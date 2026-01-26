FP¤ÈÂð·ú¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä50Âå·Ý¿Í¡¢¿åÆ»ÂåÀáÌó¤Î¤¿¤á¤Ë¸ø±à¤Î¥È¥¤¥ì¤òÍøÍÑ¡¡¼ýÏ¿¸å¤Ï1»þ´ÖÈ¾¤«¤±¤ÆÅÌÊâ¤Çµ¢Âð
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë²ÃÆ£¤¬¡¢28Æü¤ËABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ø¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¦¡¦¡¦¡Ù(Ëè½µ¿åÍË23:10¡Á24:17)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ø¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¦¡¦¡¦¡Ù¡¡(C)ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥²¥¹¥È¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡ÖÍ¾ÃÌ¡×¤ò³Ú¤·¤àÆ±ÈÖÁÈ¡£28Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤ÎÈ¬ÌÚ¡¢¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë²ÃÆ£¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÅìÀ¾ÀáÌó³¦¤Î£²ÂçµðÆ¬¤¬ÆÈ¼«¤ÎÀáÌóÍ¾ÃÌ¤ò¸ì¤ë¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÈÂð·ú(ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î)¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢½ñÀÒ¡Ø¼ê¼è¤ê20Ëü±ßÂæ¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ë3000Ëü±ßÃù¶â½ÑÂçÁ´¡Ù¤â½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë²ÃÆ£¤Î¡¢¤È¤¢¤ë1Æü¤ËÌ©Ãå¡£
¤ªÃë¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¡¢¤³¤ì¤«¤é1»þ´ÖÈ¾Êâ¤¤¤Æ²È¤Ëµ¢¤ë¤È¤¤¤¦²ÃÆ£¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Îµ÷Î¥¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤ò»È¤¦¤ÈÌó3,000±ß¤«¤«¤ë¤¬¡¢Êâ¤±¤ÐÌµÎÁ¡¢·ò¹¯¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¹Í¤¨»ö¤âÀ°Íý¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç°ìÀÐ»°Ä»¡¢Êâ¤¤¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç»þµë2000±ß¤°¤é¤¤¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
Êâ¤¯¤³¤È1»þ´Ö¡¢²ÃÆ£¤¬¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¿åÆ»¿å¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡£¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤ÏÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç·î3,000±ß¤ÎÀáÌó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿²ÃÆ£¤Ï¡¢ÁÚºÚ¤Ï´ðËÜÅª¤ËÇã¤ï¤º¡¢Çã¤¦¤Î¤Ï²ÈÂ²¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤±¤À¤½¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«ÂðÉÕ¶á¤Ë¶á¤Å¤¯¤È¡¢¿åÆ»Âå¤òÀáÌó¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸ø±à¤Î¥È¥¤¥ì¤Ë¡£¼«Âð¤Ç¤ÏÃÈË¼¤Ï18¡î¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÅÅµ¤Âå¤òÍÞ¤¨¤ë¤¤áºÙ¤«¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¡£É÷Ï¤¤Î¿å¤Ï3Æü´ÖÆ±¤¸¡¢ÂÎ¤ÏÀö¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥½¡¼¥×¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀáÌó½Ñ¤¬¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ø¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ù¤Ï¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤È¥²¥¹¥È¤Î¡Ö¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤Î¤Ò¤È¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤È¤ÏÁ´¤¯´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Î¡ÈÍ¾ÃÌ¥È¡¼¥¯¡É¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£2021Ç¯1·î¤è¤êÈ¾Ç¯´Ö²ÐÍË¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2022Ç¯11·î¤«¤éABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎò»Ë¤¢¤ëÏÈ¡Ö¥Ê¥¤¥Èin¥Ê¥¤¥È¡×¤ØÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤¿¡£
