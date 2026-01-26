·ëº§50Ç¯¤Î·ÝÇ½¿ÍÉ×ÉØ¡¢70Âå¤Ë¤Ê¤êÉ×¤ËÊÑ²½¡¡ºÊ¤ËÆâ½ï¤Ç¥Ð¥¤¥¯¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¾ì¤·¹üÀÞ
´ä¾ëÞæ°ì¡¦·ë¾ë¥¢¥ó¥ÊÉ×ºÊ¤¬¡¢28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù(Ëè½µ·î¡Á¶âÍË13:00¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
´ä¾ë¡¦·ë¾ëÉ×ºÊ¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç·ëº§50Ç¯¡£¶¦¤Ë70Âå¤È¤Ê¤ê¡¢É×ÉØ¤ÎÀ¸³è¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇËèÆüÍ¼Êý¤Ë¤Ï¶äºÂ¤Ë°û¤ß¤Ë½Ð¤«¤±¡¢ÌÀ¤±Êý¤Ëµ¢Âð¤·¤Æ¤¤¤¿´ä¾ë¤À¤¬¡¢µîÇ¯¤«¤é¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¼«Âð¤ÇºÊ¤ä°¦¸¤¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬¤¤¤Þ°ìÈÖ¹¬¤»¡×¤È¸ì¤ë¡£
·ëº§50Ç¯¤Î2¿Í¤À¤¬¡¢À³Ê¤â²ÁÃÍ´Ñ¤âÀµÈ¿ÂÐ¤Ç¡¢ºÊ¡¦·ë¾ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤âÎ¥º§¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ºÇ¶á¤â¡¢´ä¾ë¤Ï¡¢ºÊ¤ËÆâ½ï¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¾ì¡£¹üÀÞ¤¹¤ë²ø²æ¤òÉé¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
´ä¾ëÞæ°ì¡¦·ë¾ë¥¢¥ó¥ÊÉ×ºÊ¡¡¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡
