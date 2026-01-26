¿çÌ²¡¦±¿Æ°¡¦¿©»ö¤Î¡Ö¾®¤µ¤Ê²þÁ±¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¼÷Ì¿¤È·ò¹¯¼÷Ì¿¤¬Âç¤¤¯±ä¤Ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
¿çÌ²¡¦±¿Æ°¡¦¿©»ö¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì·ò¹¯¤Ë´Ø¤ï¤ëÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ï¡ÖÌ²¤ì¤Ê¤¤¤È¿©¤ÙÊý¤¬Êø¤ì¤ë¡×¡ÖÌ²¤¯¤Æ±¿Æ°¤Ç¤¤Ê¤¤Æü¤¬Â³¤¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤ÇÁê¸ß¤Ë±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥·¥É¥Ë¡¼Âç³Ø¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¿çÌ²¡¦¿ÈÂÎ³èÆ°¡¦¿©»ö¤Î3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä²þÁ±¤·¤¿¤È¤¤Ë¼÷Ì¿¤È·ò¹¯¼÷Ì¿¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¿¤Ó¤ë¤Î¤«¤òUK Biobank¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¿äÄê¤·¤¿·ë²Ì¡¢3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¤¿¤À¹ç»»¤·¤¿°Ê¾å¤Î¸ú²Ì¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(25)00676-5/fulltext
Tiny improvements in sleep, nutrition and exercise could significantly extend lifespan, study suggests | Live Science
https://www.livescience.com/health/tiny-improvements-in-sleep-nutrition-and-exercise-could-significantly-extend-lifespan-study-suggests
¥·¥É¥Ë¡¼Âç³Ø¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¥ó¥¹¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ë´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥³¡¼¥á¥ë»á¤ä¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥¹¥¿¥Þ¥¿¥¥¹»á¤é¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿çÌ²»þ´Ö¡×¡¢Â®Êâ¤¤ä³¬ÃÊ¤ò¾å¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ãæ¶¯ÅÙ°Ê¾å¤Î±¿Æ°¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡ÖMVPA¡×¡¢¿©»ö¤Î¼Á¤òÉ½¤¹¥¹¥³¥¢¤Ç¤¢¤ë¡ÖDiet Quality Score¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¿çÌ²¤È±¿Æ°¤Ï»²²Ã¼Ô¤Ë¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É·¿¤Î²ÃÂ®ÅÙ·×¤ò7Æü´ÖÁõÃå¤·¤ÆÂ¬Äê¤·¡¢¿©»ö¤Î¼Á¤Ï¼ÁÌäÉ¼¤«¤éÅÀ¿ô²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÄ¹´üÄÉÀ×¸¦µæ¤Î¤¿¤á¤Î¥Ç¡¼¥¿´ðÈ×¤Ç¤¢¤ëUK Biobank¤ÎÌó5Ëü9000¿Í¤ÎÄÉÀ×¥Ç¡¼¥¿¤È·ë¤ÓÉÕ¤±¡¢À¸³è½¬´·¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤´¤È¤Ë¼÷Ì¿¤ä·ò¹¯¼÷Ì¿¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÊÑ¤ï¤ë¤«¤ò¿äÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸¦µæ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¡ÖÊÌ¡¹¤Ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¿çÌ²¡¦Ãæ¶¯ÅÙ°Ê¾å¤Î±¿Æ°¡¦¿©»ö¤Î¼Á¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤òÄã¡¿Ãæ¡¿¹â¤ÎÈÏ°Ï¤ËÊ¬¤±¡¢27ÄÌ¤ê¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¿çÌ²¤¬7»þ´Ö¡Á8»þ´ÖÄøÅÙ¤Ç¡¢Ãæ¶¯ÅÙ°Ê¾å¤Î±¿Æ°¤¬Â¿¤¯¡¢¿©»ö¤Î¼Á¤â¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ºÇ¤â¼÷Ì¿¤È·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¤ÓÉý¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤¨¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥³¡¼¥á¥ë»á¤Ï¡ÖÊ£¿ô¤Î¹ÔÆ°¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾¯¤·ÊÑ¤¨¤ë¤È¹ç»»°Ê¾å¤Î°ã¤¤¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¿çÌ²¤À¤±¤Ç¼÷Ì¿¤ò1Ç¯´ÖÊ¬²¡¤·¾å¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤è¤êÂç¤¤Ê¿çÌ²Áý²Ã¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢±¿Æ°¤È¿©»ö¤Î¼Á¤â¤Þ¤È¤á¤Æ¾¯¤·²þÁ±¤¹¤ë¤ÈÉ¬Í×ÎÌ¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
