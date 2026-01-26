ジャンプ女子のW杯個人第21戦

24日に行われたノルディックスキー・ジャンプ女子のW杯個人第21戦（札幌・大倉山ジャンプ競技場）で、日本人ジャンパーが思わぬアクシデントに見舞われた。スタート地点で用具に引っかかったようで四苦八苦。ファンからも様々な声が上がった。

札幌での第21戦後、インスタグラムを更新したのは21歳の一戸くる実（雪印メグミルク）だった。

「この時はもうバクバクだしめっちゃ怖かったけど 見返したら大爆笑なんですけど笑」としてFIS（国際スキー・スノーボード連盟）スキージャンプ公式インスタグラムと共同で動画を投稿。動画には「どういうこと？ 誰か説明して。プリーズ」という言葉も添えられていた。スタート地点で用具に引っかかったのか、必死にもがく一戸の姿があった。

ゲートに入ってシグナル（信号）が青色に変わってから10秒以内にスタートしなければならないため、大ピンチに陥ったが、何とか間に合った。一戸は1回目に125メートル、このアクシデントがあった2回目は113.5メートル。合計204.9点で23位だった。

ファンからは「見ててヒヤヒヤしました」「かわいすぎて元気でました！」「とりあえずスタートできていろいろな意味でホントによかった！！」「こんな時も有ります」「アプローチを転げ落ちるのかと思ってチョッと（笑）でも最高の笑顔ありがとう」などの声が上がっていた。

また、ニカ・ヴォダン（スロベニア）は「私もなったことある」。アビゲイル・ストレイト（カナダ）も「これびっくりした」と、同じ女子ジャンパーからのコメントもあった。



