¡Ú¥×¥í¥¥ª¥ó£Ó¡Û¥í¡¼¥É¥¯¥í¥ó¥Ì¤¬£¶ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡¡²£»³ÏÂÀ¸µ³¼ê¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¡×
¢¡Âè£³£±²ó¥×¥í¥¥ª¥ó£Ó¡¦£Ç£²¡Ê£±·î£²£µÆü¡¢µþÅÔ¡¦¥À¡¼¥È£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÎÉ¡Ë
¡¡ÅìÀ¾¤Ç£²½Å¾Þ¤¬£²£µÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè£³£±²ó¥×¥í¥¥ª¥ó£Ó¡¦£Ç£²¡ÊµþÅÔ¡Ë¤Ï¥í¡¼¥É¥¯¥í¥ó¥Ì¡Ê²£»³ÏÂ¡Ë¤¬£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤Æ½Å¾Þ½é¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¡¢¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¡¦£Ç£±¡Ê£²·î£²£²Æü¡¢Åìµþ¡Ë¤Ø¤ÎÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¿ÍÇÏ¤Î°ÕÃÏ¤Ç¡¢½Å¾Þ¤Ç¤ÎÀËÇÔÂ³¤¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¥í¡¼¥É¥¯¥í¥ó¥Ì¤Ï½ª»Ï£³ÈÖ¼ê¤Î¹¥°ÌÃÖ¤ò¥¡¼¥×¡£Ä¾Àþ¤ÏºÇÆâ¤Ë¤Ä¤±¤¿¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ë¡£²£»³ÏÂ¤Î¥²¥¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º½±ì¤ò´¬¤¾å¤²¤Æ¥¸¥ï¥¸¥ï¤ÈÁ°¤ØÀÜ¶á¡£°È¾å¤ÎÏÓ¤¬¿¤ÓÀÚ¤ë¤Û¤É¡¢ÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤È¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¼óº¹¤À¤±Á°¤Ë½Ð¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç½Å¾Þ¤Ç¤Ï£²Ãå£³²ó¡¢£³Ãå£²²ó¤Ç£¶ÀïÏ¢Â³¤ÎÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¡£ÂÔË¾¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÆ³¤¤¤¿²£»³ÏÂ¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¡¢»Í°Ì¤µ¤ó¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë±¹¼Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜÍè¤Î»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤Ä¤«¤ó¤À¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£´ØÅì·÷¤Ø¤ÎÍ¢Á÷¤Ç½ÂÂÚ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Á°Áö¤Î±ºÏÂµÇ°¤Ï¡¢ÇÏÂÎ¤¬¸º¤ê¼ê±þ¤¨¤âÉáÃÊ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¥×¥é¥¹£±£²¥¥í¤Ç£µ£°£°¥¥í¤Ë²óÉü¤·¡¢£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£°È¾å¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÇÏ¤È°ì½ï¤Ë¥ê¥º¥àÎÉ¤¯Áö¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¶¥ÇÏ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£È´·²¤ÎÀÞ¤ê¹ç¤¤¤Ç¿ÍÇÏ°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢£·Ç¯Ï¢Â³¤Î½Å¾Þ¾¡¤Á¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»Í°ÌÄ´¶µ»Õ¤Ïµ³¼ê»þÂå¤Ë£±£³Ç¯¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥í¥¤¥ä¥ë¤ÇÀ©ÇÆ¤·¡¢»Ë¾å½é¤Îµ³¼ê¡õÄ´¶µ»Õ¤Ç¤Î£Ö¡£¡Ö¤¢¤È¤Ï¾¡¤Á±¿¤À¤±¡×¤È¤â¤É¤«¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿£µºÐ²´ÇÏ¤Î£Ç£²¾¡Íø¤Ë¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¶¥ÇÏ¤Ç¡¢£±£°£°ÅÀ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤Û¤Û¤¨¤ó¤À¡£
¡¡ÂçÉñÂæ¤¬»ë³¦¤ËÆþ¤ë¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡ÖÇÏ¤Î¾õÂÖ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¹¤±¤É¡¢È¬³äÊý¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£½é¤Î£Ç£±Ä©Àï¤Ø½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê¾¾¥±²¼¡¡½ãÊ¿¡Ë
¡¡¢¡¥í¡¼¥É¥¯¥í¥ó¥Ì¡¡Éã¥ê¥ª¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¢Êì¥ê¥é¥³¥µ¡¼¥¸¥å¡ÊÉã¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥º¥¿¥¤¥à¡Ë¡£·ªÅì¡¦»Í°ÌÍÎÊ¸±¹¼Ë½êÂ°¤Î²´£µºÐ¡£ËÌ³¤Æ»¿·¤Ò¤À¤«Ä®¤Î¥±¥¤¥¢¥¤¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÀ¸»º¡£ÄÌ»»£±£µÀï£µ¾¡¡Ê¤¦¤ÁÃÏÊý£±Àï£°¾¡¡Ë¡£Áí³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï£±²¯£·£±£²£³Ëü£²£°£°£°±ß¡Ê¤¦¤ÁÃÏÊý£±£´£°£°Ëü±ß¡Ë¡£½Å¾Þ½é¾¡Íø¡£ÇÏ¼ç¤Ï¡Ê³ô¡Ë¥í¡¼¥É¥Û¡¼¥¹¥¯¥é¥Ö¡£