¡Ö»ØÆ³¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÇÉô²¼¤Î¤»¤¤¤Ë¡Ä ¼«Ê¬¤ÎÈó¤òÇ§¤á¤º¡¢Û£Ëæ¤Ê»Ø¼¨¤Ç¸½¾ì¤òÈèÊÀ¤µ¤»¤ëÌµÀÕÇ¤¤Ê¾å»Ê
¾å»Ê¤¬ÀÕÇ¤Æ¨¤ì¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤éÉô²¼¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Åê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿50ÂåÃËÀ¡ÊÁÇºà¡¦²½³Ø¡¦¿©ÉÊ¡¦°åÌôÉÊµ»½Ñ¡Ë¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¤¬Ä¾ÀÜ»Ø´ø¤ò¤È¤ë¸½¾ì¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌµÀÕÇ¤¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÊ¸¡§Ä¹ÅÄ¥³¥¦¡Ë
¤¿¤È¤¨¤Ð¥È¥Ã¥×¼«¿È¤¬ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤â¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î»Ø¼¨¤Ï¾ï¤ËÛ£Ëæ¡£¶ÈÌ³¤ò¿Ê¤á¤ë¾å¤ÇÉ¬Í×¤ÊÁ°Äó¾ò·ï¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¡¢ÌÀ³Î¤Ê²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¡Ø»ØÆ³¡Ù¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç´ØÍ¿¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÃËÀ¤¬¼«¤éÄ´ºº¤äÀ°Íý¤ò¹Ô¤¤Ãæ´ÖÊó¹ð¤ò¾å¤²¤ë¤â¡¢È¿±þ¤¬¤Ê¤¤¡£·ë¶É¡¢¸½¾ì¤¬¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤Ç¿Ê¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Û£Ëæ¤Ê»Ø¼¨¤Î¤»¤¤¤ÇÉÔÅÔ¹ç¤¬À¸¤¸¤Æ¤â¡¢¾å»Ê¤Ï¼«¿È¤ÎÈó¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡ÖÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿Â¦¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éô²¼¤ÎÍý²òÉÔÂ¤ä»ê¤é¤Ê¤µ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¡¢¡Ø»ØÆ³¡Ù¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç´ØÍ¿¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
È½ÃÇ´ð½à¤ò¼¨¤µ¤º¤Ë·ë²Ì¤À¤±¤òµá¤á¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤ÐÉô²¼¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï·úÀßÅª¤Ê²þÁ±¤Ê¤ÉË¾¤á¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¯¡¢ÃËÀ¤ÎÀº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜÍè¥È¥Ã¥×¤¬È½ÃÇ¤¹¤Ù¤ÆâÍÆ¤òµ¿Ìä·Á¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¡Ä¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¾å»Ê¤Î³°ÌÌ¤ÎÎÉ¤µ¤âÃËÀ¤ò¶ì¤·¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£µÒÀè¤Î¹©Äø¸«³Ø¤Ê¤É³°ÉôÂÐ±þ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢µÞ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£¤À¤¬¡Ö¾ÜºÙ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò¼è¤êÁ¶¤¦¤³¤È¤Ë½ª»Ï¤·¡¢¼ÂÌ³Åª¤ÊÂÐ±þ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÉô²¼Ç¤¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢Ãæ¿È¤¬È¼¤ï¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÊò¤ì¤ë¡£
ºÇ¤â¸½¾ì¤òÈèÊÀ¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢Äó½Ð´ü¸Â¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆþ¤ë¡Ö¸å½Ð¤·¡×¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¿¥ö·î¤âÁ°¤«¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¶ÈÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Äó½Ð´ü¸ÂÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ³ÎÇ§¤¬Æþ¤ê¡¢ËÜÍè¥È¥Ã¥×¤¬È½ÃÇ¤¹¤Ù¤ÆâÍÆ¤òµ¿Ìä·Á¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢ÌÀ³Î¤Ê·ëÏÀ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¿¶¤ê²ó¤µ¤ìÂ³¤±¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¶¯¤¤¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÁÇÄ¾¤Ê¿´¶¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂÌ³¤òÃ´¤¦Éô²¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢·èÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¾å»Ê¤Û¤É½Å²Ù¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÊÝ¿È¤Ð¤«¤ê¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¼¤Ç¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤Î»Îµ¤¤¬²¼¤¬¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