²¼¤Î¥°¥é¥ÕA¤Ï¡ÖSPAN Score¡×¤È¡Ö¼÷Ì¿¤¬²¿Ç¯±ä¤Ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤Î´ØÏ¢¤ò¼¨¤·¤¿¥°¥é¥Õ¤Ç¤¹¡£²£¼´¤Î¡ÖSPAN Score¡×¤Ï¿çÌ²¡¦Ãæ¶¯ÅÙ°Ê¾å¤Î±¿Æ°(MVPA)¡¦¿©»ö¤Î¼Á(DQS)¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ0¡Á100ÅÀ¤ÇÉ½¤¹À¸³è½¬´·¤ÎÁí¹ç»ØÉ¸¡£3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤ÏÆ±¤¸½Å¤ß¤Ç°·¤ï¤ì¡¢ÅÀ¤¬¹â¤¤¤Û¤ÉË¾¤Þ¤·¤¤¾õÂÖ¤Ë¶á¤¤¤È²ò¼á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¿çÌ²¤ÏÃ»¤¹¤®¤Æ¤âÄ¹¤¹¤®¤Æ¤â¥ê¥¹¥¯¤¬¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»àË´¥ê¥¹¥¯¤È¤Î´Ø·¸¤¬ºÇ¤âÄã¤¯¤Ê¤ëÅÀ¤¬7.5»þ´ÖÉÕ¶á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÅÀ¿ô²½¤·¤¿¤È¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÏÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥ÕB¡¢¥°¥é¥ÕC¡¢¥°¥é¥ÕD¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¿çÌ²»þ´Ö¡¢MVPA¡¢¿©»ö¤Î¼Á¤È¡Ö¼÷Ì¿¤¬²¿Ç¯±ä¤Ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤È¤Î´ØÏ¢¤ò¼¨¤¹¥°¥é¥Õ¡£¥°¥é¥ÕB¤Î²£¼´¤¬¿çÌ²»þ´Ö¡¢¥°¥é¥ÕC¤Î²£¼´¤¬MVPA¡¢¥°¥é¥ÕD¤Î²£¼´¤¬¿©»ö¤Î¼Á¤òÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ä¼´¤ÏÁ´¥°¥é¥Õ¶¦ÄÌ¤Ç¡Ö¼÷Ì¿¤¬²¿Ç¯±ä¤Ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¿çÌ²¡¦±¿Æ°¡¦¿©»ö¤Î¼Á¤òÁ´Éô¤¤¤¤Ê¤êÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤ÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤òÆ±»þ¤Ë¡Ö¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤À¤±¡×²þÁ±¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢ËýÀ¼À´µ¤Î¤Ê¤¤·ò¹¯¼÷Ì¿¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤±ä¤Ó¤ë¤«¤ò¿äÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢À¸³è½¬´·¤¬ÆÃ¤Ë°¤¤ÁØ(¿çÌ²¡¦Ãæ¶¯ÅÙ°Ê¾å¤Î±¿Æ°¡¦¿©»ö¤Î¼Á¤¬¤¤¤º¤ì¤â²¼°Ì¤Ë¤¢¤ëÁØ)¤ò´ð½à¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¿çÌ²¤ò1Æü¤¢¤¿¤ê5Ê¬´ÖÁý¤ä¤·¡¢Ãæ¶¯ÅÙ°Ê¾å¤Î±¿Æ°¤òÌó2Ê¬´ÖÁý¤ä¤·¡¢¿©»ö¤Î¼Á¤ò¤ï¤º¤«¤Ë¾å¤²¤ë(ÌîºÚ¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤É)¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¾®¤µ¤Ê²þÁ±¤Î¥»¥Ã¥È¡×¤Ç¤â¡¢¿äÄê¾å¤Ï·ò¹¯¼÷Ì¿¤¬Ìó1Ç¯´ÖÊ¬±ä¤Ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÏÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¼¤Î¥°¥é¥Õ¤ÏSPAN Score¡¢¿çÌ²¡¢MVPA¡¢¿©»ö¤Î¼Á¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ØÉ¸¤È¡¢¡Ö·ò¹¯¼÷Ì¿¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤±ä¤Ó¤ë¤«¡×¤Î´ØÏ¢¤òÉ½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥Õ¤Î²£¼´¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ØÉ¸¡¢½Ä¼´¤¬¡Ö·ò¹¯¼÷Ì¿¤¬±ä¤Ó¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÇ¯¿ô¡×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î¸¦µæ¤Ï»²²Ã¼Ô¤Ë¿çÌ²¤ä±¿Æ°¡¢¿©»ö¤Î¼Á¤ò¼ÂºÝ¤ËÊÑ¤¨¤µ¤»¤Æ¸ú²Ì¤òÂ¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢UK Biobank¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡ÖÀ¸³è½¬´·¤¬ÎÉ¤¤¿Í¤Û¤É¼÷Ì¿¤ä·ò¹¯¼÷Ì¿¤¬Ä¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤òÅý·×¥â¥Ç¥ë¤Ç¿äÄê¤·¤¿²òÀÏ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º¹¤¬¸«¤¨¤Æ¤âÀ¸³è½¬´·¤Î²þÁ±¤¬Ä¾ÀÜ¤Î¸¶°ø¤È¤Þ¤Ç¤ÏÃÇÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¸¦µæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Ê³Ø·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎLive Science¤Ï¡Ö¿çÌ²¤È±¿Æ°¤¬7Æü´ÖÄøÅÙ¤Î·×Â¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¡Ö¿©»ö¤¬ÆÃÄê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤¢¤êÄ¹´ü¤ÎÊÑ²½¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡Ö¡ÖÂ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Í×°ø(¤¿¤È¤¨¤Ð½êÆÀ¤ä½»´Ä¶¤Ê¤É)¤¬·ë²Ì¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡×¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸Âç³Ø¤ÎÅý·×³Ø¼Ô¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Ð¡¼¥¸¥§¥¹»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¸¦µæÃ±ÂÎ¤Ç¤Ï°ø²Ì¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿çÌ²¡¦±¿Æ°¡¦¿©»ö¤ò´°àú¤Ë²þÁ±¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¾®¤µ¤¯²þÁ±¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤ÆÄì¾å¤²¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤Êý¸þÀ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¿çÌ²¡¦±¿Æ°¡¦¿©»ö¤òÊÌ¡¹¤Ë¸ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¥»¥Ã¥È¤ÇÄì¾å¤²¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿»Ø¿Ë¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢Î×¾²¤ä¸ø½°±ÒÀ¸¤Î¾ì¤Ç¤É¤¦³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÄÉ²Ã¸¦µæ¤¬É¬Í×¤À¤È¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£