡¢¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°Æþ¤ê¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡¡¡ÊÊ¡±º¡¡·òÂÀÏº¡Ë